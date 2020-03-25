 Детсады, школы, институты и университеты должны еще на месяц продлить карантинные меры, - Минобразования

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, информирует Цензор.НЕТ.

"Все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры до соответствующего срока", — сказано в сообщении.

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно пройдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом ", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 25 марта Кабинет Министров продлил действие общенационального карантина до 24 апреля. Отмечается, что карантин могут продлить и на более длительный срок.