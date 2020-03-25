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 Правительство разработает систему дистанционных заседаний на время карантина

Кабинет министров предлагает разработать систему для проведения дистанционных заседаний правительства в случае обострения эпидемии коронавируса в Украине.

Соответствующую инициативу объявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы правительства для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу", - сказал Шмыгаль.

"Должен быть инструмент, который нам позволит проводить дистанционные заседания правительства в случае обострения ситуации с эпидемией", - добавил он.

Премьер поручил министру Кабинета министров организовать работу Госспецсвязи и секретариата Кабинета министров для разработки инструмента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184212
 
 
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Безупречно эффектная история. Законченный литературный шедевр. Имя которому «Вирус, ставящий на колени понтовых депутатов ВР». Формально пока больны пятеро. А фактически ведь все). В той или иной форме. Прежде всего, в форме универсального «диарейного синдрома пустоголовых». Прямо сейчас многие из них буквально обмочились от страха; косо и с животной ненавистью смотрят друг на друга; не хотят приближаться на расстояние вытянутой руки и подозревают/подозревают/подозревают...
... Кармическое. Не иначе. Карма вообще не очень-то жалует записных идиотов, которые в разгар глобального «инфекционного кризиса» нагло отправляются за кордон, чтобы потусоваться в лучших гостиницах Франции или Швейцарии и выгулять своё провинциальное тщеславие. Карма ведь всегда видит то, чего, увы, не видим мы - большой огневой надписи «я - тупица!» на их номенклатурных или депутатских лбах. А сколько апломба и всезнайства было у этого созыва - «равных нам нет; мы команда для больших дел; у нас все пойдёт как по маслу; смачно плевать мы хотели на общественное мнение; место народа-терпилы возле гос/параши - сидеть и не вякать»... А оказывается, шар круглый, трава зелёная, вирус безжалостный и ироничный...
... Но как же много сразу стало в нашем напряженном воздухе трусливого писка перепуганных депутатов). Не звериного рыка крутых парней, которым все по колено. Не злобного крика: «да кто вы такие, лошье, чтобы нам указывать!» А такого себе скромного крысиного попискивания - «не/не, никаких пока внеочередных, очередных заседаний. В крайнем случае, давайте по телефону голосовать») Кстати, как выяснилось, взрослый памперс - тоже обязательный нынче антивирусный атрибут. Но только для специфических - номенклатурных - социальный категорий... И постепенно нам открылось, что команды нет, парламента (как института, способного мобилизоваться и принимать нужные решения) тоже нет, лидеров же и вовсе не было. На второй план отходят все эти легендарные попытки «спешно продать и раздать остатки гос/ресурсов своим». Нет, попытки, конечно, продолжатся, но смотреть мы на эту «парламентскую армию» будем исключительно с презрением и иронией. Многие из этих «смельчаков» уже завтра обнулятся - на досрочных. А досрочные, в свою очередь, это уже явная и обязательная реанимационная необходимость для страны. Потому что - опять же - решения принимать некому. Так, зачем нам и дальше смотреть на кривляния безяйцевых парней?)...
... Хуже данного парламентского созыва,который явно недееспособен в кризисе, может быть только потрясающая недееспособность Владимира Александровича. На полном серьезе отдавшего власть в регионах... сладким олигархам). А как же тогда губернаторы? Кто это вообще такие теперь? И что такое президентская вертикаль? И сколько стоит в обслуживании эта вертикаль, которую насытили откровенным человеческим отбросом, ни на что не способным? Впрочем, когда речь о Зеленском, все вопросы риторические...
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