 В Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, 21 - в больницах, - Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Вчера вечером получили… еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое - киевляне, мужчины. Двое из них лечатся дома, на самоизоляции, один – 5-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу", - рассказал мэр.
Всего, по словам Кличко, 20 человек проходят лечение в Александровской больнице, еще один – в городской больнице №4.
Мэр добавил, что 10 человек находится на лечении на дому.
Также Кличко сообщил, что в настоящее время Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины проверяет по подтверждение коронавируса более 30 образцов.
"На сегодняшний день в Киеве протестировано 1355 киевлян экспресс-тестами и лабораторными исследованиями", - добавил Кличко.
Мэр в очередной раз призвал киевлян соблюдать ограничительные меры и максимально сократить контакты, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса в столице.
Те что дома...то простой народ..
Те что в больницах...или чинуша или депутат..
Так ведь?