 Правительство разработает систему дистанционных заседаний на время карантина

Соответствующую инициативу объявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы правительства для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу", - сказал Шмыгаль.

"Должен быть инструмент, который нам позволит проводить дистанционные заседания правительства в случае обострения ситуации с эпидемией", - добавил он.

Премьер поручил министру Кабинета министров организовать работу Госспецсвязи и секретариата Кабинета министров для разработки инструмента.

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