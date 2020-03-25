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 "Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров

Во время карантина "Новая почта" работает в усиленном режиме. Чтобы доставлять посылки сидящим по домам украинцам, компании необходимы 2000 новых курьеров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

""Новая почта" заботится о людях и предлагает присоединиться к нашей команде и стать одним из 2000 новых курьеров по всей Украине. Курьер в сегодняшних реалиях - это настоящий герой, который доставит необходимые продукты питания, лекарства, средства индивидуальной защиты", - сказано в сообщении.

Компания ищет быстрых и приветливых сотрудников, которые хорошо ориентируются в своем городе, ответственны, активны, тщательно относятся к работе и любят общаться с людьми.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лекарства - за деньги, доставка - бесплатно: "Укрпочта" начала доставлять на дом товары из аптек

Потенциальным сотрудникам предлагаются полные соцгарантии согласно КЗоТ, медицинская страховка, мобильная связь, средства индивидуальной защиты (маска, медицинские перчатки, антисептик), возможность карьерного роста.

Желающим попробовать себя в этой роли предлагают отправить резюме.

Источник: https://censor.net.ua/n3184247
 
 
 Топ комментарии
 
"Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели"
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"Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров

А старые 2000 где? Ужё всё? "Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров - Цензор.НЕТ 8545
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Какая оплата? В связи с эпидемией оплаты нет, все на волонтерских началах.
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"Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров

А старые 2000 где? Ужё всё? "Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров - Цензор.НЕТ 8545
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"Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели"
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Старые 2 тыс уже заразились и сами на карантине.)
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А оплата ,в зв'язку з епідемією , погодинна?
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Какая оплата? В связи с эпидемией оплаты нет, все на волонтерских началах.
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и любят общаться с людьми.

На сегодня это самое лучшее из всего что есть...пообщаться...и лучше без маски...так душевнее...
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Сотрудники нужны, а какая зарплата сотрудникам- не важно
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙@DNikitich 22 ч

Uber передав 30 000 промокодів адміністраціям лікарень Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Вінниці для безкоштовних поїздок медперсоналу на роботу.
Триває робота по розширенню переліку лікарень, задіяних в акції.
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Хм, а зарплата предлагается? Или только соцпакет и средства защиты? Наверное такая, что написать стыдятся.
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