 "Неуязвимая для коронавируса" молодежь устроила в США вечеринку в знак протеста, один из участников заразился коронавирусом

Вечеринка состоялась в штате Кентукки. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на CNN.

По словам губернатора Энди Бишара, участники вечеринки специально собрались вместе, "считая, что неуязвимы для вируса". Таким образом они хотели бросить вызов ограничениям, которые вводят власти, считает Бишар.

"Это приводит меня в бешенство. Мы должны быть намного лучше", - сказал чиновник.

Власти в США просят молодых людей не игнорировать рекомендации о самоизоляции, поскольку они могут быть разносчиками вируса, даже не имея симптомов.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDCP) напоминают, что молодежь не неуязвима: 20% зараженных коронавирусом в США находятся в возрасте от 20 до 44 лет, в Нью-Йорке же большей половине инфицированных (53%) от 19 до 49 лет.