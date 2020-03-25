 Кабмин будет начислять субсидии гражданам, потерявшим работу во время карантина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для этого лица должны зарегистрироваться в службе занятости. Это возможно сделать онлайн.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины планирует увеличить размер субсидий примерно на 300 гривен.

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