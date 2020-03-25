 В Германии за сутки 4 118 заражений COVID-19, 32 человека умерли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"На сегодняшний день (25 марта) зарегистрировано 31 554 случая инфицирования, увеличение - на 4118 по сравнению с предыдущим днем. Умерло на сегодняшний день 149 человек, прирост количества жертв за последние сутки - 32. Выздоровели минимум 5600", - рассказал Вилер.

По его словам, заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тыс. населения.

Средний возраст инфицированных - 54 года, средний возраст жертв - 81 год.

При этом Вилер подчеркнул, что "также молодые и здоровые люди могут тяжело переносить заболевания и даже умереть; это случается редко, но это может произойти ". Он считает, что к врачу надо обращаться, когда есть затруднения с дыханием.

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