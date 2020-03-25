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Все про:медицина (1986) инсулин (18)

 Пациенты с диабетом из 15 областей и 2 областных центров не получают инсулин, - заявление пациентских организаций

Пациентам с диабетом из 15 областей и двух областных центров не выдают инсулины. Аптеки не получили финансирование и предлагают приобрести препараты за свои средства, но у большинства больных их нет.

Об этом говорится в письме 17 пациентских организаций к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаилу Радуцкому, министру здравоохранения Илье Емцу и представителям региональных органов местной власти. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В организациях отмечают, что в настоящее время пациентам из Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой областей, а также городов, где ситуация с доступом к лекарствам особенно критична (Ровно и Харькова) не выдают инсулины, несмотря на то, что проблем с наличием инсулинов в Украине нет.

"Аптеки не получили финансирования, поэтому предлагают приобрести инсулины за собственные средства, которых у большинства пациентов нет", - сообщают пациенты в письме.

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Общественные ассоциации пациентов с сахарным диабетом призвали сохранить действующую с 2016 года систему реимбурсации инсулинов. "Благодаря этой системе удалось сломать старую непрозрачную систему, когда инсулины, часто некачественные и просроченные, которые вызывали слепоту, ампутацию конечностей и другие негативные последствия, закупались через тендеры местными властями. Просим немедленно вмешаться в эту ситуацию и принять ответные меры", - говорится в документе.

Пациенты также призывают безотлагательно увеличить финансирование реимбурсации инсулинов, констатируя что соответствующая субвенция"покрывает лишь немногим более половины от необходимой суммы, а региональные власти постоянно саботируют дофинансирование этой программы со своей стороны".

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"Национальная служба здоровья Украины выделила в 2020 году 1,2 млрд грн на возмещение стоимости инсулинов для больных сахарным диабетом. Однако на медицинскую субвенцию в первом квартале в бюджеты всех регионов в целом поступило только 200 млн грн. С марта 2020 пациентские сообщества получают многочисленные обращения от пациентов, поскольку аптеки отказываются предоставлять им жизненно необходимые лекарства или дают дозы, абсолютно неэффективные для достижения компенсации сахарного диабета", - говорится в обращении.

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Пациентские организации отмечают, то люди с сахарным диабетом относятся к одной из наиболее уязвимых категорий в период эпидемии COVID 19, уровень смертности от COVID-19 среди этой категории заболевших может составлять 7,3% (средний уровень в популяции 1,4%). Течение болезни зависит от состояния компенсации диабета, при котором уровень гликированного гемоглобина должно быть менее 7%, "а его невозможно достичь, когда нет доступа к необходимой дозы инсулина или вообще отсутствует инсулин".

Источник: https://censor.net.ua/n3184210
 
 
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Зебільна влада "піклується" про пересічних громадян...
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Диабет херня, все на борьбу с коронавирусом! Диабетиков сгрести бульдозерами в канавы, нехай там подождут...
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Зеленая власть разрушает страну. Не справляется с элементарным.
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Инсулин -забота местных властей,а она к радости -соиворыговская.
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А денюжку кто у местных властей отобрал?
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падлюча зелень и инсулин весь за бугор толкнула
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не отвлекайте вову - он коронавирус побеждает..
а все остальные просто потерпиТЕ
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да что то зеля подустал ...вчера никакого видосика не сварганил
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Дивина.Скоро,всі неотримуватимуть їжу й воду....Знайшли,чим дивувати.Літніх,зовсім відмовилися лікувати...! То чим ,ці пацієнти кращі,за інших нелікуємих Пациенты с диабетом из 15 областей и 2 областных центров не получают инсулин, - заявление пациентских организаций - Цензор.НЕТ 4924 В нас Остання,Найвища стадія затраханого гуманізьму...!
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Кожен з вас Президент! От і єпіться як можете.
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І що з ними буде? Що буде з іншими,які мають важкі хвороби?
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Сейчас бизнес закроется и инсулинозависимые закроются вместе с ним. Навечно. Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета.
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