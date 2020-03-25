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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 В Германии за сутки 4 118 заражений COVID-19, 32 человека умерли

Количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Германии превысило 31,5 тыс., за сутки болезнь унесла жизни 32 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"На сегодняшний день (25 марта) зарегистрировано 31 554 случая инфицирования, увеличение - на 4118 по сравнению с предыдущим днем. Умерло на сегодняшний день 149 человек, прирост количества жертв за последние сутки - 32. Выздоровели минимум 5600", - рассказал Вилер.

По его словам, заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тыс. населения.

Средний возраст инфицированных - 54 года, средний возраст жертв - 81 год.

При этом Вилер подчеркнул, что "также молодые и здоровые люди могут тяжело переносить заболевания и даже умереть; это случается редко, но это может произойти ". Он считает, что к врачу надо обращаться, когда есть затруднения с дыханием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии

Источник: https://censor.net.ua/n3184179
 
 
 Топ комментарии
 
Ну це просто хайп такий ,що нібито там все добре.Вони взяли 8 пацієнтів. Про мертвих брешуть.
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Просто пожилые немцы съехали в Италию и Швейцарию . А вообще немцы одни из самых законопослушных граждан, обман на уровне страны маловероятен.
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В 4 утра домой на машинке ехал -- полицаев полный Город -- лютуют. Шутки кончились. У нас штраф за нарушение карантина, до 25000.
Меня не тормознул, но у меня и пропуск есть -- не страшно...

И это правильно, дорогие товарищи! *)
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Заражённые заробитчане есть? Везите к нам, здесь уважают их права!
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Щось звіди перестали писати. Мабуть вже здриснули сюди.
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Германия к себе тяжелых итальянцев принимает. А это о чём то говорит.
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Ну це просто хайп такий ,що нібито там все добре.Вони взяли 8 пацієнтів. Про мертвих брешуть.
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Якщо глянути статистику наприклад Швейцарії то там при 10тисячах 135 мертвих,а там медицина ще краще. І то є сумніви. В Англії при 8тисячах 422 мертвих.
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Просто пожилые немцы съехали в Италию и Швейцарию . А вообще немцы одни из самых законопослушных граждан, обман на уровне страны маловероятен.
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Ну ти напевно в Німеччині не жив і не знаеш що брехати воно вміють не гірше інших. І так то це просто якась підьовка без фактів.
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Врать умеют все, вопрос в том как часто этим умением пользуются.
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Не як часто, а коли. Італійці найкращі брехуни в Європі, але вони зрозуміли що у цій ситуації краще не брехати.
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Ты перепутал - французы переправляют своих в Германию.
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Капля не капля, но если для этих восьми не хватило аппаратов в Италии, то аппарат в Германии для них чудо! И что-то я пока не видел аналогичных новостей из других стран, спешащих взять к себе тяжелобольных из Италии и Испании.
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Нужно ещё сравнивать смертность в этих странах. Иначе бы приняли. В Ломбардии сейчас мясорубка!
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Да, да, да я знаю, любой хороший поступок можно принизить, и любой плохой оправдать. Это мы умеем ....
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Да мы ещё и побоимся. У нас Emergenza, а у вас *чрезвычайеая ситуация*, и то ещё рассматривать будут. Здесь на улицах никого нет. (На Севере).
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В 4 утра домой на машинке ехал -- полицаев полный Город -- лютуют. Шутки кончились. У нас штраф за нарушение карантина, до 25000.
Меня не тормознул, но у меня и пропуск есть -- не страшно...

И это правильно, дорогие товарищи! *)
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Все 2 недели карантина постоянно езжу на работу и за продуктами, никто никогда не остановил. У нас пишутся автосертификаты. Полиция и карабиньеры проезжают мимо или стоят на обочине, но меня ещё не останавливали.
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Это то, что нужно знать об официальной иоформации про эпидемию в Поднебесной
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вот смотри, там каждый день плюсики возле Китая)))
все то сказки, что нету!
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Говорят в Китае уже 4 млн абонентов мобильной связи исчезло кудато.
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