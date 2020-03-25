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Все про:культура (645) Министерство культуры (392) Минфин (1321) Ткаченко Александр (81)

 Минфин тайно собирается урезать финансирование культуры. Фактически ликвидируются Госкино, Институт книги, УКФ, программы "сшивания страны", - Ткаченко

Министерство финансов намерено кардинально урезать финансирование Министерства культуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко написал в Фейсбуке.

"Сегодня мне стало известно, что Минфин Украины подготовил решение о секвестре госбюджета. Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно", более чем наполовину (!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание - то есть зарплату.

Что это значит? Это смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия, потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы откатимся на несколько лет назад.

Речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, УКФ, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное.

Хочу напомнить, что в период кризиса, единственное, что объединяет всю нацию, - это культура. И перед принятием таких решений Минфин обязан был проконсультироваться с депутатами и профильным министерством.

Понимаю, что сегодня мы стоим перед вызовом под названием "коронавирус". И для спасения жизней людей нужно найти дополнительное финансирование. Но любые решения должны оцениваться в долгосрочной перспективе и особенно их последствия", - написал политик.

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Ткаченко заявил, что члены Комитета готовы работать круглосуточно, чтобы найти выход и сохранить украинскую культуру.

"Благими намерениями вымощена дорога в ад. Без сильной культуры нет сильной экономики. В период кризиса культура дает надежду на будущее", - подытожил он.

Также Ткаченко добавил решение Комитета, который собрался в онлайн режиме. Депутаты призвали Минфин воздержаться от принятия решения без консультации со специалистами креативной индустрии.

Минфин тайно собирается урезать финансирование культуры. Фактически ликвидируются Госкино, Институт книги, УКФ, программы сшивания страны, - Ткаченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184187
 
 
 Топ комментарии
 
Хто б говорив про українську культуру але не клоун Ткаченко... Минфин тайно собирается урезать финансирование культуры. Фактически ликвидируются Госкино, Институт книги, УКФ, программы "сшивания страны", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3676
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А от 1+1 при всьому величезному баблі за його керівництва - для культури зробив ого-го скільки. І "Свати", і шоу висококультурні...
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Хто б говорив про українську культуру але не клоун Ткаченко...
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Зеленский сдулся - рейтинга нет, сериалы о строительстве Нью-Васюков отменяется. Тем более, что есть угроза вместе с Коломойским пойти на мясо для консервов если вдруг окажется, что все продукты забарыжили за бугор.
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Кино,не способное себя прокормить-мертво.Пусть снимают на подаяние.Люди не должны умирать с голода. При взрывном характере заражения,возможны трупы на улицах,как в Голодомор.
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Дурачок, ты правда веришь что резать надо культуру с ее нищим бюджетом, а не возвращать 5 лярдов Каломойши?
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;Умниса ,а каломойше вообще вопрос не стоит.Это вопрос продвигают озабоченные на голову.Сейчас на рваную майку не хватает.
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А от 1+1 при всьому величезному баблі за його керівництва - для культури зробив ого-го скільки. І "Свати", і шоу висококультурні...
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Показательная картинка. Зеленский всю жизнь со сцены изображал украинцев придурками, а они его в благодарность президентом выбрали. Вот реально придурки.
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Наши, всем работникам культуры и искусства, будут выплачивать по 5000 в месяц -- гонораров же у них нет.
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А шо же ты, Саша-говнюк, ранее так не беспокоился, а со своей сворой продажных журнашлюх ала мразийчук помоями из ведра и какашками из ртов поливали паиредников?
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Для съемок кино на финансы государства берут своих родственников, друзей, знакомых и успешно пилят средства на проектах, которые в итоге не окупаются. Значит эту лавочку пора или прикрывать, или переводить на самоокупаемость.
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Самоокупаємость - ето когда сватов и Голобородька снімают в трі смєни.
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на частные, но полученные от фсб.. а так почти все правильно ))))
называется информационная война
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А как же, мудрий нарид должен получить свою порцию зрелищ. Контент, который призывает к размышлениям ооочень напрягает представителей измученной и зубожилой нации. Оні хотят льогкіх і нєзатєйлівих сюжетов, с елємєнтами політической еротікі і социальной порнографіі, где в конце героі обєзатєльно іграют свальбу!
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Якщо вбити культуру - будь-які карантини і обсервації втрачають сенс.
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Дубина первый, этот второй. Разговор у скомороха с беней получился суровым.
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Совсем забыл. Саша, скажите, когда на вашем канале Г+Г выйдет продолжение мультсериала "Сказачная русь" с новым, ныне действующем-бездействующем персонажем в главной роли? И если НЕТ то ПОЧЕМУ? Если дело в названи продолжения, то назовите первую часть "Сказочно усРусь", а вторую часть "Сказочно усрався".
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Сивоху и сватов нельзя оставлять без финансирования - однозначно.
Что там с книгами, я не в курсе...
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Сивоха только ЗА. Ему и Сватов смотреть не персмотреть)
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Когда то приезжал Израильский Премьер в Украину и на какой то вопрос украинской журналистки ответил вопросом,а зачем Украине история?Может он понимал что Украина ещё не готова быть государством, так как в ней нет единства народа, В Украине много советского и про российского, украинский народ лениться управлять своим государством и много в стране такого что на государство не похоже,какой то базарный павильон.где можно всё продать и всё купить и навар остаётся тому кто более шустрее.
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Вкладати гроші в "сшиваниє страни", під час обстрілів, це верх цинізму. А все інше, як пропагандонили. Як там твоя мосійчук верещала з беніного Г+Г : "Мову на хілб не намажеш"
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да такого "министерства" вообще не должно быть!
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Короче нам оставят только сватов. В их понимании нам больше ничего и не нужно. "Ну а шо? - А ни шо! - Ну и всьо!". А с другой стороны - кто встанет на защиту культуры. На защиту Просвиты никто не встал. Всем пох.
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вся эта "культура" слова доброго не стоит. бессмысленные и беспощадные пожиратели бюджетных денег с нулевым выхлопом.
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..еще бы расходы на содержание трутней от управления и планктона офисного, по теплым морям в период пандемии разьезжающего до минимума сократить. А то и разогнать бездельников некоторых, Раде за свой счет поработать, "наглядови рады" разогнать нафиг и тех, кто их придумал туда же..пенсии ВИП убрать, как явление за счет их, поднять минимальные..и т.д и т.п. Судей верховного, киникстуционного и пр. судей на минималку, "насудили" на 5 поколений вперед уже, тоже и остальных "верховных " "правоохранителей"...з\платы до 15 тыс. на нос...всем, по всей стране..жрут люди, чтобы жить все примерно одинаково....за исскуственный рост цен на продукты первой необходимости в маркетах -сетевиков мародеров сразу в нары...можна продолжать, денег в стране немеренно.."мама любит скорость", машины конфисковать и продать, таких "мам" по стране сотни тыс., 50 +квартир в аренде это как, откуда бабосики?..конфисковать и продать, бабки медикам, медицине, народу ограбленному, жуликов-воров пока можна не сажать, пусть поработают еще под присмотром, посмотреть как это у них по стольку квартир и брендовых машин на выходе получается ..одна квартира, одна машина ворам на рыло- и достаточно...ну и как бонус загородний дом оставить один на двоих-троих..ну чтобы жить-поживать на карантине не скучно было... Минфин тайно собирается урезать финансирование культуры. Фактически ликвидируются Госкино, Институт книги, УКФ, программы "сшивания страны", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4591 Минфин тайно собирается урезать финансирование культуры. Фактически ликвидируются Госкино, Институт книги, УКФ, программы "сшивания страны", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8327..все служебные машины отменить, кроме преза, премьера и головы вр. Все, посмешище устроили, У Ильи известного, Белый Нос-позывной, служебная машина и к ней водила-охранник??!, Кто то реально с ума уже выжил, не только он один спалил свой, если таковой конечно имелся... ..И таких чертил по стране -сотни тыс...урядники, включайте мозги, "не дразните гусей", смотреть на этот затянувшийся бардак, сил уже не остается..
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А сам Ткаченко тайком хочет отменить языковой закон. Все мародеры чертовы!!!
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