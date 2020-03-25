 Закупленные Днепром через ProZorro аппараты ИВЛ третий день стоят на таможне. Нефьодов обещает разрешить проблему с критическим импортом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Геннадий Корбан написал, что таможня не пропускает аппараты искусственной вентиляции легких, которые власти Днепра закупили для днепровских больниц. Оказалось, действительно, вчера партия аппаратов ИВЛ поступила на киевскую таможню и не может быстро растаможиться, поскольку это не позволяет сделать закон, который таможня исполняет. Связался с Максом Нефьодовым и выяснилось, что в закон о ввозе медоборудования для борьбы с коронавирусом записали, что беспрепятственный ввоз применяется только для опорных больниц, определенных Минздравом и только для ввоза структурами Минздрава. А сейчас большую часть оборудования ввозит не Минздрав, а частные структуры и волонтерские фонды. А это законом не предусмотрено. Однако глава таможенной службы сказал, что ситуацию исправят сегодня - уже подготовлены уточнения к порядку ввоза, и беспрепятственно смогут ввозить все, вопрос согласован с министром финансов Уманским и премьером Шмыгалем. Нефьодов сказал, что Кабмин примет соответствующее постановление сегодня, так что аппараты ИВЛ должны сегодня вечером быть пропущены через таможню. Посмотрим как пройдет, мне казалось, что правительство понимает, что такого рода грузы должны влетать в страну на максимальной скорости", - рассказал журналист.

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"Про идиотов и бюрократов во время эпидемии! Город Днепр через ProZorro приобрёл аппараты ИВЛ, которые уже третий день стоят на таможне. Согласно постановлению Кабмина от 20 марта # 224 и приложению к нему этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС. Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу # 21 без проволочек. Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией. Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре. Але, гараж, Шмыгаль, или кто-нибудь, кто есть живой. Справку дайте!" - рассказал Корбан.