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 "Неуязвимая для коронавируса" молодежь устроила в США вечеринку в знак протеста, один из участников заразился коронавирусом

Молодые люди собрались на вечеринку в знак протеста против ограничений, которые власти вводят из-за пандемии коронавируса.

Вечеринка состоялась в штате Кентукки. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на CNN.

По словам губернатора Энди Бишара, участники вечеринки специально собрались вместе, "считая, что неуязвимы для вируса". Таким образом они хотели бросить вызов ограничениям, которые вводят власти, считает Бишар.

"Это приводит меня в бешенство. Мы должны быть намного лучше", - сказал чиновник.

Власти в США просят молодых людей не игнорировать рекомендации о самоизоляции, поскольку они могут быть разносчиками вируса, даже не имея симптомов.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDCP) напоминают, что молодежь не неуязвима: 20% зараженных коронавирусом в США находятся в возрасте от 20 до 44 лет, в Нью-Йорке же большей половине инфицированных (53%) от 19 до 49 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3184193
 
 
 Топ комментарии
 
Тут тоже подобные одичалые учинили акт оплёвывания полицейских.
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Тут тоже подобные одичалые учинили акт оплёвывания полицейских.
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А это тимошонковский интернет-боец, виртуальный участник леворуции Саакашвили, удаченный оруженосец усатой бабушки, котоый 5 лет срал кирпичами на Авакова, теперь защищает ЗЕбанарий и Авакова.
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Це з нового серіалу К-95 :«Ужастнойє Срєднєвєковьє в Нью Санжарах!!!!»
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где-то на севере англии, я не вникал. В Польше тоже, какая-то бестолочь в знак протеста подавала кассиру кредитную карту, плюнув на нее... дикари - они и в европе дикари.
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порохоботский флуд - обычный фон цензора. "Неуязвимая для коронавируса" молодежь устроила в США вечеринку в знак протеста, один из участников заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 824 "Неуязвимая для коронавируса" молодежь устроила в США вечеринку в знак протеста, один из участников заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 897
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заказное фейкалометание - удел порохоботской и прокси-лахтинской дичи.
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А ты поди этих 20 летних обалдуев удержи дома, это не пенсы какие-то, у них энергии через край, а соображала куда как поменьше.
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Ты попробуй пенсов дома удержать.

Я тещу запугал до усрачки и она сидит дома (мы ей продукты приносим), а родителей приходится постоянно контролировать, шоб они не поперлись куда-нить "за свежим мясом".
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Если не секрет, чем пугал?Хочу на паре особо неприятных коллег рецепт опробовать.
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Гы... Сработал последний аргумент.
"Если умрете от коронавируса, вас похоронят где-то хз где в общей могиле и мы ничем не сможем помочь".
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с наглядной демонстрацией того, как итальянская армия армейскими грузовиками вывозит трупы, или без?
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Вот дурачье. Надо наоборот всех "желающих" поощрять на такие "подвиги". Чем меньше останется дибилов, тем выше шансы на выживание всего человечества.
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Ви жартуєте? Цей один ймовірно переживе коронавірус, але попутно заразить ще купу людей - в магазинах, дома і т.п. Дурня не особливо шкода, а от інші при чому?
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и у нас такое добро есть , герои хоть куда ,пока в одно место не клюнуло
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"один из участников заразился коронавирусом" - откуда это в названии? в самой статье ни слова.

И самый интересный вопрос: от кого же он заразился? (если был единственным вирусоносителем на вечеринке?)
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Наши главные епидемиологи тоже распространяют информацию что молодежь и дети неуязвимые для коронавируса и что всем нужно просто переболеть "Неуязвимая для коронавируса" молодежь устроила в США вечеринку в знак протеста, один из участников заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 5167
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Сейчас по всему миру набирает флешмоб - полижи дверную ручку против коронавируса. Счет уже приближается к десятку человек.
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Лижут общественные туалеты "Невразлива для коронавірусу" молодь влаштувала в США вечірку на знак протесту, один з учасників заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 826. Одна девушка судя по надписи лижет туалет в самолете.
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В штатах уже 55 тысяч заразившихся, на рекорд идут
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вброс от CNN, а цензор цитирует, мусоросборник!
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