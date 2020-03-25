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 Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажоре

Торгово-промышленная палата Украины упростила в связи карантином процедуру подачи заявления для получения предпринимателями сертификата о форс-мажорных обстоятельствах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Торгово-промышленной палаты.

"Учитывая сложную ситуацию, в которой оказались большинство предпринимателей на территории Украины, в связи карантином введенным Кабинетом Министров Украины и введением ограничивающих мер в соответствующих сферах, мы упростили процедуру подачи заявления", — сказано в сообщении.

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Как отмечают в ТППУ, большинство поступающих к ним обращений связаны с невозможностью выполнения договорных обязательств. В таких случаях необходим минимальный пакет документов:

- заявление, подписанное руководителем предприятия;

- копия договора;

- копия приказа (распоряжения) в связи с необходимостью прекращения деятельности на основании соответствующих нормативно-правовых актов;

- уведомление (извещения другой стороны).

Отправлять документы следует в электронном варианте на адрес ucci@ucci.org.ua.

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В ТППУ также обратили внимание, что заявитель имеет право обращаться за удостоверением форс-мажорных обстоятельств в случае уже нарушенного срока исполнения обязательства в связи с введенным карантином.

Источник: https://censor.net.ua/n3184183
 
 
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