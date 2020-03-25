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 Минэкономики должно провести мониторинг цен на социальные продукты, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на социально значимые продукты и при необходимости обновить их перечень.

Об этом он сказал во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство отдаст поручение определить и по необходимости обновить перечень продуктов социального назначения. Министерство экономического развития должно провести мониторинг цен на такие продукты, которые являются товарами первой необходимости, чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них", - сказал Шмыгаль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184205
 
   
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Правой рукой повышают, а левой мониторят
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ДАВНО ПОРА ,КАРТОШКА ,ГРЕЧКА ,МУКА,САХАР ,МЯСО -ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ПОДОРОЖАЛО А ЭТО МАРОДЁРСТВО А НЕ ПРОСТАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ И ЗА ЭТО НАДО НАКАЗЫВАТЬ !!
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Увидите мониторинг когда начнем зерно у Китая покупать
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Неужели? Кабмин вышел из комы? Аллилуйя!
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не судите зебилят строго - вони учатся - за это и голосовало большенство Украины
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Лимон розміром з сливу вже 103 з копійками
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да чо уж там, давай сразу продразвёрстку и продукты по карточкам. Но только членам партии "слуга зебилов", только по партбилету!

...и ведь дебилы схвают, спорим? Они же не в курсе, что коммунизм кончился и у нас рыночная экономика
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Денис, на неделю другую припоздали, попробуйте вернуть все взад, зачет Вам будет.
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і шо далі ? ...поцілуєш "веревских" в сраку ?
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