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 5 случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Запорожской области, - глава ОГА Туринок

В Запорожской области уже пять официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Об этом на странице в сети Facebook соощил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок, передает Цензор.НЕТ.

"В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент из Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

"Запорожцы, я обращаюсь к вам, оставайтесь дома. Все причастные органы выполняют свою работу. Область была готова к этой ситуации. Без паники!" - подытожил Туринок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 человек проверяют на коронавирус в Запорожской области, - ОГА

5 случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Запорожской области, - глава ОГА Туринок 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184241
 
 
 Топ комментарии
 


Лариса Сарган@SarganLarysa 6 ч

Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання.
Партія СН передала лікарням хворих нардепів.
ДумайТЕ
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о! вот тут смотрящий по области бабломойский и поможет!
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Почему не указывается сколько выздоровело, а только нагнетается? Или все заболевшие тут же умирают?
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о! вот тут смотрящий по области бабломойский и поможет!
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да хрен там! тут щупальца раскинул Ахмет! Буряк его человек! Запорожсталь его!
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Лариса Сарган@SarganLarysa 6 ч

Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання.
Партія СН передала лікарням хворих нардепів.
ДумайТЕ
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Почему не указывается сколько выздоровело, а только нагнетается? Или все заболевшие тут же умирают?
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тесты вчера ночью нам привезли в Зп! потому и не было больных от КоВи (((
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Один выздоровел, четыре умерло, с утра было сотня с гаком выявленных больных, завтра наверное будет 200 больных, после завтра 400. после-после завтра 4 000.... 5 випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Запорізькій області, - голова ОДА Туринок - Цензор.НЕТ 5960
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а эти заболевшие откуда приехали на прошлой неделе? польша, египет или куршавель? а может с масквы?
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на местной новости писали 2 из Куршавеля, 2 из Египта
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Египет и Куршавель. У прилетевших с Египта просто в аэропорту спросили, нет ли жалоб и все разъехались кто куда... Первый больной зафиксированный в Мариуполе из той же популяции, прилетел из Египта в Запорожье, с кем они потом контактировали уже и не установить...
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У нас в Австралии вводится принудительное тестирование на "коронавирус". Первые на очереди - старики в госжилье и в домах престарелых. По типу Италии.
Главный медик страны, кстати, изначально назвал цифру: умрут от 50 тыс. до 150 тысяч.
Ребята, будьте бдительны. К вам грядёт то же самое.
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Жительница Мелитополя, у которой диагностировали коронавирус, гостила в Испании. Об этом во время брифинга Запорожской областной государственной администрации заявил директор Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины Роман Терехов.
По словам Романа Терехова, заболевшая жительница Мелитополя во время инкубационного периода была в гостях в Испании.
Завозные случаи инфицирования и в Запорожье. Там коронавирусом заболели четыре человека - две семейные пары, которые отдыхали в Шарм-эш-Шейхе (Египет) и Куршевеле (Франция).
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А кто знает, в честь какого Бубочки была названа бубонная чума?
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