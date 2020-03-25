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 Политика Украины, Экономика
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Все про:каникулы (92) карантин (1169) кредит (2161) НБУ (4608) Рожкова Екатерина (67) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова

Национальный банк меняет постановление № 351, чтобы упростить банкам предоставления бизнеса, который пострадал от режима карантина, кредитных каникул.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола с банковским сектором сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на о ссылкой на Finclub.

"Кредитные каникулы - для тех украинцев и бизнеса, которые реально пострадали от остановки, временной остановки или частичной остановки бизнеса", - рассказала Екатерина Рожкова.

Остальные компании должны продолжать обслуживать полученные кредиты.

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"Компании, которые продолжают работать, малый бизнес, который продолжает работать в той или иной форме, не могут требовать от вас и претендовать на кредитные каникулы. Мы говорим о каникулах для тех, кто полностью остановился и у кого исчезли источники поступлений для обслуживания кредита", - отметила Рожкова.

Она напомнила, что кредитные каникулы - это не прощение процентов или тела кредита.

"Это просто отсрочка во времени. Все равно придется заплатить и тело, и проценты за это время", - предупредила топ-менеджер НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3184242
 
 
 Топ комментарии
 
Гастроли у некоторых сорвались...ну, ты понимаешь... Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 779
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От я даже список могу начать писать, тех кто получит эти преференции:
1. Коломойский.
2. Пинчук.
3. Ахметов.
4. Новинский.
5. Жеваго.
6. Боголюбов.
7. Фирташ.
8. Костельман.
9. Тигипко.
10. Хорошковский.
Ну и прочие фуксы, суркисы, карачуны и фельдманы.
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Я как раз понимаю, кто первый в очереди из "сирот". И все его куклы

Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7069
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Гастроли у некоторых сорвались...ну, ты понимаешь...
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Я как раз понимаю, кто первый в очереди из "сирот". И все его куклы

Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7069
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А это как раз и есть та самая большая зебильная тайна...о которой зеленое стадо не говорит...потому что само не знает...
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А по заносу в Охфис Пи..са и по размеру заноса соответственно.
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Під час візуального огляду та пакета документів... Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 1901
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То есть зебобики как всегда в пролете? Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 1786
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шо сі стало?..

101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
Про це повідомляють джерела "Української правди. Життя".
Він не подав свою кандидатуру на вибори нового президента, які мають відбутися 16 квітня.
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От я даже список могу начать писать, тех кто получит эти преференции:
1. Коломойский.
2. Пинчук.
3. Ахметов.
4. Новинский.
5. Жеваго.
6. Боголюбов.
7. Фирташ.
8. Костельман.
9. Тигипко.
10. Хорошковский.
Ну и прочие фуксы, суркисы, карачуны и фельдманы.
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Порошенка чому немає в списку? Після Жеваго має йти.
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Интересно а КАК можно не пострадать от остановки бизнеса.
Хотя знаю. Если твой бизнес **** приносил каждый день убытки по штуке баксов, то остановив его на три недели ты сэкономишь двадцать косарей бакинских.
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аптечный бизнес не страдает. Наоборот...
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...страдальцев будут определять по наличию партбилета "слуг урода"
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а як фізично має фізособа банку кредитору довести про припинення бізнесу, чи про відправку у відпустку за свій рахунок? Чи споживчих кредитів для фізичних осіб ця постанова не стосується?
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Наприклад Коломойський.,..
Хорошковський після куршевелю тепер у лікарні страждає...
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а реальность хто визначати буде , ви ...так ви ж весь час "обдолбані" не зрозуміло чим (конопля так не вставляє)
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Красавы,нашли и тут возможность взяточникам погреть ручки на справочках банкам о полном закрытии бизнеса.Мразь гетьманович зря не работает.
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Рожкова - "Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса..."
А як зелена турбо-влада взагалі поводилася з малим та середнім бізнесом, можливо є якісь досягнення?


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Она не родственница МРАЗЬийчук? Ну, той, с Г+Г, что про борщевой набор ежедневно с экрана вещала? Уж больно похожи.
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"Реальтность остановки" на усмотрение контроллирующих органов.
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какие критерии СТРАЖДАНЬ вид остановки бизнесу ???? голодные ОБМОРОКИ , опухания ВСЕГО организму или просто долго не был на СЕЙШЕЛАХ ( более 1 месяца ) ?????
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"Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса" - определяется величиной взятки... как и насколько пострадал
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Что это за бизнесы, которые сдыхают через неделю?)
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И не пострадал, а понёс убытки, в том числе и копеечные)
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