 Наемники РФ 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе с начала суток, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ночью российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции вблизи Авдеевки с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Утром противник выпустил 20 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

Еще 3 мины такого же калибра разорвались на наших позициях у Орехово.

В районе Водяного после 6 часов утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм, а также открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, ручной противотанковый гранатомет враг применил неподалеку Красногоровки.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника.

За текущие сутки боевых потерь в рядах украинских войск нет.

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