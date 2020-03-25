 Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола с банковским сектором сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на о ссылкой на Finclub.
"Кредитные каникулы - для тех украинцев и бизнеса, которые реально пострадали от остановки, временной остановки или частичной остановки бизнеса", - рассказала Екатерина Рожкова.
Остальные компании должны продолжать обслуживать полученные кредиты.
"Компании, которые продолжают работать, малый бизнес, который продолжает работать в той или иной форме, не могут требовать от вас и претендовать на кредитные каникулы. Мы говорим о каникулах для тех, кто полностью остановился и у кого исчезли источники поступлений для обслуживания кредита", - отметила Рожкова.
Она напомнила, что кредитные каникулы - это не прощение процентов или тела кредита.
"Это просто отсрочка во времени. Все равно придется заплатить и тело, и проценты за это время", - предупредила топ-менеджер НБУ.
101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
Про це повідомляють джерела "Української правди. Життя".
Він не подав свою кандидатуру на вибори нового президента, які мають відбутися 16 квітня.
1. Коломойский.
2. Пинчук.
3. Ахметов.
4. Новинский.
5. Жеваго.
6. Боголюбов.
7. Фирташ.
8. Костельман.
9. Тигипко.
10. Хорошковский.
Ну и прочие фуксы, суркисы, карачуны и фельдманы.
Хотя знаю. Если твой бизнес **** приносил каждый день убытки по штуке баксов, то остановив его на три недели ты сэкономишь двадцать косарей бакинских.
Хорошковський після куршевелю тепер у лікарні страждає...
А як зелена турбо-влада взагалі поводилася з малим та середнім бізнесом, можливо є якісь досягнення?