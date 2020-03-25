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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Принц Чарльз заразился коронавирусом

У принца Чарльза Уэльского положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Представитель Clarence House заявил, что у принца "проявляются легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работает в течение последних нескольких дней как обычно".

Также сообщается, что 71-летний монарх и его супруга самоизолируются в своем доме в Шотландии. Герцогиня также прошла тестирование на коронавирус, которое дало отрицательный результат.

Чарльз – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, первый в очереди на британский трон.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184185
 
 
 Топ комментарии
 
Відтепер, це точно Короно-вірус!
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Указана подрубрика над новостью "За рубежом". Красным шрифтом - специально для дебилов.
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Як принц? Ніхрена не розумію. Він же не зустрічався із Зеленським? Як без цього, до людини може прийти біда?
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Был принц, стал король в короне.) Вот такой он вирус, ему наплевать , кто у власти, кто в короне, у него своя корона. Покосит и королей. Путин, говорят, давно сдрыснул из Москвы.
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Висновок - більшість населення через це пройде - тож навіщо поглиблювати економічні проблеми у світовому масштабі?
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Указана подрубрика над новостью "За рубежом". Красным шрифтом - специально для дебилов.
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А зачем эта новость украинцам ? Мало ли чего происходит за рубежом, имеющее отношение к Украине. Данная новость вообще не имеет никакого отношения.
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Еще раз и медленно.

На Цензоре есть подрубрика - "За рубежом", где публикуются новости мирового порядка. Они вовсе не обязаны иметь отношение к Украине. Такая же закладка есть на любых крупных новостных сайтах всех стран.
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Eщё медленнее: новостная лента для того и существует на украинском новостном сайте чтобы давать новости, относящиеся к Украине. Не к Габону, не к Гваделупе, и даже не к Гаити.
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Принц самоизолировался в замке в Шотландии (в Шотландии, между прочим, в реках лосось хороший), а ты заварил дверь квартиры изнутри автогеном?
У вас кто в квартирах водится - мыши?
Это называется - каждому по способностям.
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та да, а ще, у принца буде труна красива - красива...
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Не зря премьер заявлял, что в Англии переболеют 70%, нужно держать марку. А вообще Англичане разгилдяи, толпы людей в метро, все без масок - пусть не жалуются
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Бедненький, где же он его подцепил? С благодарным электоратом ему ведь встречаться не надо
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пуйла в королоевской карете не катал.
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Враховуючи вік, ризикує так ніколи і не стати королем...
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зря Гарри на макаке женился и от титула отказался...
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Всех излечит исцелит добрый доктор Айболит.
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А кто-то тут высрал "это просто передел рынков".....ну да, а принц просто лох и не знал что типо специально заражают.
хотя, может быть западло со стороны Путина/Си, либо сговор двух ымперастов. куча выигрышных моментов(описано - как для Рашки, так и для "КНР")
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Еще раз - вирус пройдет через каждого, это аксиома. А вот конец света для многих наступит не от вируса а от насилия и голода.
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Як принц? Ніхрена не розумію. Він же не зустрічався із Зеленським? Як без цього, до людини може прийти біда?
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прінца короновалі - тепер він буде Єлізавєтою Другою
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Я уже 3 дня размышлял, переживёт ли Елизавета 2 коронавируси тут такой поворот в сюжете. Нужно срочно тотализатор запускать
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Ты лучше у себя на паРаше тотализатор запусти...переживет ваше ***** вирус...или нет..
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***** очень спокойный на этот счёт что он может заболеть вирусом, толкает на мысль что это разработка вируса КГБ и у него есть вакцина.
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Эх Чарльз, Чарльз, сгоунял королевский Роллс-Ройс, теперь будут менять обивку, ручки, ставить фильтры и добавят кармашки для переполненных соплями носовых платков.
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