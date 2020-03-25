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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11905) Шмыгаль Денис (150)

 Заседание Кабмина: в повестке дня введение чрезвычайной ситуации в Украине. ВИДЕО

25 марта под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проходит заседание Правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Кабинет Министров на заседании в среду, 25 марта, урегулирует некоторые вопросы обеспечения трудовых прав госслужащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Как отмечается в повестке дня заседания, обнародованной на Правительственном портале, докладывать по этому вопросу будет министр юстиции Денис Малюська.

Министр здравоохранения Илья Емец на заседании будет инициировать внесение изменений в порядок государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств, а также рассмотрение вопроса о предоставлении в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Министр социальной политики Мирина Лазебная представляет проект постановления об особенностях предоставления жилищных субсидий.

Члены правительства также планируют изменить порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы. Они могут урегулировать некоторые вопросы Государственного агентства спорта и Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.

В повестке дня заседания правительства - выделение средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам с инвалидностью, приобретенной вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в указанной операции.

Кроме того, министры должны одобрить отчет об исполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Члены правительства заслушают законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации перемещения через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения". В случае одобрения Кабмином он должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3184184
 
 
 Топ комментарии
 
Авакян никак не успокоить, ну дайте ему доиграть в монополию по почувствовать себя царьком
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Прямого расстрела не хватает
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Обязательно будет пока ЗЕбанарий держится на плаву.
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Авакян никак не успокоить, ну дайте ему доиграть в монополию по почувствовать себя царьком
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Ты бы меньше сидел бы в он-лайн играх, то может и мыслить правильно смог бы!!!!
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Ты бы меньше звездел бы, толку было бы больше, если вообще он был.
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))) фантомасы на работе (((

Так и люди ж могли бы в масках, которые наконец-то купили в аптеках,
ездить НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НА РАБОТУ!! Без всяких там прокусков-допусков!! Вы лучше эти пропуски на границе с Донбассом сделайте!!
Почему этим "работать"!! можно, а людям нельзя иметь возможность заработать на кусок хлеба?
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потому что 73% населения - идиоты, и и благодаря им со всеми 100% теперь можно делать все что угодно, молитесь за здравие презеленейшего
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что ты бегаешь истеришь в каждой ветке?
Отключи интернет, купи кусок хлеба.
Задолбала припадочная.
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ТЫ! Кто такой? Дядя! Или ка ты прогуляйся по своей любимой стране. из которой вещаешь! И пусть к тебе сегодня поутачатся в двери голоные люди, которым ты ответишь примерно то же самое. Отвали, не хами.
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Стремно, что этот е@анарий работает против народа Украины.
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Скажите а без введения ЧС Зелупе и Бене МВФ не даст кредит на якобы борюбу с коронавирусом? Или вы поетому контрольный поезд из Мацквы с прокаженными сепарами в Киев присылаете?
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зебилы))) где радостные вопли по поводы победы над эпохой зубожиння?
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Лекарств нет, марлевых повязок нет, ни чего нет, компенсаций нет...... Олигархи получили льготы по это дела..... Вы держитесь там, болейте на здоровье....
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Шизофрения в полном разгаре. Противогазы на себя натяните, уроды.
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Хуже не будет, слуги олигархов нас спасут!
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ЧС это не чрезвычайное положение. Это больше для служебных работников. В половине областей уже введено.
в принципе в тексте я ничего очень страшного не нашел. заседать кабмин конечно должен посмотрим на результаты
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Щоби проштовхнути свого протеже, министр смерть Ємець вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і ліків в країні. Тим часом ситуація з підготовкою України до захисту населення від коронавірусу нагадує дамбу, яку ось-ось прорве.

Засідання Кабміну: в порядку денному запровадження надзвичайної ситуації в Україні - Цензор.НЕТ 8397
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Пока не начнут умирать сотнями, как в Италии, не введут.
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