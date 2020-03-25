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 Указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что указ президента России Владимира Путина относительно прав собственности на землю в оккупированном Крыму "направлен на ускорение колонизации полуострова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал 25 марта в комментарии Крым.Реалии.

"Они создают себе якобы правовой механизм, который с их точки зрения, должен создать условия для ускоренного переселения граждан России в Крым. Чего им для этого сейчас не хватает? Не хватает ресурсов и земли. У России нет достаточных ресурсов, чтобы обустраивать каждого, кого они хотели переселить. Они хотят создать условия, чтобы россияне сами переселялись. Для этого надо создать рынок дешевой, "свободной" земли", – сказал Чубаров.

Он уверен, что над крымчанами, которые были вынужденны взять российские паспорта после оккупации полуострова, также нависла угроза изъятия их земель.

"Не надо думать, что под этот перечень попадут только те жители Крыма, которые не взяли паспорта России. В число тех, против кого направят этот указ, могут войти и те люди, которые формально были вынуждены получить паспорта России. Их в любой момент могут объявить гражданами Украины и у них будут отбирать земельные участки", – считает глава Меджлиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ

Кроме этого, убежден Чубаров, "Россия этим указом попытается вытеснить из Крыма всех неугодных, закрепить свое военное присутствие на полуострове и привлечь инвестиции, поскольку указ разрешит изымать любой участок".

Эксперт в сфере международного права Борис Бабин считает, что после указа президента России Владимира Путина по поводу права собственности на землю в аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю власти полуострова могут начать конфисковывать участки.

Источник: https://censor.net.ua/n3184237
 
 
 Топ комментарии
 
Дырявый преЗе!рватив их еще и водой напоить хочет.
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Зебил и Сивох как то отреагируют ???
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Росіян треба вибивати з Криму силою, а не соплі жувати... Вся політика України має бути спрямована на руйнацію росії, а не на її економічний зріст.
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Дырявый преЗе!рватив их еще и водой напоить хочет.
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Да, Зеля получит российское гражданство чтобы не иметь проблем с бизнесом и недвижимостью в Крыму
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Звідки ти знаєш що у янеЛоха42 ЩЕ, немає російського громадянства...
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Мне нравиться когда по 1+1 погоду в Крыму сообщают ...Я не против только это глупо выглядит ..
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Росіян треба вибивати з Криму силою, а не соплі жувати... Вся політика України має бути спрямована на руйнацію росії, а не на її економічний зріст.
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Треба спочатку руйнувати російську економіку.... а не соплі жувати
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А начинали в 2014 году Турчинов "Не срелять... не срелять... не срелять..."
И баба Юля на заседании РНБО " Жоден танк не повинен виїхать, жоден солдат не повинен вийти з казарм..."
А потом рассказывали сказки что в армии было всего "пять тысяч человек Указ Путіна про права на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 785 "
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а под этот шум не получицо той хитродупой шобле укр.паспорта анулировать? вместе с гражданством?

ато знаю многих любителе руцкава мира, которые шмыгают по закордонах по нашим паспортам.
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Ось так безжалостно треба російських окупантів танками давити https://www.youtube.com/watch?v=ckdnU5c5c_A&t=2s
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весь прикол Крыма заключается в том, что когда Украина вернет себе полуостров, любые сделки с недвижимостью, которые проходили с 04.2014 года автоматически станут недействительными поскольку совершались они вне правового поля Украины. скажу больше, любой международный суд, пошлет нахер любого ватана, который захочет отсудить у Украины свое право на землю, жилплощадь и тд. в Крыму.
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Не строй иллюзий, Турция Кипр сколько десятилетий тому назад аннексировала? И чё?
Даже если Россия и распадётся, то велика вероятность что в Крыму просто объявят "суверенитет"... А украинский режим, продолжит чесаться как не мычит ни телится уже почти 30 лет! Указ Путіна про права на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7773
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Старіє упирь!!!!!!!!
Указ ВПХ ПНХ повинен бути обов"язково оскардженим уміжнародному суді.
Міжнародний суд винесе рішення на користь України і українців.
Усі рішення прийняті на окупованому півострові окупаційною владою будуть визнані незаконними.
Це буде підтверджено міжнародним судом. Кожен українець інтереси якогобудуть порушені у Криму буде мати правозахисту на підставі рішення міженародного суду.Держава Україна буде мати право накладати санкції, право оскаржити любе рішення окупаційної влади і Кремлівської хунти.
Слава Україні! Героям слава!.
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Должно быть нормой на любые агрессивные, незаконные действия России должны вводится новые дополнительные санкции. Притом эти новые дополнительные санкции должны быть разрушительными для экономики России. Президент Украины Зеленский должен сказать свое слово. Он должен на незаконные действия России призвать лидеров цивилизованного мира ввести дополнительные санкции против России. Ждем от Зеленского заявлений.
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Стоимость недвижимости в Крыму несравнимо выше Украинской, и растёт непрерывно несмотря на огромные объёмы строительных работ. Население Крыма ежегодно увеличивается на 100 тысяч человек. От же дураки, эти Крымчане. Ничего не понимают.
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Россия продолжает выпрашивать снятия санкций с Вашингтона: глава МИД РФ Сергей Лавров вслед за целым рядом российских политиков просит Соединенные Штаты пойти на уступки Москве. В это время Россия продолжает агрессивную политику, плюет на международное право, пока не собирается освобождать оккупированные территории Украины. Поэтому на указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму, необходимо вводить дополнительные санкции против России.
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Конечно, теперь, когда нет Порошенко, Путин может не боятся и творить что угодно.
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З такими темпами, Росія довго не протягне, а мі ще їм трохи допоможемо.
Тюрьма народів повинна впасти.
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