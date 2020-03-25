 Минюст упростил процесс получения наследства

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Министерства юстиции в Фейсбуке.
Там указано, что для получения наследства во время карантина нужно выполнить два шага. Первый — в течение 6 месяцев с момента смерти человека подать заявление о принятии наследства.
"Во время карантина Вы имеете право засвидетельствовать заявление о принятии наследства у любого нотариуса по своему месту жительства, а уже удостоверенное заявление прислать нотариусу по месту открытия наследства", — сказано в сообщении.
Второй шаг — через 6 месяцев со дня открытия наследства получить свидетельство о праве на наследство.
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(може, з лікарями доведеться поділитися... щоб не дуже лікували таких-то за списком... хто самотній, бездітний, або просто родичів чортма...)
Как только температура - пишу завещание!
Чтоб потом дочка не тратила время и деньги