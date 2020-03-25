 Принц Чарльз заразился коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Представитель Clarence House заявил, что у принца "проявляются легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работает в течение последних нескольких дней как обычно".
Также сообщается, что 71-летний монарх и его супруга самоизолируются в своем доме в Шотландии. Герцогиня также прошла тестирование на коронавирус, которое дало отрицательный результат.
Чарльз – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, первый в очереди на британский трон.
На Цензоре есть подрубрика - "За рубежом", где публикуются новости мирового порядка. Они вовсе не обязаны иметь отношение к Украине. Такая же закладка есть на любых крупных новостных сайтах всех стран.
У вас кто в квартирах водится - мыши?
Это называется - каждому по способностям.
хотя, может быть западло со стороны Путина/Си, либо сговор двух ымперастов. куча выигрышных моментов(описано - как для Рашки, так и для "КНР")