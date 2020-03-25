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 Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

За незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения будет предусмотрена уголовная ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой законопроект был утвержден на заседании Правительства.

"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы.

За вывоз в значительном размере - максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.

"Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", - сказал Шмыгаль.

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184197
 
   
 Топ комментарии
 
За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров это называется контрабанда и за нее наказание уже есть....А все те 980 тонн масок были переправлены через таможню с декларациями и всем положеным...
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Татишо!!!
Автор проекта, радник Прєзєдєнта з медицини?
Нє?
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А поутру ани пррраснулись...мля...
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Оперативненько.. А шо, ещё что-то осталось? Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 3660
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За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров это называется контрабанда и за нее наказание уже есть....А все те 980 тонн масок были переправлены через таможню с декларациями и всем положеным...
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Татишо!!!
Автор проекта, радник Прєзєдєнта з медицини?
Нє?
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Закони ж не мають зворотної сили?

Тоді їх дійсно варто приймати вже після того, як все відбулося... Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 1166
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Уже довно все что можно было вывезли.
Но спасибо за заботу,молодцы вовремя.
*****..ы.
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как достала эта ,,обтекаемость"информации!!как понимать??,,незаконный экспорт??"если ЭКСПОРТ то он априори законный!!называйте уже вещи своими именами!! КОНТРАБАНДА!! а экспорта незаконного не может быть!!(в правовой стране)равно как и нет ,,боевых травм"есть боевые ранения!!ц.у.к.и бездарные!!
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Травмы это более общий термин, включающий себя и ранения. Но, например, поражение отравляющим веществом, во время боя является травмой но не ранением.
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это всё понятно!!я вообще что с приходом зелебобов всё тщательно ,.фильтруется"и ,.зачищается"в угоду кацапне,при первом удобном случае подменяются понятия и смыслы чувствуется что эти черти однодневки в ожидании сорвать куш и умыть руки. Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 1112
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За незаконний! А вони ж вивезли усе законно... За те що ти кончена **** і моральний урод типу Радуцього і його друга Зеленського, у нас не має відповідальності.
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падажжи, а законным экспортом у нас будет считаться экспорт, благословлённый слюгами шоле? Т.е. для них ничего не поменялось?
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квартал юмора - сами же воруют, сами людей стращают. шли бы уже сами в тюрьму, пока есть возможность.
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