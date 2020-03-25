EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  10233  26
Материалы по теме:
Все про:карантин (1169) Минюст (1496) наследство (24) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Минюст упростил процесс получения наследства

Теперь заявление о вступлении в наследство можно засвидетельствовать у любого нотариуса по месту жительства, а потом отправить его нотариусу по месту открытия наследства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Министерства юстиции в Фейсбуке.

Там указано, что для получения наследства во время карантина нужно выполнить два шага. Первый — в течение 6 месяцев с момента смерти человека подать заявление о принятии наследства.

"Во время карантина Вы имеете право засвидетельствовать заявление о принятии наследства у любого нотариуса по своему месту жительства, а уже удостоверенное заявление прислать нотариусу по месту открытия наследства", — сказано в сообщении.

Второй шаг — через 6 месяцев со дня открытия наследства получить свидетельство о праве на наследство.

Читайте также: Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажоре

Минюст упростил процесс получения наследства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184216
 
 
 Топ комментарии
 
к большому количеству умерших
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какое то совпадение и дурно пахнет? Это к чему?
 показать весь комментарий
 
 
Та ні до чого це. Такий порядок передбачався і з 1994 року. Це ВаЗелинові спеціалісти прийшли. Піаряться, сер! Минюст упростил процесс получения наследства - Цензор.НЕТ 7116
 показать весь комментарий
 
 
кто то готовиться подняться по новому )))
 показать весь комментарий
 
 
Тепер треба максимально спростити для місцевих чинуш процес отримання житла, що залишилось без спадкоємців. Ото нерухомості нахапають...
(може, з лікарями доведеться поділитися... щоб не дуже лікували таких-то за списком... хто самотній, бездітний, або просто родичів чортма...)
 показать весь комментарий
 
 
щас базы данных таких вот безспадкоємних, тоже в спрос угодят. кто то уже в эти самые минуты ими занимается ))
 показать весь комментарий
 
 
раша запустила 15' таймер по обращению ***** к крепостным по поводу "спокойствие и только спокойствие!". щас буду посмотреть, должно быть прикольно, как обнулённый де факто обнуление протягивать будет ))))
 показать весь комментарий
 
 
пошли приколы ))) 15' готовность с полчаса превращалась из 5' в 10'ые пока не стала 40' )))) шо то явно идёт догоры дрыгом )))))
 показать весь комментарий
 
что за бред?! полгода назад начал оформление наследства, засвидетельствовал по месту прописки и отправил нотариусу по месту открытия!
 показать весь комментарий
 
молодцы какие заботливые, помоему уже заражены сотни тысяч и твари об этом умалчивают.
 показать весь комментарий
 
 
А в чем же упрощение? Ранее можно было на протяжении 6 мес. просто дать телеграмму или послать заяву (простую) письмом нотариусу по месту открытия наследства, и нотариус был обязан открыть дело. А теперь нужно заяву про принятие наследства сначала у нотариуса заверить
 показать весь комментарий
 
 
Я, кстати, сегодня подумала об этом.
Как только температура - пишу завещание!
 показать весь комментарий
 
Не гоните,парацетамолу примите и сидите дома.Завещание сразу....ппц
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, буду лечиться и сидеть дома. Но лучше не откладывать.
Чтоб потом дочка не тратила время и деньги Минюст упростил процесс получения наследства - Цензор.НЕТ 2032
 показать весь комментарий
 
что в лоб что по лбу. Дочка за законом унаследует так же как и по завещанию. 1 я линий и без налога. Завещание пишут если что то хотят завещать не так как по закону а в других долях. А подавать заявление на протяжении 6 месяцев все равно нужно что при наследовании по завещанию ..что при наследовании по закону. Разницы нет. А если прописаны по одному адресу то можно и не подавать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх