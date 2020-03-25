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 Врачи Киева приняли участие в телемосте с китайскими медиками и получили инструкции по лечению больных COVID-19, - Кличко

Столичные врачи приняли участие в телемосте с врачами из провинции Хубэй и города Ухань, где был эпицентр распространения коронавируса в Китае. Сегодня там удалось выйти на минимальный показатель заражения среди населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Китайские медики рассказали, что средний курс лечения длился 20 дней с момента обнаружения первых симптомов. Очень сложная ситуация была с самого начала, когда люди пренебрегали рекомендациями, и не обращались вовремя к врачам. Из-за этого была такая высокая смертность. Поэтому главное, что может остановить распространение болезни, - соблюдение строгих ограничений. Когда все люди остаются по домам. Только введя эти меры, китайские власти смогли остановить распространение вируса", - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что китайские медики дали инструкции столичным врачам, как при лечении больных самым не заразиться. Ведь именно медицинские работники в ближайшие несколько недель будут главными спасателями.

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"Китайские медики отметили, что готовы и в дальнейшем оказывать любую полезную информацию. Также, для необходимых консультаций, напомню, столичная власть создала группу из медиков и менеджеров, которая сотрудничает со специалистами Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул мэр Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3184180
 
 
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Это просто полный пипец и ганьба в квадрате. Не Минздрав берет рекомендации у Китая, Италии, Америки по лечению коронавируса и делает протоколы, распространяя по всем больницам, а врачи вынуждены сами по телемосту общаться. А как же врачи из других городов? Или больных будут лечить только в Киеве, а остальные пусть подыхают? А Кабмин что творит. Закупили из бюджета лекарства и там ни одного препарата, которым за границей лечат коронавирус. Это что такое? Это геноцид и скотство, народ бросили, министр здравоохранения сдрыснул, вот такая у нас зеленая сучья власть.
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Опять Клячко, кретин говорливый сегодня
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может китайцы научат Кличка читать с бумажки текст? Мать по тельавизору посмотрела, говорит ,,он читать не умеет,,.
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Нужны многоразовые хлопковые защитные костюмы ,маски,накидки на открытые части тела,.и прачечные.Одноразовыми мы медиков загубим
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Рагульё, у вас же декоммунизация! Какие китайцы? Дожили, бандеровцы клянчат помощь у коммунистов! Как же вы так опустились? А чё европу и пиндосов не просите помочь? А потому что их туземцы с окраины не интересуют. А тем временем Россия отправила 15 бортов в Италию со специалистами и оборудованием. Эти спецы участвовали в ликвидации эпидемии эболы и первые в мире разработали от неё вакцину... А вы убогие продолжайте клянчить помощь, пиндосы с европкой закрылись, а братушки пшеки вас ссаными тряпками выгоняют Удачи рагульё!
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