 Врачи Киева приняли участие в телемосте с китайскими медиками и получили инструкции по лечению больных COVID-19, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Китайские медики рассказали, что средний курс лечения длился 20 дней с момента обнаружения первых симптомов. Очень сложная ситуация была с самого начала, когда люди пренебрегали рекомендациями, и не обращались вовремя к врачам. Из-за этого была такая высокая смертность. Поэтому главное, что может остановить распространение болезни, - соблюдение строгих ограничений. Когда все люди остаются по домам. Только введя эти меры, китайские власти смогли остановить распространение вируса", - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что китайские медики дали инструкции столичным врачам, как при лечении больных самым не заразиться. Ведь именно медицинские работники в ближайшие несколько недель будут главными спасателями.

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"Китайские медики отметили, что готовы и в дальнейшем оказывать любую полезную информацию. Также, для необходимых консультаций, напомню, столичная власть создала группу из медиков и менеджеров, которая сотрудничает со специалистами Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул мэр Виталий Кличко.