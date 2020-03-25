 Испания опередила Китай по количеству смертей от коронавируса

Об этом пишет BBC со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании, передает Цензор.НЕТ.
Согласно новым данным, количество погибших в Испании 25 марта достигло 3434 человек, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек. В Италии - 6820 умерших.
Всего за 24 часа в Испании умерли еще 738 человек в связи с вирусом. Это самый высокий прирост числа погибших за сутки с тех пор, как вирус поразил Испанию.
Количество заражений за сутки выросло на 7937 случаев, то есть на 20%. Общее количество заражений составило 47 610 человек.
Испания - серебро.
Китай - бронза.
У кого мозги есть - тот уже запасся жрачкой, бытовой химией и патронами и сидит дома спокойно, пока эта срань закончится.
И почему никому из ВОЗ не посталена статья за халатность?
1 ч. ·
А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...
(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..)) - https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
Юля Смаль
23 марта в 16:01 ·
Таке мімімі розбирає, коли взрослі люди стверджують, що китай - маладєц, китай вірус поборов. Мої ласточки. Їм годами свистять в уші, а вони радуються. Вони ж не понімають разніци між "китай вірус поборов" і "китай натриндів, що вірус поборов". А по факту вже, я, бляха, мовчу, що Китай пандемію спричинив, да-да, цей маладєц замовчав заразу, розносив її молча світом, а всі останні його дії - це гасіння пожежі чайними ложками в суху погоду, но виглядало грозно, канєшно. Як робобаба, яка невпопад отвічає на вопроси. Вроді є, але ефєкт не до кінця зрозумілий. Але шо я? Умні вірусологи кажуть, що Китай приховує інформацію, бо не може такого дива буть, щоб оце всі в один день виздоровіли. І шо, насправді, нам показують потьомкінську дєрєвню в китайському виконанні, і заради цього готові забити на власне населення, ібо комунізм, батєнька, це коли твого батька розстріляли, а ти пишеш на засіданії піонєрячєйкі отрєчєніє.
І оце мені тьотя така: та вот, там асфальти милом миють. Тю, там завжди асфальти милом миють. Або дядя такий: диктатура, канєшно, плохо, но вот спрацювали харашо. Дядя, диктатура - це всігда плохо, даже, якщо тобі показують красіву картінку. Я на селфіках тож харашо получаюсь, главне не давать нікому в руки камеру.
Інтєрєсно, всьо жи, чи настануть колись часи, коли взрослі дяді і тьоті, які в школі алгебру і елементарну логіку вчили, перестануть вірити всьому, що їм показує екран (не важно, який саме).
П.С. Ні, я не про світову змову. Я про те, що вірити комунякам - останнє діло в цій взрослій жизні. А недозрілим комунякам - теж ні.
Щиро ваш
Фокс Малдер,
ну, і трохи Юля Смаль.
П.П.С. Я дуже люблю Китай. Але морда Си Дзи Піна бісить мене в ці дні майже так само, як морда самі знаєте якого х.ла.
А, і ше одне
П.П.П.С. Світ зіткнеться з класною проблемою, якщо ці дві комуняцькі відрижки не визнають проблеми в себе в країнах і не почнуть з нею ефективно боротися, а не створювати лубочні картинки і дебільні закони.
З нашою медициною у нас не епідемія буде. Буде мор.