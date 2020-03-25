 "Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

""Новая почта" заботится о людях и предлагает присоединиться к нашей команде и стать одним из 2000 новых курьеров по всей Украине. Курьер в сегодняшних реалиях - это настоящий герой, который доставит необходимые продукты питания, лекарства, средства индивидуальной защиты", - сказано в сообщении.

Компания ищет быстрых и приветливых сотрудников, которые хорошо ориентируются в своем городе, ответственны, активны, тщательно относятся к работе и любят общаться с людьми.

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Потенциальным сотрудникам предлагаются полные соцгарантии согласно КЗоТ, медицинская страховка, мобильная связь, средства индивидуальной защиты (маска, медицинские перчатки, антисептик), возможность карьерного роста.

Желающим попробовать себя в этой роли предлагают отправить резюме.