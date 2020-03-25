 Кабмин расширил перечень магазинов и учреждений, которым разрешено работать во время карантина. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, принятом 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, ограничения не коснутся:
- Торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами, агрохимикатами, семенами, посадочным материалом, средствами связи.
- Банковских и страховых учреждений, медицинской и ветеринарной практики, АЗС, СТО, учреждений по ремонту техники и бытовых изделий, всех видов почты.
- Общественное питание может работать только для адресной доставки.
Ждем когда уберут этот дурацкий карантин.
Крна же бытовое изделие?))
Поки на роботу - відросте, дружина ще в Німеччині.
Квитки, правда, на літак 11 числа вже є у продажі.
Зняв, протер - гігієна!
У вас- это где?
Прокладки с туалетной бумагой может быть! А вот получить лицезию на аптеку...ой вэй....
Все....сеть легла!
ну почему ограничивать хозяйственные??? в них тоже есть отделы со средствами защиты и химикатами...опять же, не дай Боже канализасьен гепнулся...где что искать???? или от не хер делать народ бы затеял маленькие ремонтики пока на карантине (хотя соседа-кулибина уже готов убить... уже что-то долбит зараза!!!))))
...
итить... удивить !!! (пардон)
посмотрел по ссылке... так там удивляться - не переудивляться !!! ))))
Все открыть!
В любых местах (потенциального) скопления людей
1. не пускать без респиратов (масок),
2. на входах (выходах) всех торговых точек (предприятий, учреждений) обязать владельцев обеспечить наличие и функционирование:
а) переносного (автономного) или стационарного оборудования я мыться и дезинфекции рук;
б) одноразовых полиэтиленовых перчаток для всех посетителей (все точки общественного питания должны априори иметь такое оборудование)
3. обязать администрации всех общественных заведений:
а) обеспечить присутствие внутри такое количество людей, которое гарантирует расстояние между посетителями 1.5-2.м. (сделать соответствующую разметку )
4. остановки общественного транспорта (желательно метро) оборудовать турникетами с автономными системами мытья и дезинфекции рук как это например сделано в такой африканской стране как Руанда (гугл в помощь).
5. местным властям всячески способствовать отъезду людей на огороды (дачи) там в воздухе вируса точно нет;
6.форумчане - дополняйте.....
Продолжеие следует.
ЗАСТАВИТЬ, НАКОНЕЦ, МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РАБОТАТЬ НАД ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, А НЕ ЗАКРЫВАТЬ НАРОД В ДОМАШНИХ ТЮРЬМАХ! В ИТАЛИИ ЛЮДИ УЖЕ 3 НЕДЕЛИ СИДЯТ ПО ДОМАМ И ЧТО???!!!!!!!
если так - маски должны давать на входе!
то запрещают, то расширяют, то ставят то уволняют, то сливают то разделяют, созданием штабов заняты...
а в такой суете все идет самотеком, хаос