 Мошенники украли 9,4 млн грн на махинациях со строительством футбольных полей, - полиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

"Следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что закупка искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия, что причинило ущерб в сумме 9,4 млн грн.

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По информации Нацполиции, стоимость искусственного покрытия для футбольных полей была умышленно завышена на 30%.

"По факту завладения бюджетными средствами сообщено о подозрении руководителю предприятия - производителя искусственного покрытия для футбольных полей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех соучастников преступной схемы," - отмечается в сообщении.

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Нацполиция информирует, что следственные действия проводятся по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог).





