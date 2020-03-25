 5 случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Запорожской области, - глава ОГА Туринок

Об этом на странице в сети Facebook соощил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок, передает Цензор.НЕТ.

"В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент из Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

"Запорожцы, я обращаюсь к вам, оставайтесь дома. Все причастные органы выполняют свою работу. Область была готова к этой ситуации. Без паники!" - подытожил Туринок.

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