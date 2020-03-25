 До конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, - Шмыгаль

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно предлагается сегодня разработать план по перекрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть острая необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы. Этот поток продолжается и это усиливает, увеличивает количество инфецированных людей, которые приезжают в Украину, и дальше происходит колосальный, как в европейских странах, гиперболический рост этого заболевания. Поэтому предлагается Министерству инфраструктуры, юстиции, внутренних дел, иностранных дел разработать и неотложно предоставить предложения о закрытии границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения. Отдельно, разработать в срок, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", - сказал Шмыгаль, отметив, что для рассмотрения данного вопроса будет проведено внеочередное заседание Кабмина.

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