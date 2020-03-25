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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 За тяжкие и резонансные преступления освобождать нельзя, - замгенпрокурора Мамедов о применении альтернативных видов мер пресечения в условиях карантина

В Офисе генерального прокурора не допускают на данный момент возможность освобождения лиц, заключенных в местах отбывания наказания, в связи с пандемией коронавируса. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

 Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Подобной практики в Украине не было. В мировой практике мы уже видели примеры, как в Иране и США. И чтобы комментировать, нужно понимать, какие изменения необходимы в нашем законодательстве, которое регулирует порядок избрания меры пресечения, выполнения и отбывания наказания, и которых сейчас нет", - отметил он.

По его словам, все зависит от того, какой курс выберет правительство с учетом эпидемиологической ситуации в стране: или применение альтернативных видов мер пресечения, или упрощенный порядок условно-досрочного освобождения для осужденных, или отсрочка исполнения наказаний для лиц, совершивших нетяжкие преступления.

Он подчеркнул, что любой из вариантов должен учитывать риски, связанные с общей криминогенной ситуацией в условиях карантина, и ограничениями, связанными с перемещением граждан внутри страны.

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"Очевидно, что за тяжкие и резонансные преступления - убийства, военные преступления, изнасилование, разбой, повторное совершение преступления - нельзя освобождать, - считает замгенпрокурора. - По медицинским показаниям – необходимо анализировать каждый конкретный случай, исходя из степени опасности заражения окружающих. Если подходит конец срока отбывания наказания – стоит рассмотреть. Есть много нюансов. Пока мы исходим из позиции контроля за ситуацией: как выполняются уже установленные мероприятия и ограничения по карантину внутри пенитенциарной системы.

Но, в целом, речь идет не только о СИЗО и учреждениях исполнения наказаний. На сегодня необходимые ограничительные мероприятия введены. А дополнительные - должны вводиться исключительно в законодательном поле и исходя из реальной эпидситуации".

Источник: https://censor.net.ua/n3184218
 
 
 Топ комментарии
 
да всех отпускайте как в Иране, больше хаоса больше шансов у зелёной сопли выполнить указания хуйла.
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То есть Зеленский вместо обещанных посадок выпускает людей?

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За тяжкие и резонансные преступления освобождать нельзя/ Теория и практика правосудия по Коломойскому: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка /Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/ Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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То есть Зеленский вместо обещанных посадок выпускает людей?

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да всех отпускайте как в Иране, больше хаоса больше шансов у зелёной сопли выполнить указания *****.
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За тяжкие и резонансные преступления освобождать нельзя/ Теория и практика правосудия по Коломойскому: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка /Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/ Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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мова іде про осіб, що відбувають покарання, а не запобіжні заходи.
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Как бы это помягче.Ну таки дюже у нас либеральный институт судейства, ...ля. За тяжкие и резонансные преступления освобождать нельзя, - замгенпрокурора Мамедов о применении альтернативных видов мер пресечения в условиях карантина - Цензор.НЕТ 6334 . Довольно большой контингент моих знакомых(30+ и 40+) склоняется к мнению, что Линч во многом был прав.А не следует ли вспомнить древних латынян - Quis custodiet ipsos custodes ???
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Возникает антирес - вот ишшо какой разрез :
Выпускать? Данетвопросов!!!!!!!!!!
Но вот ...С подьёмными - аль без?
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А где же ты, лыска, раньше был? Когда ЗЕлесволочь к примеру Цемаха отрустил?
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Старый зольдат, Вы же понимаете............ Чилавек при ДОЛЖНОСТИ !!! Посему и хрюкает - чито пазволяно...
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Как не понимать. Конечно понимаю. Это не его прадедушку, к слову, Швондер на должность в Очистку устроил?
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«прислуга ***** «вообще , оборзела от безнаказанности ! Дурдом 🤡🤢💩🎪крепчает
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і за що випущені жити повинні? на роботу важко встроїтися с вовчим квитком зека. мародьорить їм?
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