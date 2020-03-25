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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Испания опередила Китай по количеству смертей от коронавируса

Испания опередила Китай по количеству погибших от коронавируса и вышла на второе место в мире.

Об этом пишет BBC со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании, передает Цензор.НЕТ.

Согласно новым данным, количество погибших в Испании 25 марта достигло 3434 человек, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек. В Италии - 6820 умерших.

Всего за 24 часа в Испании умерли еще 738 человек в связи с вирусом. Это самый высокий прирост числа погибших за сутки с тех пор, как вирус поразил Испанию.

Количество заражений за сутки выросло на 7937 случаев, то есть на 20%. Общее количество заражений составило 47 610 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жертв коронавируса в Испании стремительно растет: только за сутки в стране умерли 514 человек, с начала эпидемии - 2,7 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3184223
 
 
 Топ комментарии
 
И в то же время находятся дебилы, продолжающие вещать про "такое же как грип" и "заговор масонов" .
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хз кто там первый . не удивлюсь если китайцы прикопали по тихому пару тысяч своих умерших
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Зеле доложили? Пусть отправляет самолёты в Испанию.
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Зеле доложили? Пусть отправляет самолёты в Испанию.
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А говорили что Италия плохая. Цифры как в Италии.
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Шо ты прибедняешься?! Он же нелох какой-то, чтоб от какой-то Испании отставать!
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Если твоя ботоферма подключится к соревнованию и не уйдёт на карантин , то да
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Ну як кажуть добре когось засуджувати доки сам з тим не зіткнувся. А Китай то так не хіло підбрихав.
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Италия - золото.
Испания - серебро.
Китай - бронза.
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ещё рано делать выводы. Тут на подходе несколько европейских стран, которые вместо карантина собирались вырабатывать всеобщий иммунитет.
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И в то же время находятся дебилы, продолжающие вещать про "такое же как грип" и "заговор масонов" .
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В Италии уже под 7 тысяч умерших, а помните как все начиналось несколько недель назад - было всего трое умерших, в Италии все гуляли бухали и ничего не предвещало...
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По статистике пока количеств умерших сейчас это количество зараженных две недели назад. Понятно что раньше или позже это закончится.
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страшно представить, что будет в Украине.
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та ничего особенного. тупые вымрут (правда не все), пенсы вымрут. Хитрожопые и знакомые с гигиеной - не вымрут (разве что совсем не повезёт).
У кого мозги есть - тот уже запасся жрачкой, бытовой химией и патронами и сидит дома спокойно, пока эта срань закончится.
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хз кто там первый . не удивлюсь если китайцы прикопали по тихому пару тысяч своих умерших
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Пару тысяч? Та они делают шоу с оболваниванием, похлеще 95-го квартала! Завтра китайцы скупят все рентабельные предприятия!
И почему никому из ВОЗ не посталена статья за халатность?
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...

(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..)) - https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
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какой-то типичный бабский высер ни о чем. Конкретики нет.
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За конкретикой - к путину-*****, оно тебе все расскажет, если захочет.
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да, тебе не понять писательницу-философа Оксану Забужко, тебе только "Слуга народа" или "Сватов" посмотреть.
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я убежденный сексист, и верю что из бабы "философ" - как из г..на пуля.
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Неважно, сколько умирают, важно как считают. В разных странах разные методики. Даже такие экзотические, когда умершие воскресают (Россия), в Северной Корее вообще ноль зараженных. Даже в Германии считают по-другому.
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Той грип назвали іспанкою, а це вже італійка.
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вуханька як була, так і є - жодних політкорекцій!..

Юля Смаль
23 марта в 16:01 ·

Таке мімімі розбирає, коли взрослі люди стверджують, що китай - маладєц, китай вірус поборов. Мої ласточки. Їм годами свистять в уші, а вони радуються. Вони ж не понімають разніци між "китай вірус поборов" і "китай натриндів, що вірус поборов". А по факту вже, я, бляха, мовчу, що Китай пандемію спричинив, да-да, цей маладєц замовчав заразу, розносив її молча світом, а всі останні його дії - це гасіння пожежі чайними ложками в суху погоду, но виглядало грозно, канєшно. Як робобаба, яка невпопад отвічає на вопроси. Вроді є, але ефєкт не до кінця зрозумілий. Але шо я? Умні вірусологи кажуть, що Китай приховує інформацію, бо не може такого дива буть, щоб оце всі в один день виздоровіли. І шо, насправді, нам показують потьомкінську дєрєвню в китайському виконанні, і заради цього готові забити на власне населення, ібо комунізм, батєнька, це коли твого батька розстріляли, а ти пишеш на засіданії піонєрячєйкі отрєчєніє.
І оце мені тьотя така: та вот, там асфальти милом миють. Тю, там завжди асфальти милом миють. Або дядя такий: диктатура, канєшно, плохо, но вот спрацювали харашо. Дядя, диктатура - це всігда плохо, даже, якщо тобі показують красіву картінку. Я на селфіках тож харашо получаюсь, главне не давать нікому в руки камеру.
Інтєрєсно, всьо жи, чи настануть колись часи, коли взрослі дяді і тьоті, які в школі алгебру і елементарну логіку вчили, перестануть вірити всьому, що їм показує екран (не важно, який саме).

П.С. Ні, я не про світову змову. Я про те, що вірити комунякам - останнє діло в цій взрослій жизні. А недозрілим комунякам - теж ні.
Щиро ваш
Фокс Малдер,

ну, і трохи Юля Смаль.

П.П.С. Я дуже люблю Китай. Але морда Си Дзи Піна бісить мене в ці дні майже так само, як морда самі знаєте якого х.ла.
А, і ше одне
П.П.П.С. Світ зіткнеться з класною проблемою, якщо ці дві комуняцькі відрижки не визнають проблеми в себе в країнах і не почнуть з нею ефективно боротися, а не створювати лубочні картинки і дебільні закони.
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типичное "явамниверю, вывсеврети". Факты где?
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Корона вірус групи ГРВІ. На літо він полюбому притухне, восени знову оживе, але тоді гвалту не буде. Вбиватиме по тихову, в світі 400 тис. на рік як пересічний грип.
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А как же Бразилия , Австралия да та же Италия с Испанией? У них там давно лето по нашим меркам.
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В Мілані зараз +7, в Мадриді +13. В південній півкулі осінь. Пригріє як в Ухані до +27 як в Ухані тиждень-два тому стане легше.
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Китайській статистиці вірити не можна і не потрібно. Комуністи брехали, брешуть і будуть брехати.
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Ніхто навіть китай не знає скільки померло від цього в китаї.
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Не дивно...з таким відношенням до проблеми. https://www.instagram.com/tv/B-FpmeTn17A/?fbclid=IwAR1UWoiLIdVcnMrkmBiDQHnQrN9Z2U1JQkIrCb8bi1Nflnd8TNxu0DDJYZ8
З нашою медициною у нас не епідемія буде. Буде мор.
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