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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:боевик (16509) Порошенко (18040) розыск (652) Донбасс (20990)

 "ДНР" объявила в розыск Порошенко: ему вменяют организацию убийства Мотороллы

Так называемая генеральная прокуратура "ДНР" открыла "уголовное дело" в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства одного из лидеров боевиков Арсена Павлова с позывным Моторола.

Об этом сообщается на сайте "генпрокуратуры", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По версии террористов, Порошенко, будучи президентом Украины, утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск.

Уточняется, что "уголовное дело" было возбуждено в феврале 2020 года по части 4 статьи 230 "уголовного кодекса ДНР" (организация террористической деятельности). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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Боевик Арсен Павлов родом из России. На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование "Спарта". Ликвидирован 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, где проживал.

Источник: https://censor.net.ua/n3184251
 
 
 Топ комментарии
 
а прикинь как сейчас сгорят перд*аки у зебилов - если они начнут ругать Пороха))
а НЕ ругать - они не могут - без зарплаты от пригожина останутся "ДНР" объявила в розыск Порошенко: ему вменяют организацию убийства Мотороллы - Цензор.НЕТ 7502
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А чому Зе там не розшукують?
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Нет, судя из вашего поста, он, Мотролла, ваш папа. "ДНР" объявила в розыск Порошенко: ему вменяют организацию убийства Мотороллы - Цензор.НЕТ 1406
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Центр тчк Агент Лолита на грани провала тчк Примите меры тчк )))
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Странно, так что получается Зорян и Шкиряк не при делах?
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сьогодні день кумедних сюрпризів?? То ***** з його зверненнями транслюють, то диниери якісь, які звинувачують у чомусь українського президента ))))
це перше квітня на сьогодні перенесли у зв"язку з карантином?)))
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От суки невдячні.Він з ними торгував вугіллям,безкоштовно газ і воду,електроенергію,пенсії і тут така подяка.Біжи Пєтя до своїх друзів з партії регіонів бойків і медведчуків,проси щоб за тебе слово замовили.А якщо серйозно,то це звичайний проплачений піар для Пєтя від друзів з партії регіонів.
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Зачем вы (днр) ему так рейтинг подымаете???
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і тут ху йло рекламу мародеру зробило - по сусідськи
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Это "дело" потолок твоих хотелок, козломордый) обтекай.
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Алеж більшість хомячків порохоботиків ведуться. Такий в них рівень інтелекта.
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О, зараз Зеленський з Портновим теж закукурікають.
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Пусть федерасты предоставят доказательства ,что 200й мотороллер был на территории Украины и укажут цель визита,они ж говорят ихтамнет.
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На зоне какой-то зэк-петух возбудил дело против генерального прокурора и судьи, его посадившего за убийство!?
Ну, типа такого....
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НУ ЦЕ ПОРОХУ ТОЧНО НЕ ВІДМАЗАТИСЯ. венедиктова вже пише підозру авааков затримає а пещерний суд видасть злочинця хероям.
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это признание твоей деятельности - ПРЕЗИДЕНТ
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Ну что, мадам Венедиктова, будешь судить Героя Украины ? 😁
Невольно будет
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У зеленого клоуна і днр спільний ворог - Порошенко.
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Піарять свого торгівельного партнера порохобаригу.
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Центр тчк Агент Лолита на грани провала тчк Примите меры тчк )))
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