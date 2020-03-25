 Кабмин разрешил на время карантина перевозить в общественном транспорте не 10 пассажиров, а 50% от количества мест для сидения. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, принятом 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению, в общественном транспорте вместо предыдущей нормы в 10 человек может быть заполнено 50% мест для сидения.

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Ранее Кабмин продлил все карантинные меры до 24 апреля.





