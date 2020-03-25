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Все про:вице-премьер (107) Кабмин (11905) Шмыгаль Денис (150)

 Кабмин распределил управление министерствами между вице-премьерами

Кабинет Министров Украины на заседании в среду распределил обязанности между вице-премьер-министрами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым закреплены оборона, временно оккупированные территории, ветераны и социальная политика.

Также за вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадимом Пристайко - министерство иностранных дел, спорт и культура.

За вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым - Минрегион, Минфин, Минздрав и Минобразования.

Шмыгаль также отметил, что поскольку в данный момент нет первого вице-премьера, то за ним остается экономический блок, энергетика, юстиция и Министерство внутренних дел.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184234
 
 
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