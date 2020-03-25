 Мандзий назначена и.о. министра образования, - решение Кабмина

Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров в среду, 25 марта, информирует Цензор.НЕТ.
"Временно возложить обязанности министра образования и науки Украины на Мандзий Любомиру Степановну, которая сейчас заместитель министра образования и науки", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
До этого обязанности главы Минобразования временно исполнял первый замминистра Юрий Полюхович.
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Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В то же время представление на назначение нового министра образования не поступало. Предыдущим министром образования и науки была Анна Новосад.
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Мандзій Любомира
Степанівна
Заступник міністра
Народилася 10 травня 1973 року у с. Опака Дрогобицького району Львівської області.
1995-го закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Географія».
Упродовж 1998-2001 рр. за спеціальністю «Політичні інститути та процеси» навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 р. захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. 2008 року отримала вчене звання доцента.
З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.
Протягом 2016-2019 рр. - директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.
Вільно володіє польською мовою, а також має достатній рівень англійської.
Якось так. Слава Україні!
Бл..ь! ****!что еще после ЗЕворов можно продать?ей будет тяжело.
А так, вчителька географії, «має достатній рівень англійської»...
Скоро наверстает.
Скандал навколо настоятеля церкви УПЦ (МП) у Жовкві набирає обертів
Голова Львівської ОДА Олег Синютка звернувся з публічним листом до єпископа Львівського і Галицького УПЦ (МП) Філарета з проханням прийняти зважені рішення щодо спільного вшанування українських героїв, і не допустити повторення інциденту, який стався у Жовкві у суботу, 15 липня, під час похорону бійця антитерористичної операції Володимира Турчина. Про це повідомили у прес-службі ЛОДА.
Попрощатися з героєм, який загинув виконуючи бойове завдання на Сході країни, прийшли сотні людей. Під час проходження процесії на кладовище в усіх храмах відкривали ворота та дзвонили у дзвони. Проте брама Храму святих апостолів Петра і Павла УПЦ (МП) залишилася зачиненою.
Окрім того, у похованні брали участь священики усіх конфесій міста Жовкви, окрім УПЦ (МП). Ця ситуація викликала обурення тих, хто прийшов віддати останню шану загиблому.
Настоятелем Храму святих апостолів Петра і Павла у Жовкві є Стефан Хомин. За словами голови Конфедерація вільних профспілок Львівщини Андрія Соколова, на його громадянську позицію не вплинуло й те, що його донька Любомира Мандзій з 2016 року очолює департамент освіти і науки ЛОДА.
За даними видання «Вголос», отець Степан Хомин у Жовкві має неоднозначну репутацію, оскільки у 90-х роках ХХ століття громада починала будувати згадуваний храм, як православний Київського патріархату, проте врешті отець разом з ініціативною групою домігся, щоб віддати новозбудовану церкву Московському патріархату.
За словами очевидців, о. Стефан Хомин неодноразово відмовлявся проводити богослужіння зі священиками Української греко-католицької церкви під час спільних заходів. Зокрема, так трапилося у 2010 році під час спільної поминальної молитви за загиблими у Другій світовій війні. Отець стояв осторонь і жодного разу не перехрестився. Крім того, у 2010 році після виборів до місцевих рад, отець благословляв тодішнього голову РДА від Партії регіонів.
Нагадаємо, сержант Володимир Турчин загинув 12 липня, виконуючи бойове завдання на Донбасі. 19 липня він мав повертатися зі служби в АТО, а у серпні планував одружитися.
08.08.2016 | 16:22
Поки призначення офіційного ще немає, але навколо майбутнього керівника обласної освіти уже поширюються скандальні подробиці, які пов'язані із порушенням під час призначення та прямим зв'язком із… Московським патріархатом.
Конкурс з багатьма невідомими
Починаючи з першого етапу конкурсу на посаду начальника департаменту освіти та науки Львівської ОДА під час проходження тестувань у Людмили Степанівни стались нібито поломки у системі, натомість очевидці припускають, що під час цього могло б бути стороннє втручання у систему.
Про це на своїй сторінці у «Facebook» написав викладач Львівського обласного інституту післядипломної освіти Роман Пастушенко, який був очевидцем під час проведення конкурсу.
«З семи кандидатів, які з'явились на тестування, п'ятеро виконали тест без проблем. Один з кандидатів не виконав необхідної мінімальної кількості завдань, тому вибув з конкурсу. Ще у одного з кандидатів стався «збій системи» - програма нібито не зарахувала його відповідей. Цей учасник всупереч правилам покинув приміщення, де проходило тестування, і повернувся до нього за якихось 10 хвилин. Після цього він повідомив іншим учасникам, що відбувся збій, але «система запрацювала» і видала результат - 25 балів», - пише очевидець
Неоднозначним був другий етап конкурсу, який полягав у тому, щоб кандидати на посаду голови департаменту освіти та науки від руки написали розв'язання ситуативного завдання, не застосовуючи комп'ютерної техніки. Тут Роман Пастушенко припускає, що у розв'язання міг і ніхто не вчитуватись через недоліки почерку.
«Комісія ОДА за виконання цих ситуаційних завдань виставила такі оцінки: найбільше, 1, 5 бали, отримала кандидат, яка ніколи не працювала у системі управління освітою, ба, навіть, у школі, тож не має практичного досвіду реалізації подібних завдань. На другому місці з суттєвим відривом - колишній заступник директора обласного департаменту освіти. У нього - 1 бал. У двох екс-керівників районними відділами освіти, а вони безпосередньо відповідали за розбудову мережі ДНЗ, - 0,5 та 0,3 бали», - розповідає очевидець.
І як наслідок - під час конкурсу на посаду голови департаменту освіти та науки Львівської ОДА перемагає Любомира Мандзій, проте, як вважає очевидець, це відбувалось із суттєвим порушенням та ймовірним підтасовуванням.
«Суттєвим недоліком конкурсу на заміщення посади директора департаменту освіти і науки став його «кулуарний» характер. Закон дозволяє, але не зобов'язує державну службу залучати громадськість та авторитетних працівників галузі, керівництво якої обирають, до участі у відборі. Усе ж, в системі освіти її керівникові особливо потрібна довіра освітньої громади, батьків. Оскільки і в учасників, і в громадськості склалося враження про те, що у процесі відбору спрацювали якісь кулуарні домовленості, то це не сприятиме ні авторитетові новопризначеного керівника, ні ефективності його управління системою. Між тим, засоби масової інформації прямо пишуть принаймні про політичну протекцію переможцеві конкурсу. А негативний прецедент із «збоєм системи» під час тестування цього кандидата ставить під сумнів усю систему конкурсного відбору, запропоновану Законом України «Про державну службу»», - підсумовує Роман Пастушенко.
Колишній керівник центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук назвав рішення конкурсної комісії, яка і призначила на керівну посаду людину без управлінського досвіду роботи, «дитячими забавками дорослих тіток і дядьків».
«За багато років роботи в освіті я бачив чимало усілякої дурні. Але подібної шизофренії не очікував. Що на посаду керівника обласного органу управління освітою будуть відбирати претендентів на основі того, яку відповідь вони дали на "два таких запитання": "1. Розробити заходи на звернення селян про відкриття у них дошкільного закладу; 2. Розробити заходи для запобігання потенційному конфлікту в навчальному закладі". Уже не кажу про те, що ці завдання навряд чи можна назвати запитаннями. Але, як кажуть, із пісні слово не викинеш. А щодо змісту та важливості виконання цих завдань для того, щоб зробити вибір майбутнього керманича освіти області - то це окрема тема. Організатори конкурсу самі не розуміють того, якими знаннями та навичками має володіти майбутній керівник», - написав Ігор Лікарчук у «Facebook».
Чому обрали?
Чому ж стільки порушень заради одного кадрового призначення? Причиною обрання Любомири Мандзій очільником освіти на Львівщині може бути те, майбутня чиновниця є помічником народного депутата від провладної партії «Блок Петра Порошенка» Оксани Юринець, а у 2015 році на виборах балотувалась у депутати Львівської обласної ради у складі «Блоку Петра Порошенка». А тому її перебування на посаді, можливо, необхідне не з точки зору професіоналізму, а як людини, яка зможе «гнути» партійну лінію.
«Думаю, що нікого не здивую заявою про те, що високі посади в органах управління освітою фактично розглядалися як посади політичні. З особою керівника освітою часто пов'язували результативність виборів до органів влади різних рівнів. Тож зі зміною провладних політичних сил на зміну одному директорові департаменту освіти приходив інший, так само змінювались завідувачі районних і міських відділів (управлінь) освіти, окремі очільники методичних кабінетів, працівники органів управління освітою, директори шкіл. Традиційно вважалось, що управляти освітою може кожний, хто має педагогічну освіту та підтримку високого чиновника чи політичної сили, що входила до провладної більшості», - написав на своїй сторінці у «Facebook» Роман Пастушенко.
Любомира Мандзій та Московський патріархат
Попри численні порушення під час конкурсу на посаду директора департаменту освіти і науки, які фіксували з боку новопризначеної чиновниці, «Вголосу» став відомим ще один скандальний факт - батько новопризначеної начальників львівської освіти - протоієрей Московського патріархату Стефан Хомин, який є настоятелем Храму святих апостолів Петра і Павла, що у м. Жовква Львівської області.
«Любомира Мандзій, яка виграла конкурс на посаду очільника освіти у Львівській ОДА, є дочкою настоятеля храму Московського патріархатув Жовкві», - розповів у коментарі «Вголосу» місцевий мешканець, який попросив не називати його імені.
Сам отець Степан Хомин у Жовкві має неоднозначну репутацію, адже за словами співрозмовника, спочатку у 90-х роках громада м. Жовкви цей храм будувала, як православний Київського патріархату, проте отець разом з ініціативною групою домігся, щоб віддати новозбудовану церкву Московському патріархату.
«Цікава і історія будівництва самого храму. Спочатку він будувався, як православний Українського патріархату, для того, щоб зняти напругу між греко-католиками та православними. Дуже багато громадян долучалися матеріально до спорудження цієї церкви, всі думали, що це будується українська церква. А в результаті, коли церква була збудована - отець Степан Хомин з ініціативною групою зареєстрував церкву, як храм Московського патріархату. Є така інформація, що купол вже у 2000-х встановлювався за кошти одіозного Віктора Медвечука.», - розповідає місцевий мешканець.
Як і будь який представник церкви Московського патріархату, батько новопризначеної очільниці департаменту освіти та науки ЛОДА, як розповідає місцевий мешканець, поводиться вкрай нахабно, відмовляється проводити службу разом з священиками із Української греко-католицької церкви, а під час правління Януковича усіляко підтримував його намісників у районі.
«Загалом отець Степан поводить себе дуже показово, при будь-яких масових заходах відмовляється спільно молитися з отцями греко-католицької церкви та Української православної церкви Київського патріархату. Був такий випадок, коли у 2010 році відбувались поминальні молитви за загиблими у Другій світовій війні - то він просто стояв збоку і жодного разу не перехрестився. Він завжди вів свою політику, відмовлявся молитися спільно з представниками українських церков. У 2010 році після виборів до місцевих рад, отець фактично під час першого засідання районної ради, благословляв голову РДА від Партії регіонів. За часів Януковича тодішню злочинну владу, він визнавав, підтримував і благословляв за будь-якої можливості», - розповів співрозмовник «Вголосу».
Також місцевий мешканець наголосив, що після Революції Гідності місцеві громади робили спроби забрати храм у Московського патріархату, але все швидко «залагодилось».
«Після Революції Гідності був рух, щоб забрати храм у Московського патріархату, але цього не сталось», - каже місцевий мешканець.
Відтак виникає логічне запитання: чи не перетвориться невдовзі освіта Львівщини на партійно-номенклатурне утворення та ще й під покровительством московських попів?
Марія Чижевська, «Вголос»
https://zaxid.net/news/
У січні 2019 року ця церква перейшла до ПЦУ. Але дружина священника почала їздити до Львова у храм масковского патріахата, а сам священник Стефан Хомин помер 2018 р.