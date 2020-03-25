 Житель Одесчины, у которого диагностировали коронавирус, самовольно покинул больницу 14 марта, - Куцый

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, у нас есть подтверждение подозрения коронавирусной инфекции у жителя Одесской области", - написал Куцый фейсбуке.
По словам главы облгосадминистрации, заболевший – мужчина 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе и недавно прибыл из США. При выявлении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу.
"Согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса Covid-19", - проинформировал Куцый.
Глава обладминистрации также сообщил, что еще 14 марта 2020 года пациент самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в течении 14 дней. В нем он заявил о категорическом желании покинуть больницу и понимании всех рисков нарушения правил самоизоляции течение 14 дней.
"Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и уехал самовольно. Сейчас с мужчиной общается полиция на предмет подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц", - написал Куцый.
https://censor.net.ua/video_news/3183310/eto_problema_bolshe_dlya_pojilyh_lyudeyi_silno_sebya_ne_sobirayus_ogranichivat_vozvrativshiyisya_iz
Можешь посмотреть его посты
Узнал своего соплеменника, который гундел что "коронавирус это проблемы стариков"?
Теперь смотри его посты в фейсбучике, это типичный и доказанный порохобот.
Что есть сказать по сути этого?
Посмотри на своего собрата по разуму https://www.facebook.com/appletomchuk
- Вот этого я лечил и этого, и этого...
Тут они увидели возле забора мужика, пасущего коз.
- А этот с больницы сбежал...
@SlugaHu 12 мин
Кривой Рог Семейка вернулась из Египта, должны были быть на самоизоляции - шлялась по супермаркету, их же соседи вызвали ментов - те приехали ухуярили по 17к вроде штраф каждому.
его там могли и заразить, к слову
Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат не выходя из машины.
Все гениальное - просто. На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга.
Бескровные тесты - мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения.
Тесты делятся на бесплатные и платные.
Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить.
Недосягаемые слова. Тесты в наличии. Медики в защите. Страховая медицины. Киоски коронадрайв.
А тут сегодня одна за одной звонят районные больницы - ничего нет.
Вечером уже, позвонил главный врач большой государственной больницы на 1000 коек, которая должна принимать больных с симптомами на коронавирус, и говорит: "Защиты у врачей нет никакой, но завтра вроде обещают передать первые 50 тестов. Но это ещё не точно".
Завтра. Обещают. 50 тестов Вы там е*анулись?!
У них уже успели Коронадрайвы расставить и открыть, чтоб быстрее выявить всех заразившиеся и вылечить их быстрее, а мы третью неделю не можем маски с тестами завезти, чтобы хотя бы больных протестировать.
Импотентны. Посмотрите на эти фото и пусть вам будет стыдно.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367824-vesti_iz_drugogo_izmerenija_v_shvejtsarii_i_germanii_massovo_po_vsej_strane_zarabotali_kioski_corona-drive-in
...
(життєве "кредо" зебілів у ситуаціях, коли треба думати внутрішньочерепним моском верхньої обчислювально-харчової голови)
Количество заражённых: 1 497
Количество выздоровлений: 10
Количество смертей: 5
Проведено тестов: 22600
Две новые смерти от коронавируса в Чехии.
Мужчины, 83 и 88 лет.
По словам медиков, оба имели также другие проблемы со здоровьем.
В Чехии строгий карантин, полицейские патрулируют города.
Это называется полный пипец... В мире тесты определяют болезнь за 5 минут, а тут.. отправили в Киев.. Через 10 дней узнали результат....
рассказы, что депутаты лечатся как все это басни Андерсона
Во всех странах, от КИтая до Италии, заболевших не из группы риска и без тяжелых сипмтомов, в больницы не кладут чтобы не занимать места которые нужны тем кто заболеет тяжело.
в санжарах с подозрением сидели под писмотром полиции, а тут гуляй нихочу
можно даже платить штраф и посылать всех при наличии денег
потому что зеленые ссут ввести чп, хана их рейтингу, хана экономике, везде клин
тут оказалось, что у многих наших (кто голосовал за Петра) с мозгами не очень
Чи в тебе теж - "ой девочки, та какой там вирус? то все жидофармацевты панику разгоняют, шоб таблетки впаривать! я газету НЛО читал, там все по-вумному развальцовуют!"
Принц Уэльский Чарльз, 71 года, сын королевы Великобритании Елизаветы II и первый претендент на британский престол, заразился коронавирусом, о чем свидетельствуют результаты проведенного теста.
Об этом сообщает в среду, 25 марта, британская газета The Guardian со ссылкой на официального представителя Кларенс-хаус - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.
Чиновник отметил, что герцогиня Корнуэльская Камилла, 72 лет, супруга принца, также прошла тест, результаты которого оказались отрицательными: она не заразилась опасным вирусом.
В настоящее время супруги находятся в режиме самоизоляции в замке Балморал, графство Абердиншир. Шотландии. Условия карантина, как отмечает новостная служба ВВС, соответствует установленным минздравом Соединенного Королевства критериям.
Отмечается также, что состояние здоровья принца оценивается как средней тяжести и не вызывает опасений за его жизнь.
В заявлении представителей наследника престола также сказано: "От кого именно принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности".
Однако издание Express напоминает, что несколько дней тому назад Чарльз находился в одном помещении с князем Монако Альбертом II, у которого также диагностировано заражение вирусом COVID-19.
Блиц-опрос, проведенный этим изданием, свидетельствует: граждане страны считают, что в период пандемии, особенно опасной для людей пожилого и преклонного возраста, обязанности монарха должны перейти к принцу Уильяму, второму претенденту на британский трон.
и это то, за что я хаил Порошенко , но проблема была в том, что это не его , по сути проблема , у нас правда есть проблемы, Зеленский попал , как только
ничего не дал из обещанного, а он, как сказали ничего не обещал,
теперь дряхлое государство рвёт на куски, кто то должен
понять, что надо обозначить цель и искать пути решения,
они в панике и мечутся из крайности в крайность,
у них свои больницы и своя жизнь, мы за забором, виноват не Зеленский , мы не проголосовали за Чорновола,
соответствегно нужен лидер, начать сначала
не подумайте, го так в Риме уже было, книга о нас ( ИсторияГорода )
Только так мы сможем побороть несознательность наших граждан и, тем самым, хоть трохи уберечь стариков
Better call Orko@emrgnc_doc
Господи, як мене теліпає.
Мама дзвонила, шо приїхала в село наша родичка, яка в Італії вже купу років. І знаєте шо? Правильно, ібала в рот любу ізоляцію і пішла по гостях до своїх родичів/сусідів. Блтьблтьблть... Добре шо то родичка далека і до мами піде в останню чергу.
В той же час моя одногрупницею з чоловіком вернулись з Єгипту, ні з ким не бачились, самоізолювались в межах поверху особняка і ВЗАГАЛІ не контактують ні з ким, доки не пройде два тижні. Бо переживає за батьків (мама теж лікар)
Отакі вам два кейси про соціальну відповідальність