 "ДНР" объявила в розыск Порошенко: ему вменяют организацию убийства Мотороллы

Об этом сообщается на сайте "генпрокуратуры", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".



По версии террористов, Порошенко, будучи президентом Украины, утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск.



Уточняется, что "уголовное дело" было возбуждено в феврале 2020 года по части 4 статьи 230 "уголовного кодекса ДНР" (организация террористической деятельности). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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Боевик Арсен Павлов родом из России. На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование "Спарта". Ликвидирован 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, где проживал.