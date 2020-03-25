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 В Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, 21 - в больницах, - Кличко

В столице из 31 киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус 10 находятся на лечении дома.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Вчера вечером получили… еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое - киевляне, мужчины. Двое из них лечатся дома, на самоизоляции, один – 5-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу", - рассказал мэр.

Всего, по словам Кличко, 20 человек проходят лечение в Александровской больнице, еще один – в городской больнице №4.

Мэр добавил, что 10 человек находится на лечении на дому.

Также Кличко сообщил, что в настоящее время Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины проверяет по подтверждение коронавируса более 30 образцов.

"На сегодняшний день в Киеве протестировано 1355 киевлян экспресс-тестами и лабораторными исследованиями", - добавил Кличко.

Мэр в очередной раз призвал киевлян соблюдать ограничительные меры и максимально сократить контакты, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса в столице.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184191
 
 
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Скоро кількість хворих людей буде збільшуватися.
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А чого ж вдома лікуються - так теж можна чи обіцяні 7000 місць в лікарнях - фейк? В Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, 21 - в больницах, - Кличко - Цензор.НЕТ 3970
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Дайте угадаю..
Те что дома...то простой народ..
Те что в больницах...или чинуша или депутат..
Так ведь?
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Особливо в інфекційному відділенні Олександрівській лікарні
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Парень с запасом гречки и макарон познакомится с девушкой с запасом туалетной бумаги и сахара.. В Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, 21 - в больницах, - Кличко - Цензор.НЕТ 9203
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А чё дома? Александровку куршевелевская "ылита" запрудила? То есть сдыхайте дома- вот и всё "лечение"? МРАЗИ.
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