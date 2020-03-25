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Все про:Кожара (312) Геращенко Антон (1034) Старицкий Сергей (10)

 Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина.

Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал он.

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко 01

Фото - Александр Дубинский/Facebook

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21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила в доме экс-главы МИД Леонида Кожары тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.

Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184214
 
 
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быстро через месяц после убийства((((((
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Высосали деньги, а потом задержали....
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Красавцы, мааладцы!!! Месяц понадобился, доблестным полициянтам. Как еще он не смылся куда?
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"Обвинувачення висмоктані з пальця". Да, Вітя Чумак?
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Этой суке региональной место или на нарах или на Орде с Януковичем и Азаровым.
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Похоже Кожара взял вину на себя, т.к. по заключению эксперта только у его жены обнаружили наличие пороховых газов на одежде.
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Міністр закордонних справ України з 24 грудня 2012 року до 23 лютого 2014 року, колишній голова ОБСЄ та ОЧЕС. Член політичної партії «Соціалісти». Колишній член КПРС та Партiï Регiонiв..

Таку мерзоту слід було затримувати і без вбивства.
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ну шо, небожитель, как раз вовремя? и возраст короновирусный
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вода в Крым...

Brave Spirit IV

@Brave_spirit_IV

·5 ч

Не стоит забывать, что Херсонская область ключевая в вопросах будущего Крыма и назначение опекуном откровенного сепаратиста в эту обл здесь совсем не случайно...

Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2523
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