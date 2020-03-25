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 Суд продлил сроки досудебного расследования по делу Гандзюк

Печерский районный суд Киева продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк по подозрению Владиславу Мангеру и Алексею Левину (Москаленко) еще на четыре месяца - до конца июля 2020 года.

Об этом сообщает hromadske из помещения суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме, только при участии сторон, из-за риска распространения коронавируса в Украине.

Прокуроры Андрей Сенюк и Ярослав Ущапивский заявили, что для объективного расследования необходимо допросить подозреваемого Алексея Левина, которого недавно экстрадировали из Болгарии, а также провести его общий допрос с другими фигурантами дела, другие следственные и процессуальные действия, экспертизы и эксперименты.

Адвокаты выступали против продления сроков досудебного следствия, отметив, что сроки уже были продлены до максимально возможного срока.

"Наша позиция такова, что генеральная прокуратура должна принять решение о закрытии производства относительно Мангера, в связи с отсутствием достаточных доказательств", - сказал адвокат Александр Шадрин.

В то же время прокуроры объяснили, что досудебное следствие продолжали относительно других фигурантов дела, но не в отдельном производстве по Левину и Мангеру. Последнее производство было приостановлено из-за розыска Левина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184236
 
 
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