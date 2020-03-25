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Все про:лекарства (874) Супрун Ульяна (617) Емец Илья (26)

 Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун

Министр здравоохранения Илья Емец уже третью неделю блокирует закупку важных медпрепаратов, в том числе для борьбы с коронавирусом, из-за не желания руководства ГП "Медицинские закупки Украины" брать на работу его "доверенное лицо".

Об этом сообщила в фейсбуке экс-глава МОЗ Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Министр здравоохранения Илья Емец, под громкие призывы ввести чрезвычайное положение, сознательно оставляет лечебные учреждения без критически важных ресурсов и лекарств. Причина заключается в отказе руководителя "Медицинские закупки Украины" нарушать закон и брать на должность заместителя генерального директора "доверенное лицо" Емца. Лицо, осужденное за уголовное преступление (кражу икры в супермаркете)", - отмечает Супрун.

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По словам Супрун, гендиректор "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР, а Емец обратился в Нацполицию с просьбой открыть уголовное производство против Жумадилова.

"В личной беседе с Арсеном он сформулировал свое поведение так: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому".

Для миллионов граждан Украины "по-другому" означает находиться в заложниках у министра, который злоупотребляет служебным положением, ставя под угрозу национальную безопасность", - написала экс-глава МОЗ.

Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства Медзакупки Украины брать на работу его протеже, - Супрун 01Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства Медзакупки Украины брать на работу его протеже, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184206
 
   
 Топ комментарии
 
Вы сделали это вместе,зебильё
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Этот кадр еще при Яныке подобную должность занимал, хоть и не очень долго - мастерство не пропьешь... Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун - Цензор.НЕТ 355
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ЕМЕЦ СТАРЫЙ ХЕР ПОЧЕМУ ТЕБЯ ДО СИХ ПОР НЕ ПОВЕСИЛИ ГНИДОШКА 75 ЛЕТ ТИПА ХИРУРГ ДА ТЕБЕ В НАВОЗЕ НЕЛЬЗЯ КОВЫРЯТЬСЯ УБЛЮДОК.... ЧТО ТО ЗА ТОБОЙ ГНИДОШКА ПОЛУЕВРЕЙСКАЯ КОРОНО ВИРУС ЗАПАЗДЫЕТ....
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помнится, пару дней назад за этого емеца - местные зебилы на ж*опу падали, защищая и выгораживая его
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Обворовывать государство и больных будут в паре.
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Главные принципы жизни полностью совпадают у них

Ємець блокує закупівлю ліків через небажання керівництва "Медзакупівлі України" брати на роботу його протеже, - Супрун - Цензор.НЕТ 4945
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Сергій Кривенченко +25%@artsergiy1 4 ч

Доречі при Порошенко завдяки Супрун ця схема майже була зруйнована, чинушам то дуже не подобалося, тепер повертають все взад.
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эта **** еще и интригами занимается. пошла вон! Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун - Цензор.НЕТ 3487
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Чого не зробиш "за толіку "малую"", для себе і друга Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун - Цензор.НЕТ 8332
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Так не только без масок и противоэпидемических средств. Сейчас журналисты раскручивают еще одну ниточку. 11 ноября было вскрыто хранилище зерна в госрезерве..Сколько еще чудных открытий нас ждет впереди!
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шо там главзебил нёс на стадионе? только новые лица? жри-ТЕ
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Вы своим выбором так "заинтриговал" всех, что отмывать неньку и отмывать от Зелёного говна. Почему с женскими вопросами ноги раздвигают перед гинеколог ом, а не перед клоуном. Желаю вам, чтобы вас в области проктологии тоже вместо врача, клоуны осматривали, может, лишняя извилин образуется в голове, а может, единственная.
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То ти за ригіанала Ємця? Ти і сам ригіанал і ватнік тоді!
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. Ну да. Тут же уже 30 лет таких вешают. Столбов свободных не осталось.
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Сплетнесобирательница. Всегда не дотягивала до уровня врача.
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дурО, у тебя даже моСха нет подумать, что емец действительно БЛОКИРУЕТ закупки лекарств.. Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун - Цензор.НЕТ 7031
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вумно, в Украине фискальные контроли выполняет супрун? А если нет - интригантка.
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Не подобається Супрун - читай Дубінського, він те саме розказує взагалі-то!
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но зебилы ведь - не верят.. пока не начнут помирать их родственники изза нехватки мед.препаратов..
Да и тогда будут орать "Супрун и Порох - виноваты.. не закупили!"
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дурО-2, емец ответственный за закупки.. которые НЕ проводятся 3 недели..
О чем есть заявление в ГБР..
доступно сказано? или ты ждешь пока не начнут помирать ТВОИ родственники изза нехватки мед.препаратов..Да и тогда будешь орать "Супрун и Порох - виноваты.. не закупили!"
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быдло всегда было у власти.. ибо оно из нарИда...
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І як нам це прокоментує зЕзидент? Він же постійно лізе туди куди його ніс не влазить, а тут тиша
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Наверное снимает очередной ролик. Но, видимо, из за заплетания языка, не может текст с первого раза начитать, дублей много.
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янелох на ответственные посты расставляет себеподобных.
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Воспой, разгневав нотный стан,
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.

С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?

А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!

Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
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Можно было не мучаться и не писать дурню.
Этот велосипед уже изобретен.

"Верніть злочинну владу!"
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Что общего у Супрун и Черновол? Ємець блокує закупівлю ліків через небажання керівництва "Медзакупівлі України" брати на роботу його протеже, - Супрун - Цензор.НЕТ 1769
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Я знаю, що спільного у Супрун і Дубінського - обоє розповіли ось цю історію про те, що ригіанал Ємець хоче пропхати судимого протеже...
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Куда не смотришь - одни *********! И они управляют страной... жопа!
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если это правда.... не знаю... емец должен повторить судьбу бенито муссолини?... что скажет зеленый плевок?
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Не успели сменить министра.. Как уже видимо грядет отставка. Можно заключать пари сколько продержится новый кабмин. Переходим на итальянский вариант не только по вирусу но и по политическому устройству, управление мафиозно-олигархическими кланами со сменой правительств каждый квартал.
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Чужие там не ходят, еще узнают как они закупают, когда контроль отменили.
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поставили конченного ворюгу которому все пофиг кроме своих интересов
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25.03.20 13:46 Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун
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Зебіли! Вам вже треба починати дохнути від коронавірусу. Ваша влада вам в цьому допоможе. Ви зробили це разом!
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