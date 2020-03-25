 Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней, - Шмыгаль

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

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По его словам, режим чрезвычайной ситуации и все карантинные мероприятия будут введены сроком на 30 дней.

Шмыгаль акцентировал, что режим чрезвычайной ситуации не предусматривает ограничений конституционных прав граждан и его не стоит путать с режимом чрезвычайного положения.