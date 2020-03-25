 Житель Одесчины, у которого диагностировали коронавирус, самовольно покинул больницу 14 марта, - Куцый

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, у нас есть подтверждение подозрения коронавирусной инфекции у жителя Одесской области", - написал Куцый фейсбуке.

По словам главы облгосадминистрации, заболевший – мужчина 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе и недавно прибыл из США. При выявлении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу.

"Согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса Covid-19", - проинформировал Куцый.

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Глава обладминистрации также сообщил, что еще 14 марта 2020 года пациент самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в течении 14 дней. В нем он заявил о категорическом желании покинуть больницу и понимании всех рисков нарушения правил самоизоляции течение 14 дней.

"Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и уехал самовольно. Сейчас с мужчиной общается полиция на предмет подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц", - написал Куцый.