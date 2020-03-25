 Правительство планирует увеличить размер субсидий

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль отметил, что также планирует упросить порядок выдачи субсидий, "особенно тем, кто потерял работу в период карантина".
"В среднем увеличение субсидий для украинцев будет составлять 300 гривен", - сказал премьер.
Он сказал, что механизм заработает после одобрения Верховной Радой закона о стабилизационном фонде. Кроме того, готовятся изменения в госбюджет.
а зебилам - по 300 грн)
Hellis
@13Hellis_13 51 мин
В Украине еще никогда не было президента, которого бы менее, чем за год "правления", как шелудивого щенка пинком под зад, отодвинули бы от власти те, кто должен ему подчиняться. Де-факто сейчас в Украине президентом работает член ОПГ ФСБ России Ермак. Довыбирались.
Или шоб тебе доплачивали?
За цим всім стоять люди, електрики, водопровочики, газові служби, і т.ін. - їм теж треб платити зарплату за РОБОТУ по обслуговуванню всього цього, і закуповувати необхідні складові.