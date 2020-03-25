 Коронавирусной инфекцией за границей инфицированы 18 украинцев, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства здравоохранения.

"Относительно ситуации в мире. По информации МИД, коронавирусной инфекцией за границей инфицировано 18 украинцев. Подчеркиваю, они находятся за пределами территории Украины", - сообщили в Минздраве.

В целом, в разных странах мира на карантине находятся 152 украинцы. Еще 6 соотечественников (1 - в Польше, 1 - в Италии и 4 - в Японии) излечились от вируса.

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Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 марта при содействии дипломатических учреждений из-за рубежа вернулись 78 592 украинца.