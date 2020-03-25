 Кабмин разрешил на время карантина перевозить в общественном транспорте не 10 пассажиров, а 50% от количества мест для сидения. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, принятом 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно постановлению, в общественном транспорте вместо предыдущей нормы в 10 человек может быть заполнено 50% мест для сидения.
Ранее Кабмин продлил все карантинные меры до 24 апреля.
(и обратите внимание на номер! засланный козачок оказался)))))
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Але ж мова не про те, а про те, як швидко в нас люди "хавають" ситуацію та пристосовуються до нових умов.. Занадто швидко я б сказав.
їнше діло кому дуже треба - вони готові платити, аби не чекати... та й то...таксі ж можно і тепер швидко визвати...
****** його зна...))))
тепер, за новою постановою, їхатиме на пів дупи більше.
им нужно работать...
было 6 стало 12
Все открыть!
В любых местах (потенциального) скопления людей
1. не пускать без респиратов (масок),
2. на входах (выходах) всех торговых точек (предприятий, учреждений) обязать владельцев обеспечить наличие и функционирование:
а) переносного (автономного) или стационарного оборудования я мыться и дезинфекции рук;
б) одноразовых полиэтиленовых перчаток для всех посетителей (все точки общественного питания должны априори иметь такое оборудование)
3. обязать администрации всех общественных заведений:
а) обеспечить присутствие внутри такое количество людей, которое гарантирует расстояние между посетителями 1.5-2.м. (сделать соответствующую разметку )
4. остановки общественного транспорта (желательно метро) оборудовать турникетами с автономными системами мытья и дезинфекции рук как это например сделано в такой африканской стране как Руанда (гугл в помощь).
5. местным властям всячески способствовать отъезду людей на огороды (дачи) там в воздухе вируса точно нет;
6.форумчане - дополняйте.....
Продолжеие следует.
ЗАСТАВИТЬ, НАКОНЕЦ, МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РАБОТАТЬ НАД ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, А НЕ ЗАКРЫВАТЬ НАРОД В ДОМАШНИХ ТЮРЬМАХ! В ИТАЛИИ ЛЮДИ УЖЕ 3 НЕДЕЛИ СИДЯТ ПО ДОМАМ И ЧТО???!!!!!!!
Все открыть!
В любых местах (потенциального) скопления людей
1. не пускать без респиратов (масок),
2. на входах (выходах) всех торговых точек (предприятий, учреждений) обязать владельцев обеспечить наличие и функционирование:
а) переносного (автономного) или стационарного оборудования я мыться и дезинфекции рук;
б) одноразовых полиэтиленовых перчаток для всех посетителей (все точки общественного питания должны априори иметь такое оборудование)
3. обязать администрации всех общественных заведений:
а) обеспечить присутствие внутри такое количество людей, которое гарантирует расстояние между посетителями 1.5-2.м. (сделать соответствующую разметку )
4. остановки общественного транспорта (желательно метро) оборудовать турникетами с автономными системами мытья и дезинфекции рук как это например сделано в такой африканской стране как Руанда (гугл в помощь).
5. местным властям всячески способствовать отъезду людей на огороды (дачи) там в воздухе вируса точно нет;
6.форумчане - дополняйте.....
Продолжеие следует.
ЗАСТАВИТЬ, НАКОНЕЦ, МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РАБОТАТЬ НАД ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, А НЕ ЗАКРЫВАТЬ НАРОД В ДОМАШНИХ ТЮРЬМАХ! В ИТАЛИИ ЛЮДИ УЖЕ 3 НЕДЕЛИ СИДЯТ ПО ДОМАМ И ЧТО???!!!!!!!
НО специально ...... утилизируют.... пенсионеров
нормальные страны обьявили НАСТОЯЩИЙ карантин - и ВСЕ сидят по домам.... а у нас толкают ситуацию к такой как в Бергамо - т.е. смерть 1-3% всего населения
у нас будет гораздо хуже, так как для простых людей медицина отсутствует
в Бергамо за 20 дней умерло 0,7% ВСЕГО населения города
Але: днями там заборонили їздити у приватних автівках більше двох осіб. Мабуть дітей будуть возити у багажниках.