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 Коронавирусной инфекцией за границей инфицированы 18 украинцев, - Минздрав

За пределами Украины коронавирусную инфекцию подтвердили у 18 украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства здравоохранения.

"Относительно ситуации в мире. По информации МИД, коронавирусной инфекцией за границей инфицировано 18 украинцев. Подчеркиваю, они находятся за пределами территории Украины", - сообщили в Минздраве.

В целом, в разных странах мира на карантине находятся 152 украинцы. Еще 6 соотечественников (1 - в Польше, 1 - в Италии и 4 - в Японии) излечились от вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всего в Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев, еще двое инфицированы, одна женщина выздоровела, - МИД

Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 марта при содействии дипломатических учреждений из-за рубежа вернулись 78 592 украинца.

Источник: https://censor.net.ua/n3184186
 
 
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