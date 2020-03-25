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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 До конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно предлагается сегодня разработать план по перекрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть острая необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы. Этот поток продолжается и это усиливает, увеличивает количество инфецированных людей, которые приезжают в Украину, и дальше происходит колосальный, как в европейских странах, гиперболический рост этого заболевания. Поэтому предлагается Министерству инфраструктуры, юстиции, внутренних дел, иностранных дел разработать и неотложно предоставить предложения о закрытии границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения. Отдельно, разработать в срок, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", - сказал Шмыгаль, отметив, что для рассмотрения данного вопроса будет проведено внеочередное заседание Кабмина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184213
 
 
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Чекай, ти ще потяг підерасті із Росії не завіз!
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Это сложный политический процесс, таких многоходовок наши керманичи перед собой не ставят...
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Нужно остановить Шмыгаля и весь этот $раный зелёный режим, пока он не уничтожил страну полностью.
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А на власному автотранспорті теж буде зась? До конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7300
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Він мав на увазі п'ятницю 13.03? Чи 06.03?
Один Шмаркля, друге Шмигаль...
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Ага, будут только с прежним тупорылым упорством на шару завозить короновирусников - наших дебильных турыстов и рукожопых носителей горшков из пропитанных вирусом стран!
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Врать можно только до определённого предела.

Это ж сколько голов покатятся когда вскроется вся эта спецоперация "коронавирус".
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