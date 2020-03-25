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 Мошенники украли 9,4 млн грн на махинациях со строительством футбольных полей, - полиция. ФОТО

Столичные правоохранители разоблачили схему финансовых махинаций при строительстве футбольных полей, бюджету страны и Киева причин ущерб на сумму более 9 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

"Следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что закупка искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия, что причинило ущерб в сумме 9,4 млн грн.

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По информации Нацполиции, стоимость искусственного покрытия для футбольных полей была умышленно завышена на 30%.

"По факту завладения бюджетными средствами сообщено о подозрении руководителю предприятия - производителя искусственного покрытия для футбольных полей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех соучастников преступной схемы," - отмечается в сообщении.

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Нацполиция информирует, что следственные действия проводятся по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог).

Мошенники украли 9,4 млн грн на махинациях со строительством футбольных полей, - полиция 01
Мошенники украли 9,4 млн грн на махинациях со строительством футбольных полей, - полиция 02
Мошенники украли 9,4 млн грн на махинациях со строительством футбольных полей, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184253
 
   
 Топ комментарии
 
Это при Пете ещё. Дякую!

"Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении."
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Кто в 2017 году был Президентом Украины? Павелко (БПП) зелебобик? Тогда я Папа Римский.
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Ніхто Павелку не засудить (одразу включиться платівка про "політичні переслідування")!
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Как это украли? Разве новые честные лица зелебобиков могут красть?
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Это при Пете ещё. Дякую!

"Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении."
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Кто в 2017 году был Президентом Украины? Павелко (БПП) зелебобик? Тогда я Папа Римский.
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Тупорылые дякувальщики не читают дальше заголовка. Это их фишка.
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В 2017 году Президентом Украины был Петр Алексеевич Порошенко, с его благословения и крали. Неприятно слышать правду?
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Бигус в свое время этому петиному кадру передачу посвятил.
Для расширения кругозора:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://gordonua.com/blogs/dmitriy-spivak/v-gody-pravleniya-poroshenko-ffu-prevratilas-v-filial-bpp-mozhno-bylo-vorovat-ne-opasayas-1470860.html
https://antikor.com.ua/articles/294489-pavelko_i_narik_kak_diagnoz_dlja_poroshenko._kak_petr_alekseevich_srodnilsja_s_dvumja_prohodimtsami_
Вишенка:
"По словам нардепа, параллельно происходило объединение политических семей. В частности, дочь Петровского (это тот, который "нарик") вышла замуж за сына нардепа Андрея Павелко, который, в свою очередь, "считается близким к президенту Порошенко, поскольку племянница Порошенко, по публикациям в социальных сетях, является женой Павелко"."
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У тебя крыша уже поехала.
Или ты такой уродился?
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Ніхто Павелку не засудить (одразу включиться платівка про "політичні переслідування")!
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Янукович з Ахмєтовим ********** футбольні поля.
А Я вважаю цей спорт шкідливим. Він поглинає цінну енергію суспільства, котра має йти на зміну антинародних режимів і злодійських урядів.
Футбол- це відмивання грошей, тоталізатори, реклама алкоголю, хибні авторитети для молоді. Як може бути бройлер без мізків зразком для юнацтва? Шевченка згадайте.
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У нас такое поле построили , стоимость где-то около 1 лям 200 тысяч по документам прошла , а реально частник строит такое поле за 400 тысяч. Сцуки,ещё и платным сделали.
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