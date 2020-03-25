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 Кабмин усилил ограничительные меры для борьбы с коронавирусом: медики смогут назначать карантин больным, уклоняющимся от лечения COVID-19

Кабинет Министров Украины усилил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине вируса COVID-19.

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Постановление, инициированное министром здравоохранения Украины Ильей Емцем, предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:
- обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19 или находившихся в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;
- обязательную госпитализацию таких лиц;
- назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющимся от лечения в добровольном порядке.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.

Отмечается, что Национальная полиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на территории больниц, где проводят обследования, госпитализацию и карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирусной инфекцией за границей инфицированы 18 украинцев, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3184220
 
 
 Топ комментарии
 
Наші лікарні необладнані.Там можна скоріше дойти.
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и что, будут их насильно нацгвардией тащить на лечение и привязывать к кровати?
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и что, будут их насильно нацгвардией тащить на лечение и привязывать к кровати?
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такі ДА!! та ще як не здохне та потвора хуцпата то ще й 3 роки буцегарні отримає за ДЕБІЛІЗМ Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 5672
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Волонтеры медики предлагают свои услуги на дому.
Кабмин усилил ограничительные меры для борьбы с коронавирусом: медики смогут назначать карантин больным, уклоняющимся от лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 2038
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Самоізоляція і ухиляння від госпіталізації - в чому різниця? Кабмин усилил ограничительные меры для борьбы с коронавирусом: медики смогут назначать карантин больным, уклоняющимся от лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 9530
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Якщо дав хабар, то самоізоляція. Не дав хабар, - ухиляння.
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Карантин продовжили, тепер ми точно будемо з дефолтом.
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Как слова из песни - «А за вікном майже п@зда»
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ти - такі ДА!! Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 7543
а УКРАЇНЦІ і це лихо переможуть. СЛАВА УКРАЇНІ Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 5143
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Наші лікарні необладнані.Там можна скоріше дойти.
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Упс, глянула в флайтрадар-24 - а там наша "Мрія" в повітрі - з Києва долетіла до кордону з Біларуссю і назад повернула
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То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства…
В государственных больницах и инфекционных отделениях сейчас такая же ситуация как в армии в 2014-м году. Внезапно началась война, а государство совсем не готово. И пора объявлять АВО - Анти Вирусную операцию. Микробы слишком глубоко въелись во власть. (с)
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Цензор АУ !!! що за бред, хоч назви перевіряйте " хворим, які ухиляються від лікування COVID-19" у вас є секретні дані про ліки від COVID19? Поділіться весь світ шуккає!
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Если их не лечить, они могут выздороветь.
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А симптомы - от потери обоняния до поноса. Всех грести будут?
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А продукти їм хто купувати буде? Ну якщо в самоізоляції?
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А за содержание в скотских условиях на карантине (лечении) ответственность, где? Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 1906А если здоровый там заразится? А, бараны?
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Какой здоровый, который из за бугра, с больным на соседнем сиденье ехал?
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Вполне может быть здоров. На Бриллиантовой Принцессе большинство оказалось здорово.
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Вполне может быть здоров? Такой вариант меня не устраивает. Пусть лучше посидит где ему скажут.
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Очередной поклонник ГУЛАГа нарисовался. Много ж вас сралин наплодил... Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 168Сам,небось, не хочешь просидеть до конца жизни "где скажут"? Или хочешь?
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В Гулаге люди не сидели, они тяжело работали. Езжай встречай приезжающих, и бейся за их гражданские права.

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Вижу, ты меня правильно понял. И я тебя тоже. Твоя позиция: Какие там на хрен права ВСЯКИХ, когда у нас тут тАкой вирус! Но сам, как каждый поклонник ГУЛАГа, ты видишь себя только вертухаем. В крайнем случае, просто тем, кого не посОдЮт.... Вопрос ты мой "не заметил". Отсутствие ответа тоже информативно.
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поц ти у себе в фєдєрастії таке пропагуй! Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 5233 Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 169
А УКРАЇНЦІ і без лахтинських тролів=пропукінців ЗНАЮТЬ ЩО РОБИТИ
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дурень ти. точніше дурко інфанильне. щось крім хамства в тебе є? якісь інші "аргументи"?
бажаєш щоб об тебе дупу витерали, але путєраст я? закусюй!
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бидло тримають в бидлячих умовах!! Маєш заперечення - пожертвуй гроші на людські умови чи хоча Б сплачуй податки Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 6461 .
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