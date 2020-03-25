 Минэкономики должно провести мониторинг цен на социальные продукты, - Шмыгаль

Об этом он сказал во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство отдаст поручение определить и по необходимости обновить перечень продуктов социального назначения. Министерство экономического развития должно провести мониторинг цен на такие продукты, которые являются товарами первой необходимости, чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них", - сказал Шмыгаль.

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