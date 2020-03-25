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 Кабмин разрешил бесплатную передачу конфискованных медтоваров в учреждения здравоохранения

Кабинет министров разрешил бесплатную передачу в учреждения здравоохранения конфискованных медицинских костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно принятому решению, порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решениям суда и переданным органам государственной исполнительной службы, предусматривает, что водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки, защитные щитки, респираторы класса защиты FFP2, конфискованные в установленном порядке, будут бесплатно передаваться в учреждения здравоохранения.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184194
 
 
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ниче крадуцкий и оттуда сможет все продать
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С последующей реализацией этих препаратов медицинскими учреждениями с наценкой в 120% населению. За долю поставщикам.
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