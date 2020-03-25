 Правительство планирует увеличить размер субсидий

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль отметил, что также планирует упросить порядок выдачи субсидий, "особенно тем, кто потерял работу в период карантина".

"В среднем увеличение субсидий для украинцев будет составлять 300 гривен", - сказал премьер.

Он сказал, что механизм заработает после одобрения Верховной Радой закона о стабилизационном фонде. Кроме того, готовятся изменения в госбюджет.

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