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 Политика Украины
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 Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины намерен ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

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По его словам, режим чрезвычайной ситуации и все карантинные мероприятия будут введены сроком на 30 дней.

Шмыгаль акцентировал, что режим чрезвычайной ситуации не предусматривает ограничений конституционных прав граждан и его не стоит путать с режимом чрезвычайного положения.

Источник: https://censor.net.ua/n3184192
 
 
 Топ комментарии
 
Устали от войны сильно, болезные?

Ну нате освежитесь, отдохните от всего.
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зая мармеладный даже не ввел когда крым отняли
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тебя кацапыдло забыли спросить как нам быть
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Для тупого зебила - смотрим на даты и кушаем шоколадки. Полезно для мозгов

Кабмін планує запровадити режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7428
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Твои мозги уже, судя по твоим тупым высерам. Кушай шоколадки и не хворай.
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Для тупого запоребрикового дебила -- "червня" значит "июня". Май у нас "травень". Не пались уже так тупо со своим дебилизмом. И где вас таких тупых делают? В питомника спецом разводят?
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Кушай тело шоколадки. Может поумнеешь хоть немного. И сдавай смену, ты уже тупо спалился со своим амебным интеллектом.
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Це давно відомий троль. Не годуйте його. Його личинки все одно виростуть тупими незалежно від того чи вистачить цьому лузеру грошей на карамелькаи фабрики "красний актяпрь"
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Он дал шанс вам малоросам уставать ат вайны бухая в рыгаловках. А теперь почувствуйте разницу Кабмін планує запровадити режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2724
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Висрався? Залік отримав? Тепер сиди у спамі, лайно касабське.
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Вести из другого измерения: в Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски Corona-Drive-In. ФОТО, https://uainfo.org/blognews/1585117098-vesti-iz-drugogo-izmereniya-v-shveytsarii-i-germanii-massovo.html
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Не понятно, а что от режима чрезвычайной ситуации появятся маски в аптеках, защита и лекарства в больнице, цены на картошку снизятся???
В феврале - Украина была готова к пандемии, зачем сейчас ЧС???
-
Стесняюсь спросить, кто-то из чиновников наказан за бездеятельность???
???
Кабмін планує запровадити режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 556
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Это уже понятно. А гражданам компенсации на еду, на время карантина убрать платёжки, с арендой предпринимателям помочь.....?
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Ну тут плана нет. Да и что такое чрезвычайное положение, и как его организовать - тоже никто не знает.
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А губа не треснет??? Меньше курить, меньше бухать и денег будет валом
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А якщо їсти менше,-то менші витрати на воду й туалєтку,-подвійний джекпот !
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Быстрей бы. И дятлов шо вернулись изза бугра, под арест. Ато шляются уже, сам видел
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...а тем временем гривна по отношению к лоллару растет..заработала экономика! Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 235...один из 400 относительно честных способов отбора зелени подешевке у населения включен урядниками..процесс пошел! Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6678..
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Ублюдки, кто все это оплачивать будет?
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кто "ми"??? Ты сам на шее налогоплательщиков сидишь.
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Ой, работничег невьеменный нарисовалси! Кабмін планує запровадити режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4338
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А 30 зевлада встигне продати Землю і приєднати Україну до ОРДЛО.
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«Внезапно началась война»: в госбольницах сейчас ситуации как в армии в 2014 году Март 25, 2020Без рубрикиКомментарии
Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3485То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства…
В государственных больницах и инфекционных отделениях сейчас такая же ситуация как в армии в 2014-м году.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Внезапно началась война, а государство совсем не готово.
Есть Президент, есть Кабмин, есть Минздрав, есть Госрезерв, сотни облздравов и обл и райгосадминистраций, все они получают миллиарды гривен на зарплаты и на кабинеты, на машины и вертолеты. Но когда надо спасать людей - на складах пусто, нет никаких запасов, нет денег.
У инфекционных больниц нет аппаратов ИВЛ, антисептиков, перчаток, масок, костюмов.
Нет машин для развозки персонала - ведь вдруг оказывается, что большинство медиков в государственных больницах, которые спасают жизни и здоровье нации, передвигаются только на общественном транспорте, на машины себе они заработать не могут.
Вдруг выясняется, что нет у нас кадров профессиональных инфекционистов за редкими исключениями, потому что грамотные люди уезжают за рубеж.
Вдруг выясняется, что профессионалов не удержать, потому что квалифицированные медсестры и врачи получают 5-10 тысяч гривен, ну кто пойдет на такую подвижническую работу и будет этим заниматься?
Вдруг выясняется, что все эти многие тысячи чиновников, новых и старых, в руководящих и контролирующих органах - просто бюрократы, которые тупо проедают деньги налогоплательщиков, потому что делают карьеру на написании ненужных бумажек и угодливых докладов, и не имеют ни характера ни воли ни стратегии борьбы с эпидемией.
Руководители в этой системе не способны оценить обстановку, боятся брать на себя ответственность и принимать решения, панически боятся не грамотных политиков и трясутся за свое кресла, и хотят любой ценой избежать ответственности.
Зачем вас таких содержать - из-за выслуги и сакрального знания куда какие бумажки перекладывать?
И вдруг общество снова как в 14-м в полном шоке осознает, что спасение нации полностью в руках самих людей.
Что самим надо покупать себе маски, потому что их прямо в разгар эпидемии премьер-министр Гончарук разрешил вывозить из страны и не позаботился о закупке в госрезерв и в аптеки.
- Таможня разрешила отправку в Испанию медицинских масок по мизерной цене - Дубинский
И надо изготавливать самим антисептики, потому что внезапно исчез спирт и государственный концерн «Укрспирт» внезапно не обеспечивает украинский рынок и тоже ничего нет в Госрезерве.
И надо искать деньги, чтобы платить за себя, за своих близких, помогать своим старикам, помогать врачам полицейским и другим нуждающимся, потому что государство к этому никакого интереса не проявляет, и никаких резервных фондов на случай чрезвычайной ситуации нет, и запасов продуктов для малоимущих нет, и топлива нет для общественного транспорта и всего другого тоже нет, зато глава Офиса президента покупает себе в разгар катастрофы «мерседес».
- «Редкий цинизм»: глава ОП под карантин купил Мерседес за 3,2 млн
Нам нужна воля гражданского общества для изменения власти, нужна власть, готовая себя сокращать и исправлять, сокращать не живое, чтобы открыть дорогу здоровому, которая будет изучать ошибки, и на основе анализа строить институты, где будут на всех уровнях востребованы волевые и грамотные люди, способные на поступки, которые не трясутся над своим жалким рейтингом, а берут ответственность на себя.
То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства и гордость для гражданского общества, которое выживает и борется вопреки всему.
Сегодня себя снова должен проявить каждый. Чудо надо создавать нам самим.
И пора объявлять АВО - Анти Вирусную операцию. Микробы слишком глубоко въелись во власть…
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А как красиво все начиналось! Украина готова к пандемии еще месяц назад кричали!!

Кабмін планує запровадити режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2148
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Завозить поездами со всего мира заразных короновирусом в Киев а потом вводить ЧС для всей страны... у меня нет слов чтобы высказать про ето сепарскую антиукраинскую власть
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Наразі значна кількість заражених серед депутатів ВР - ці клоуни користуються літаками (ще й чартерними рейсами)...
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Авжеж, пора! Чорна чума накрила Україну - уже чотири людини загинуло! Хорошковський кашляє!
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Устали от войны сильно, болезные?

Ну нате освежитесь, отдохните от всего.
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Serendipity.ua

@Blonde75819970

Сегодня сепар олигарх Новинский,которого Зе назначил куратором Херсонской обл.уже собирал представителей местной власти,бизнеса,сельских,городских глав Херсонской обл. ПРОЦЕСС ПОШЕЛ!




владимир

@gXGBE3mM4wcpgYz


Не стоит также забывать-гражданство Украины для этого выродка выхлопотал лично Порох.

Brave Spirit IV

@Brave_spirit_IV

Не стоит забывать, что Херсонская область ключевая в вопросах будущего Крыма и назначение опекуном откровенного сепаратиста в эту обл здесь совсем не случайно...
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Та ну ! А те.що куратором Запорізької області на сходняку вирішили поставити Бєню-то випадковість,чи ні ?А Ставніцера-по Одесі ?
Не забувай також,що байку про громадянство,вихлопотане Порохом,поширив сам Новінський.
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Да какая щас разница то что сейчас происходит это олигархическая феодализация страны это просто развал страны при полном отстранении ЗЕ от власти или добровольном или принудительно а потом эти князки заявят на эти области свои права
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По новостям 24, сказали что уже ввели ЧС и продолжили карантин на месяц
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Так быстро экономику страны не "ложило" ни одно правительство...
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Хотелось бы отметить, что весь этот тотальный хаос, обваленная экономика, реванш 5 колонны, зараженные заробитчане в регионах и неготовая к коронавирусу медицина, все это на руках 73 процентного тупорылого телескота хуженебудьного, хотьпаржомного.
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Так как только официально у нас все больше и больше областей охватывает заражение , и введение в них по отдельности режима чрезвычайной ситуации ( не путать с чрезвычайным положением) уже затронуло большое количество областей, настала пора вводить его во всей стране, с одинаковыми правилами и порядками. Тем более что если честно оно не сильно отличается по факту от нынешнего карантина. Одно ясно, то что все это продляется еще на месяц ( так это было и так ясно, как и то что этот месяц не последний)
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Тест-системы, которые переданы в Украину Китаем, не сертифицированы в соответствии с международными правилами и требованиями ВОЗ. В результате их применения в Китае не идентифицированными оказалось около 100 000 человек, являющихся носителем вируса.
Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве.

Второй системный сбой власти Зеленского (первый - отмена решения о введении ЧС по стране. Нет голосов даже в собственной фракции) - Верховная Рада перенесла внеочередное заседание. Формально - Кабмин не успевает. Реальная причина - Коломойский. Вчера состоялся бурный разговор между Зеленским и Коломойским. Очень бурный ... https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Недееспособность Зеленского как государственного деятеля на посту президента очевидна на 100 % процентов а куча его окружения тупых шакалов которые рвут страну на части просто их аморальность зашкаливает идет грабеж во время войны и эпидемии это уже даже не мародерство это уже просто беспредел и они сделают Зе крайним обвинят во всем и уничтожат
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А у Портленді весело: закрилися стріп-клуби.Стриптизерки пішли в кур'єри. Покупець товарів першої необхідності за додаткову плату може отримати міні-сеанс стриптизу вдома.
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