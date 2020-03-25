 Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун

Об этом сообщила в фейсбуке экс-глава МОЗ Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Министр здравоохранения Илья Емец, под громкие призывы ввести чрезвычайное положение, сознательно оставляет лечебные учреждения без критически важных ресурсов и лекарств. Причина заключается в отказе руководителя "Медицинские закупки Украины" нарушать закон и брать на должность заместителя генерального директора "доверенное лицо" Емца. Лицо, осужденное за уголовное преступление (кражу икры в супермаркете)", - отмечает Супрун.
По словам Супрун, гендиректор "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР, а Емец обратился в Нацполицию с просьбой открыть уголовное производство против Жумадилова.
"В личной беседе с Арсеном он сформулировал свое поведение так: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому".
Для миллионов граждан Украины "по-другому" означает находиться в заложниках у министра, который злоупотребляет служебным положением, ставя под угрозу национальную безопасность", - написала экс-глава МОЗ.
Сергій Кривенченко +25%@artsergiy1 4 ч
Доречі при Порошенко завдяки Супрун ця схема майже була зруйнована, чинушам то дуже не подобалося, тепер повертають все взад.
Да и тогда будут орать "Супрун и Порох - виноваты.. не закупили!"
О чем есть заявление в ГБР..
доступно сказано? или ты ждешь пока не начнут помирать ТВОИ родственники изза нехватки мед.препаратов..Да и тогда будешь орать "Супрун и Порох - виноваты.. не закупили!"
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.
С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?
А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!
Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
Этот велосипед уже изобретен.
"Верніть злочинну владу!"