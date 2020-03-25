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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней (обновлено)

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 25 марта, передает Цензор.НЕТ.

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и перевел в режим чрезвычайной ситуации Единую государственную систему гражданской защиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Врачи Киева приняли участие в телемосте с китайскими медиками и получили инструкции по лечению больных COVID-19, - Кличко

Режим чрезвычайной ситуации вводится сроком на 30 дней, до 24 апреля. 

Ранее Кабмин продлил все карантинные мероприятия.

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней 01

"Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве", - заявил Шмыгаль.

"Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:

☑️ должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
☑️ привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МОЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродспоживслужбы;
☑️ все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
☑️ оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи", - добавил Шмыгаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3184198
 
   
 Топ комментарии
 
ЧС - это не ЧП. Все правильно наверно, пока лучше не могут что то предложить.

вислюк Зе в мае 2019: "Кто-то прячет мою булаву. Отдайте мою булаву"
вислюк Зе в марте 2020: на переговоры ходит Ермак, внутри командует Аваков, области раздаются олигархам
зачем тебе булава была, клоун дурачок вертелка-хотелка путина хла?
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это больше касается служебных работников чем граждан
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ЧС - это не ЧП. Все правильно наверно, пока лучше не могут что то предложить.

вислюк Зе в мае 2019: "Кто-то прячет мою булаву. Отдайте мою булаву"
вислюк Зе в марте 2020: на переговоры ходит Ермак, внутри командует Аваков, области раздаются олигархам
зачем тебе булава была, клоун дурачок вертелка-хотелка путина хла?
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молодцы
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А тебе то что, дебил?) кацапьо не перестает удивлять-само дохнет повально, но смотрит зачем то чужие новости...
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интерес куда бежать на паРашу хлу уже страшно, там где обитают - житье уже накладно...
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Hellis@13Hellis_13





еще раз (я просто о*еваю):
Инфекционная больница Одессы вместо средств защиты для персонала и оборудования для борьбы с коронавирусом 20 марта на 4 млн грн. закупила:
8 диванов, кухонный гарнитур, мягкие кресла и кучу всего остального.
Одесситы, может познакомитесь с главврачом?
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етого главрача надо гнать пендалями с посади
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Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 2821 Уляна Супрун

@usuprun

·54 мин

Щоби проштовхнути свого протеже, Ємець вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і ліків в країні.
Тим часом ситуація з підготовкою України до захисту населення від коронавірусу нагадує дамбу, яку ось-ось прорве.

Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 3827
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йєєєееедууут..!

Выживший в уме@Hlopak_2 ч

В Киев едет "поезд дружбы" из Москвы. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ дал распоряжение отправить из страны "застрявших" там украинцев. Вначале думаешь, откуда такая забота? А потом читаешь, что собирать пассажиров на "поезд дружбы" поручили МВД и ФСБ...

Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 9047
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И где товариСЧ сесмен семеныч, который сказал мне, что я истерю? И как тут не истерить?
Без работы люди сидят. Без денег. Месяц! Карл! Конец учебе и жизни в стране. Спасибо возвращенцам! Такое ощущение, что за счет тех люде. которыхзаставляют сидеть без заработка дома, привозят этих "турыстов"). И будут они прибывать еще очень долгоооооо
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Спасибо зебилам а не ,,возвращенцам,, и их слабоумным избирателям
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А ну-ка ещё выше подпрыгните ! От Фирташа пришёл приказ: "сделать ЧП через коронавирус".
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местечковые зубники закрываются. по оптимизму до 15 мая. до этого, только обезбаливающие выписывали.
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Помяните мои слова: эту страну спасёт только военная хунта.
Или ничего не спасёт.
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Болгария
Голод переможе страх» Президент Болгарії частково ветував закон про впровадження надзвичайного стану. Серед іншого Румен Радев розкритикував обмеження свободи ... Дмитро Вовнянко
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Бубочка, увы, не ветирует. Возможно его вообще нет в живых, а по телевизору показывают двойника.
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Второй вариант- вероятность намного больше(((((
Сам немного пожил.... Детей жалко(((((((((
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Запасайтесь оружием, продовольствием, медикаментами. Предстоит война.
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Кто подскажет, что это значит ? И возможно-ли будет на машине выехать на пару месяцев за город на дачу ? Кто знает ответьте, будь ласка.
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Это значит что против Украины объявлена война. Режим будет блокировать и парализовать экономику страны до полного коллапса, за которым последует распад на области.
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ботяра ты хоть понятие имеешь что это означает или ты только пришло чмо дырявое тут панику сеять?!!!
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Возможность только в пятницу. Получится, как ты считаешь ?
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Если нам еще и на дачу-огород запретят... Как тогда вообще можно выжить в этой стране. Но что-то мне подсказывает, что именно поэтому и продлили карантин. Люди огороды в селах и в частном секторе уже начинают засаживать. Картошку подготовили, проращивают... Так было всегда! А дачи...как можно не поехать и не собрать ребенку клубники-малины? Кто может запретить? На каком основании? Чтобы однажды приехать и увидеть живущих там посторонних особо, которых вернули в страну? К тому же свежий воздух еще никогда небыл вреден. Все уже давно по нему соскучились... И в прямом, и в переносном смысле).
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мне тоже так кажется. и потом это лучше с точки зрения самоизоляции - быть на огороде
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Кстати, при Порохе такая мулька должна была получать одобрение парламента.
Но, зелёная власть в парламентах не нуждается.

Надо объявить Зеленского официально: Дуче.
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Прощаю. Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 9501
Но ситуация критическая. Страна захвачена предателями.
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зелебобики тебя в спам помечают. Быстро же они забыли, как сделали себе монобольшинство.
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Они безумны. Когда эта банда потеряет власть, придётся вводить апартеид; я не шучу. Избиратели Зеленского должны получить пожизненное поражение в гражданских правах.
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Мля... Как быть с выпускными экзаменами и вступительной кампанией?
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Будут заявление министра образования
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это-то и пугает, зная наших министров, прости Господи!
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Как быть с родами?
Прошу супругу перенести это мероприятие хотя-бы на полгода.
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Экономике ппц. Сраный грипп развалит это "здобулы"!
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Характерно, что в других странах экономика заметно растет.
Да?
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ничего, ща быдломасса из тех, что голосовала по-приколу вынужденно посидит дома, проголодается и захочет кушать. Прийдется работать и вjob'ывать. Рабы должны работать, а не жирком обрастать, да, зелебобики?
У меня зарплата не гривне, а у вас?
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Мой сартир, не отвлекайся.
Теперь, когда все свалили, можешь стать многос..артирщиком.
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да, это максимум на что у вас хватает воображения - на сортиры. Мы в курсе, не надо лишний раз напоминать =)

Самые продвинутые из вас уже намыли себе на 24 квартиры и теперь не знают, что же делать дальше - воображение закончилось.
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Мойте дальше!
Теперь у вас работы непочатый край. Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 8045
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дебилоид и поляков тоже будет кризис так же как и во всем мире.посмотрим как ты будешь в Украину драпать когда тебя пан выкинет как собаку
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Хай охкають. Прийшло покращення. Зникло зубожіння. Мрії придурків здійснюються! Тільки не кажіть за коронавірус. Він ніякого відношення не має до урожаю, який забрали в минулому році.
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Реальная борьба с короновирусом в Украине начнётся тогда , когда вся шайка ЗЕпредателей отправится на карантин в тюремный изолятор !
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Скоро люди попруться картошечку сажать.
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Маленькое напоминание власти - никакой режим не помешает гражданам Украины похоронить предателей и путинских шестёрок, принимающих антиукраинские законы и нормативные акты во время карантина....
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Березень
Недобір бюджету 35%
Карантин лише з 12.03.2020.
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Панічне зняття депозитів тривало в Україні лише декілька днів, після чого клієнти заспокоїлися

Порох четкий НБУ организовал
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ЗЕдегенерат + зараженные гастарбайтеры + зараженные туристы=3.14здец стране.
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Давайте не будемо поширювати спокій,а будемо зберігати паніку!!!
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Паника быстро дойдет до пика и упадет это точно, если уже не летит..к путину хлу, сам лично (двойник явно как и двойник в Крым летал а сам Вааламе) скафандр напялил и пиарился с больными с ФСБ и охраны.
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Воспой, разгневав нотный стан,
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.

С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?

А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!

Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
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"режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів (оновлено)"- останні 30 років це режим надзвичайної ситуації з епіцентром у центрі м.Київ - може пора винести збудників щоб уся країна перестала хворіти на хронічний ідіотизм? Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 4750
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"Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение будет транслироваться по центральным каналам." - синхронізація?
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Уже просят ношки Буша в США, если не можете сегодня, то примени заказ на следующий год ...
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Ну всё. Нам пи*да. Каждый день карантина это чьи-то жизни, это те, кто потерял работу, это те, кто целиком зависит от налоговых поступлений, от бизнеса который перестал работать, это поступления в городские и сельские бюджеты, это колоссальный дефицит бюджета государства. И ляжет всё это на плечи простых граждан: пенсионеров, учителей, медиков, солдат, мелких предпринимателей, всех без исключения. Осталось продать землю и Украину можно закрывать, больше не за что поддерживать пациента в медикаментозной коме и интереса для заграницы она представлять не будет после того как земля будет безвозвратно и навсегда продана. Сами всё отдали иностранцам.
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Не сыте ОРДЛО на карантине 6 лет и живет....а 24 до 5 часов комендантский час
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Первый пошел. B2B Jewelry (украинская финансовая пирамида),
обещавшая 400% годовых,
"поставлена на паузу" (из-за Вируса, ага!).
Плюс, подключилась прокуратура. Пишут, что "инвесторов" - сотни тысяч.
Сейчас и других умников тряхнет...
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А в итоге будет - сплошная чиновничья профонация и садомия... Как и прежде, только на пятаки свои наденут повязки.
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