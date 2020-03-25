 Детсады, школы, институты и университеты должны еще на месяц продлить карантинные меры, - Минобразования

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, информирует Цензор.НЕТ.
"Все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры до соответствующего срока", — сказано в сообщении.
"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно пройдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом ", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.
Читайте также: Мандзий назначена и.о. министра образования, - решение Кабмина
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 25 марта Кабинет Министров продлил действие общенационального карантина до 24 апреля. Отмечается, что карантин могут продлить и на более длительный срок.
В связи с карантином курорт досрочно заканчивает зимний сезон 2019-2020
С 25 марта ТК "Буковель" присоединяется к жесткому карантину: прекращает принимать туристов и закрывает все сервисы. Сообщение опубликовано на сайте курорта.
В компании отмечают, что юридических причин для закрытия нет. "Но в этой ситуации мы понимаем, что каждый следующий день функционирования курорта - это гипотетический, дополнительный риск для жизни и здоровья наших гостей", - говорится в сообщении.
летом будут все отрабатывать и сразу после сессии на учебу.
хуже точно не будет