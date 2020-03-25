 24 человека привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Соискателям скорой славы в интернете и тем, кто генерирует ложную информацию подчеркиваю. С начала ограничительных мероприятий правоохранители, специалисты по кибербезопасности, обнаружили почти 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. 24 граждан привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина, во время мониторинга сети Интернет, киберполицией обнаружено около 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.
Вирус того же серотипа H1N1 вызвал пандемию «cвиного гриппа» в 2009 году.""""""
Так вот откуда всплыл свиной грипп... Или тож фейк?