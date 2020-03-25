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 24 человека привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе, - Кличко

За размещение на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса 24 граждан привлекли к административной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Соискателям скорой славы в интернете и тем, кто генерирует ложную информацию подчеркиваю. С начала ограничительных мероприятий правоохранители, специалисты по кибербезопасности, обнаружили почти 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. 24 граждан привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина, во время мониторинга сети Интернет, киберполицией обнаружено около 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

Также читайте: Никаких причин для паники нет, - СБУ подтверждает информацию об отсутствии COVID-19 у пассажиров поезда из Латвии и призывает не распространять фейки

Источник: https://censor.net.ua/n3184188
 
   
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Краще б в масштабах планети не роздували психоз... 24 человека привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе, - Кличко - Цензор.НЕТ 1107
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Страна должна знать своих "героев", ФИО в студию!
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В 1997 году Институт молекулярной патологии армии США (AFIP) получил образец вируса H1N1 1918 года из трупа коренной жительницы Аляски, захороненной в вечной мерзлоте 80 лет назад[12]. Этот образец позволил учёным в октябре 2002 года воссоздать генную структуру вируса 1918 года.

Вирус того же серотипа H1N1 вызвал пандемию «cвиного гриппа» в 2009 году.""""""
Так вот откуда всплыл свиной грипп... Или тож фейк?
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Шо, и никто уже не возмущается путём криков о этих самых "политических преследованиях"?))?
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вот вам еще наводка: Владислав Антонов и его псевдо-СМИ канал дтп.kiev.ua, там конечно больше говна о его голубой жизни с какой то шлюхой и собаками, но и 50% отборной заказной чернухи.
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Теперь понятно, почему все доктора молчат, и правду про вирусы сезонные не рассказывают...
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Хоть бы список фейков дали, интересно же.
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