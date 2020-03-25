 Кабмин выделит МВД 140 миллионов на средства защиты для правоохранителей

Соответствующее решение приняли на заседание правительства 25 марта, передает Цензор.НЕТ.
"Проектом распоряжения предусматривается выделить для системы органов МВД 140 миллионов гривен для обеспечения их средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий и санитарно-карантинного контроля в условиях пандемии, вызванной распространением коронавируса в Украине", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Также на следующем заседании правительства планируется рассмотреть вопрос выделения средств для Службы безопасности.
Незламний
@nezlamnyi 2 ч
Мені за тиждень двічі довелося виїздити з дому, відвозити продукти своїм батькам та батькам дружини.
Обидва рази по дорозі я роздавав одноразові рукавички патрульним, бо їм ніц не видають.
Ані в Києві, ані в області.
Ідіотизм
Fursa Sergey
@FursaSergey
·3 ч
Обидно, когда в сериале ты посылаешь МВФ в попу, потому что они требуют от тебя ядерное хранилище на территории Украины, а в жизни они всего лишь хотят, чтобы твой друг вернул гражданам твоей страны 5,5 млрд долларов. И посылать уже надо своего друга.
детяммусорам
Лікарям - хрін
Мусорам - маски.
Просто противно видеть этот пиар
Премьер министр должен остановить этот цирк
18.03 70млн мвд
І зараз 140?
Та правильно. А то на как вспомнишь за рюкзаки,так стыдно становится! А тут дело пошло на поток! Продукты дорожают на 50%,а тутЭльдорадо и все на законных основаниях! Ахметов рыдает со своей зеленой энергетикой!... Время захватывающих историй!
Может купить ещё соточку вертушек?