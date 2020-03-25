 24 человека привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Соискателям скорой славы в интернете и тем, кто генерирует ложную информацию подчеркиваю. С начала ограничительных мероприятий правоохранители, специалисты по кибербезопасности, обнаружили почти 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. 24 граждан привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина, во время мониторинга сети Интернет, киберполицией обнаружено около 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

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