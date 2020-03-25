 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней (обновлено)

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 25 марта, передает Цензор.НЕТ.
Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и перевел в режим чрезвычайной ситуации Единую государственную систему гражданской защиты.
Режим чрезвычайной ситуации вводится сроком на 30 дней, до 24 апреля.
Ранее Кабмин продлил все карантинные мероприятия.
"Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве", - заявил Шмыгаль.
"Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
☑️ должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
☑️ привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МОЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродспоживслужбы;
☑️ все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
☑️ оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи", - добавил Шмыгаль.
вислюк Зе в мае 2019: "Кто-то прячет мою булаву. Отдайте мою булаву"
вислюк Зе в марте 2020: на переговоры ходит Ермак, внутри командует Аваков, области раздаются олигархам
зачем тебе булава была, клоун дурачок вертелка-хотелка путина хла?
Hellis@13Hellis_13
еще раз (я просто о*еваю):
Инфекционная больница Одессы вместо средств защиты для персонала и оборудования для борьбы с коронавирусом 20 марта на 4 млн грн. закупила:
8 диванов, кухонный гарнитур, мягкие кресла и кучу всего остального.
Одесситы, может познакомитесь с главврачом?
Уляна Супрун
@usuprun
·54 мин
Щоби проштовхнути свого протеже, Ємець вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і ліків в країні.
Тим часом ситуація з підготовкою України до захисту населення від коронавірусу нагадує дамбу, яку ось-ось прорве.
йєєєееедууут..!
Выживший в уме@Hlopak_2 ч
В Киев едет "поезд дружбы" из Москвы. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ дал распоряжение отправить из страны "застрявших" там украинцев. Вначале думаешь, откуда такая забота? А потом читаешь, что собирать пассажиров на "поезд дружбы" поручили МВД и ФСБ...
Без работы люди сидят. Без денег. Месяц! Карл! Конец учебе и жизни в стране. Спасибо возвращенцам! Такое ощущение, что за счет тех люде. которыхзаставляют сидеть без заработка дома, привозят этих "турыстов"). И будут они прибывать еще очень долгоооооо
Или ничего не спасёт.
Голод переможе страх» Президент Болгарії частково ветував закон про впровадження надзвичайного стану. Серед іншого Румен Радев розкритикував обмеження свободи ... Дмитро Вовнянко
Сам немного пожил.... Детей жалко(((((((((
Но, зелёная власть в парламентах не нуждается.
Надо объявить Зеленского официально: Дуче.
Но ситуация критическая. Страна захвачена предателями.
Прошу супругу перенести это мероприятие хотя-бы на полгода.
Да?
У меня зарплата не гривне, а у вас?
Теперь, когда все свалили, можешь стать многос..артирщиком.
Самые продвинутые из вас уже намыли себе на 24 квартиры и теперь не знают, что же делать дальше - воображение закончилось.
Теперь у вас работы непочатый край.
Недобір бюджету 35%
Карантин лише з 12.03.2020.
Порох четкий НБУ организовал
больнымис ФСБ и охраны.
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.
С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?
А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!
Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
обещавшая 400% годовых,
"поставлена на паузу" (из-за Вируса, ага!).
Плюс, подключилась прокуратура. Пишут, что "инвесторов" - сотни тысяч.
Сейчас и других умников тряхнет...