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Все про:Кожара (312) Геращенко Антон (1034) Старицкий Сергей (11)

 Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко (обновлено)

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина.

Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал он.

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко 01

Фото - Александр Дубинский/Facebook

"Кожаре сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.Теперь у следствия есть 72 часа, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения. Учитывая тяжесть и способ совершения преступления, личность подозреваемого и наличие рисков предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины это должно быть исключительно содержание под стражей без определения суммы залога", - говорится в сообщении юридической компании "Миллер", которая защищает интересы семьи бизнесмена Сергея Старицкого.

Читайте также: Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила в доме экс-главы МИД Леонида Кожары тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко 02

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184214
 
   
 Топ комментарии
 
быстро через месяц после убийства((((((
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Высосали деньги, а потом задержали....
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вода в Крым...

Brave Spirit IV

@Brave_spirit_IV

·5 ч

Не стоит забывать, что Херсонская область ключевая в вопросах будущего Крыма и назначение опекуном откровенного сепаратиста в эту обл здесь совсем не случайно...

Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2523
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быстро через месяц после убийства((((((
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Высосали деньги, а потом задержали....
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Просто переговоры были трудными и продолжались долго... Но так и не сошлись на цене...
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не, так просто ставки повышаются) в СИЗО чувак быстрее решится на оплату))
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Красавцы, мааладцы!!! Месяц понадобился, доблестным полициянтам. Как еще он не смылся куда?
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Это же яныковское чмо русскомирское. Москва берет всех, даже психопатов и убийц. Там все сгодятся.
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А чого йому тікати, ригопокидьки для своєї срані "організують типу судовий процес по-риговські" і все буде пучком. А в умовах карантину "процес" організують не виходячи з квартири прямо на унітазі. А шо ви хтіли, така у нас судова система, і не тільки. Не хватає тільки вивісок на всіх державних установах типу "Тільки для білих" і просто "Для черні".
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"Обвинувачення висмоктані з пальця". Да, Вітя Чумак?
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Этой суке региональной место или на нарах или на Орде с Януковичем и Азаровым.
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Похоже Кожара взял вину на себя, т.к. по заключению эксперта только у его жены обнаружили наличие пороховых газов на одежде.
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может жена приревновала.... и выстрелила.
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а может целилась в мужа..но рука дрогнула..вспомнила о сейфике с кодом)))
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Міністр закордонних справ України з 24 грудня 2012 року до 23 лютого 2014 року, колишній голова ОБСЄ та ОЧЕС. Член політичної партії «Соціалісти». Колишній член КПРС та Партiï Регiонiв..

Таку мерзоту слід було затримувати і без вбивства.
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да ниче , ... дети малые , мать больная , теща присмерти , судьи добрые.....
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ну шо, небожитель, как раз вовремя? и возраст короновирусный
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вода в Крым...

Brave Spirit IV

@Brave_spirit_IV

·5 ч

Не стоит забывать, что Херсонская область ключевая в вопросах будущего Крыма и назначение опекуном откровенного сепаратиста в эту обл здесь совсем не случайно...

Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2523
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Куратором? Прокуратором? Провизором? Прорабом? Продавцом? Ахахаха!
Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5735
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Ну нихрена себе. Это слив полнейший. Щас водичка потечёт в Крым, а затем и вся область сольётся
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открывающий шлюзы !! писец , зе- мразота внаглую страну слить собралось !
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эта **** скупила Николаевский судостроительный и полностью блокировала его работу..... я там был - полная тишина......
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Не сбежал только топому, что за бугром не принимают? Ибо времени на это у него было ПРЕДОСТАТОЧНО. Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2405 Теперь решили поиграть в "суд"? Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 912
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Дело рассыпется в суде. Стрелять мог и кожара, и жена, и еще кто угодно. Кожаре светит разве что ответственность за то что в этом участвовал его пистолет
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Тоха мудак ты наш , а шо так долго Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7221 С таким правосудием вы еще долго будете ждать инвесторов Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7221
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Оперативно спрацювали підопічні віслюка- Рюкзакова.Дали Кожарі місяць часу щоб порішав з сім'єю потерпілих, мусорами ,суддями і прокурором))). В п'ятницю буде вже в дома!
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Интересно, все указывает на жену, а задержали мужа.
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аэропорты все закрыты, некуда бежать было.
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месяц прошел... Вот это турбо-режим... А как с благоверной, которая не то сама убила, не то покрывала?
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Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко (обновлено)

сегодня поймали, сегодня и назначат министром Иностр дел укр

а че ждать??
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Необходимо соблюсти кое-какие формальности...

Хотя зачем - непонятно.
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за ЧТО задержали ведь все знають что его дружка убил Изюмский волк - синок того самого волка что кушнарева завалил
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Очередное шоу для зебилов. Интершум, чтобы отвлечь от фактов катастрофы в медицине и экономике.
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не помню такого до пороха помню при порохе помню..а это какие однодневки
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а чё не пристрелили при попытке к бегству???
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