 5 случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Запорожской области, - глава ОГА Туринок

Об этом на странице в сети Facebook соощил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок, передает Цензор.НЕТ.
"В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент из Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
"Запорожцы, я обращаюсь к вам, оставайтесь дома. Все причастные органы выполняют свою работу. Область была готова к этой ситуации. Без паники!" - подытожил Туринок.
Лариса Сарган@SarganLarysa 6 ч
Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання.
Партія СН передала лікарням хворих нардепів.
ДумайТЕ
Главный медик страны, кстати, изначально назвал цифру: умрут от 50 тыс. до 150 тысяч.
Ребята, будьте бдительны. К вам грядёт то же самое.
По словам Романа Терехова, заболевшая жительница Мелитополя во время инкубационного периода была в гостях в Испании.
Завозные случаи инфицирования и в Запорожье. Там коронавирусом заболели четыре человека - две семейные пары, которые отдыхали в Шарм-эш-Шейхе (Египет) и Куршевеле (Франция).