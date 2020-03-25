 Указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал 25 марта в комментарии Крым.Реалии.
"Они создают себе якобы правовой механизм, который с их точки зрения, должен создать условия для ускоренного переселения граждан России в Крым. Чего им для этого сейчас не хватает? Не хватает ресурсов и земли. У России нет достаточных ресурсов, чтобы обустраивать каждого, кого они хотели переселить. Они хотят создать условия, чтобы россияне сами переселялись. Для этого надо создать рынок дешевой, "свободной" земли", – сказал Чубаров.
Он уверен, что над крымчанами, которые были вынужденны взять российские паспорта после оккупации полуострова, также нависла угроза изъятия их земель.
"Не надо думать, что под этот перечень попадут только те жители Крыма, которые не взяли паспорта России. В число тех, против кого направят этот указ, могут войти и те люди, которые формально были вынуждены получить паспорта России. Их в любой момент могут объявить гражданами Украины и у них будут отбирать земельные участки", – считает глава Меджлиса.
Кроме этого, убежден Чубаров, "Россия этим указом попытается вытеснить из Крыма всех неугодных, закрепить свое военное присутствие на полуострове и привлечь инвестиции, поскольку указ разрешит изымать любой участок".
Эксперт в сфере международного права Борис Бабин считает, что после указа президента России Владимира Путина по поводу права собственности на землю в аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю власти полуострова могут начать конфисковывать участки.
И баба Юля на заседании РНБО " Жоден танк не повинен виїхать, жоден солдат не повинен вийти з казарм..."
А потом рассказывали сказки что в армии было всего "пять тысяч человек "
ато знаю многих любителе руцкава мира, которые шмыгают по закордонах по нашим паспортам.
Даже если Россия и распадётся, то велика вероятность что в Крыму просто объявят "суверенитет"... А украинский режим, продолжит чесаться как не мычит ни телится уже почти 30 лет!
Указ ВПХ ПНХ повинен бути обов"язково оскардженим уміжнародному суді.
Міжнародний суд винесе рішення на користь України і українців.
Усі рішення прийняті на окупованому півострові окупаційною владою будуть визнані незаконними.
Це буде підтверджено міжнародним судом. Кожен українець інтереси якогобудуть порушені у Криму буде мати правозахисту на підставі рішення міженародного суду.Держава Україна буде мати право накладати санкції, право оскаржити любе рішення окупаційної влади і Кремлівської хунти.
Слава Україні! Героям слава!.
Тюрьма народів повинна впасти.