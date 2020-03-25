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 Наемники РФ 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе с начала суток, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела потерь среди воинов Объединенных сил нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ночью российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции вблизи Авдеевки с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Утром противник выпустил 20 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

Еще 3 мины такого же калибра разорвались на наших позициях у Орехово.

В районе Водяного после 6 часов утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм, а также открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, ручной противотанковый гранатомет враг применил неподалеку Красногоровки.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника.

За текущие сутки боевых потерь в рядах украинских войск нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184200
 
 
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