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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Кабмин продлил карантин до 24 апреля (обновлено)

Кабинет министров Украины продлил карантинные меры. введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 25 марта, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с принятием решения о введении режима чрезвычайно ситуации предлагается внести изменения в постановление Кабмина о продлении срока действия карантина с 3 до 24 апреля", - доложил вопрос на заседании Кабмина министр Кабинета министров Немчинов.

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"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью дальнейшего продления", - добавил Шмыгаль.

Также Немчинов уточнил, что в карантинные меры внесены изменения в части ограничения определенных видов деятельности, в частности, относительно ветеринарной практики, комбикормов, стоматологической практики и прочее: "Учтены все предложения".

Источник: https://censor.net.ua/n3184199
 
   
 Топ комментарии
 
А запасу міцності у пересічних громадян вистачить на такий термін? Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 9461
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Это не выход, а оттягивание решения. А что дальше будет с экономикой и людьми?
Отмените карантин через месяц - снова вспышка вируса. Снова карантин на месяц... Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 9375
Экономика точно сдохнет. У людей нет денег не то что на черный день, а тут на черный год нужны финансы.
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А запасу міцності у пересічних громадян вистачить на такий термін?
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а им похеру. потом вовину тысячу получишь и все
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...і одразу до 10 травня (картоплю тре посадити!.. дууже треее..!)
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Картошку в этом году надо сажать не в мае, а в апреле уже. Тепло как, у нас жердели цвести начинают. В мае уже поздно будет.
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Давайте зарплату, и буду хоть до мая сидеть. Вовсю погоняю хоть в эту чёртову Shadow of War.
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та я хоть и до сентября с зарплатой: огород буду полоть - поливать, урожай соберу
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19-го апреля Пасха, карантин людей не остановит.
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Остановит здоровый глузд, если не хотят встретиться все вместе на Северном кладбище в мае.
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Не остановит. Вот увидите. На Пасху ни один патруль не удержит бабулек с корзинками Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 1372 Все начнется с Вербного воскресенья. И продлится до поминального дня.
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Это не выход, а оттягивание решения. А что дальше будет с экономикой и людьми?
Отмените карантин через месяц - снова вспышка вируса. Снова карантин на месяц... Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 9375
Экономика точно сдохнет. У людей нет денег не то что на черный день, а тут на черный год нужны финансы.
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бедными и нищими легко управлять и манипулировать ...- да и отмазка будет почему ПОКРАЩЕННЯ так и не наступило у зЭлоидов...
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К сожалению, не имея собственной аналитики, украинская власть просто в меру своего разумения и возможностей копирует западные решения, не особенно понимая ни их смысла ни правильной последовательности действий и не имея соответствующей экономической и даже политической подушки.
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тем более новый китайский Хантавирус на подходе ..
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даст .. беня умеет хаосом и кацапскими танками под польшей шантажировать ..
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все правильно, а то у нас вымрет миллионов 5 учитывая нашу систему здравоохранения...
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Після цих карантинів вірус поширюється в рази швидше ніж до карантину.
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А 25 введут ЧП потому что ситуация с вирусом будет накаляться к сожалению.
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Это добьет малый и средний бизнес возможно на это и рассчитано чтоб скупить олигархами за копейки
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с такими успехами можно сразу до нового года продлевать .. и как минимум так оно и будет ..
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І не біжить Шляшко і його зграя, мовчить Юліна отара і нацсук не чутно. О, можливо Швабода? Але і іх не чутно. Можливо вони були не наші і виїхали в свої країни? А пам*ятаєте, як Порох хотів на місяць ввести в зоні бойових дій, коли кацапи розстріляли наші кораблі?
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Более, чем предсказуемо.
Вангую до июня-июля будет.
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