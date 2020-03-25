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Все про:Кабмин (11905) субсидия (539) Шмигаль Денис (3)

 Правительство планирует увеличить размер субсидий

Кабинет министров Украины планирует увеличить размер субсидий примерно на 300 гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль отметил, что также планирует упросить порядок выдачи субсидий, "особенно тем, кто потерял работу в период карантина".

"В среднем увеличение субсидий для украинцев будет составлять 300 гривен", - сказал премьер.

Он сказал, что механизм заработает после одобрения Верховной Радой закона о стабилизационном фонде. Кроме того, готовятся изменения в госбюджет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184201
 
 
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для коломойши одного - миллиарды, десятки миллиардов гривень субсидий...
а зебилам - по 300 грн)
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При новом курсе валют єто может біть всего пару уе Правительство планирует увеличить размер субсидий - Цензор.НЕТ 4353
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Hellis

@13Hellis_13 51 мин

В Украине еще никогда не было президента, которого бы менее, чем за год "правления", как шелудивого щенка пинком под зад, отодвинули бы от власти те, кто должен ему подчиняться. Де-факто сейчас в Украине президентом работает член ОПГ ФСБ России Ермак. Довыбирались.
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Дякуємо 73,22%, шаріям, скрипіним, мосєйчучкам...
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это шо .всему сидящему дома. бизнесу - не не верю
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Тобто пенсіонерами таки доведеться особисто платити комунальні платежі ризикуючи захворіти в місцях скупчення платників комунальних платежів... Правительство планирует увеличить размер субсидий - Цензор.НЕТ 577
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То підкажи їм, щоб плату за ЖКХ, відразу вираховували з пенсій.
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Так, далі почнуть друкувати грошики. Усе по плану, ведуть до дефолту.
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А снизить тарифы до справедливых и реальных?! Субсидии это унижение для людей и коррупционная кормушка, падлы.
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"справедливый тариф" - это 4 коп за кВт?
Или шоб тебе доплачивали?
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ты или по жизни особь без мозга или полезный идиот на зарплате троллячьей.
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Тобі задали слушне питання.
За цим всім стоять люди, електрики, водопровочики, газові служби, і т.ін. - їм теж треб платити зарплату за РОБОТУ по обслуговуванню всього цього, і закуповувати необхідні складові.
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за последние 10 лет электрику, канализацию, водопровод, крышу в хрущевке чинили за свой счет, т.что все службы теперь отсосут. Особый внимание газовым конторам - им за обе щеки
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а что остались еще лохи, которые будут оплачивать коммуналку вместо жратвы ?
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в том то и вопрос, что людям надо много чего платить, а еще куча семей живут на съемных квартирах с которых их погонят если не будут платить, и что дальше? Месяц карантина, и начнутся бунты, грабежи и пр.
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Лицемерие. Потому что отопительный сезон практически закончился и субсидия фактически отпадет. Ну может народ месячишку что то и получит. Вы лучше отмените ( волки позорные) то что постановили с мая 2020 поменять в формуле расчета субсидии цифру "15" на цифру "20", что автоматически увеличивает обязательный платеж на 25%, а это уменьшает субсидию на означенную сумму. Вот это чисто грабеж.. Куда там Вите - хаму или Пете - барыге.
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Даже не это лицемерие у них нет денег! Напечатать собираются наверное?
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В центрах занятости перестали платить пособие, все центры занятости на карантине, на горячей линии говорят что денег не будет по время ЧС, безработных просто кинули, делай что хочешь. Зебилы вы вообще понимаете что вы наделали? Как эти клоуны могут страной управлять?
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Случайно прочитал "Правительство планирует увеличить размер груди Мендель".
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Как-то завуалированно. Неужели пенсионерам вернут отобранные субсидии, назначив их по фактически проживающим.
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