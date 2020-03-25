 Минфин тайно собирается урезать финансирование культуры. Фактически ликвидируются Госкино, Институт книги, УКФ, программы "сшивания страны", - Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко написал в Фейсбуке.

"Сегодня мне стало известно, что Минфин Украины подготовил решение о секвестре госбюджета. Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно", более чем наполовину (!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание - то есть зарплату.



Что это значит? Это смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия, потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы откатимся на несколько лет назад.



Речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, УКФ, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное.



Хочу напомнить, что в период кризиса, единственное, что объединяет всю нацию, - это культура. И перед принятием таких решений Минфин обязан был проконсультироваться с депутатами и профильным министерством.



Понимаю, что сегодня мы стоим перед вызовом под названием "коронавирус". И для спасения жизней людей нужно найти дополнительное финансирование. Но любые решения должны оцениваться в долгосрочной перспективе и особенно их последствия", - написал политик.

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Ткаченко заявил, что члены Комитета готовы работать круглосуточно, чтобы найти выход и сохранить украинскую культуру.



"Благими намерениями вымощена дорога в ад. Без сильной культуры нет сильной экономики. В период кризиса культура дает надежду на будущее", - подытожил он.

Также Ткаченко добавил решение Комитета, который собрался в онлайн режиме. Депутаты призвали Минфин воздержаться от принятия решения без консультации со специалистами креативной индустрии.