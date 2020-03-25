 Кабмин усилил ограничительные меры для борьбы с коронавирусом: медики смогут назначать карантин больным, уклоняющимся от лечения COVID-19

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Постановление, инициированное министром здравоохранения Украины Ильей Емцем, предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

- обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19 или находившихся в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;

- обязательную госпитализацию таких лиц;

- назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющимся от лечения в добровольном порядке.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.

Отмечается, что Национальная полиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на территории больниц, где проводят обследования, госпитализацию и карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирусной инфекцией за границей инфицированы 18 украинцев, - Минздрав