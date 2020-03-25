 Британский парламент прекращает работу на четыре недели

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что парламент должен был закрыться на трехнедельный пасхальный перерыв с 31 марта, но решили начать на неделю раньше, поскольку возрастает риск заражения политиков коронавирусом.
Парламент уже закрыт для посетителей, а количество депутатов в Палате общин сократили, чтобы они имели возможность сидеть друг от друга в соответствии с рекомендациями из социального дистанцирования.
Министр жилищного строительства Роберт Дженрик прокомментировал ситуацию связанную с перерывом в парламенте.
"Я уверен, что парламент вернется после Пасхальных каникул, и я думаю, что действительно важно, какой бы глубокой и серьезной этот кризис не был, чтобы парламент в той или иной форме продолжал функционировать", - сказал министр.
Как отмечается, верхняя палата сегодня планирует утвердить чрезвычайное законодательство, предоставив властям широкие полномочия для борьбы с коронавирусом в стране.
[Переслано від Компромат.leaks]
#скандал #увольнение #Разумкова
Как стало известно внеочередное заседание ВР Украины, которое планировалось на четверг, переносится на субботу. Но уже сегодня можно сказать что это будет одно из самых горячих «представлений» власти.
Офис Президента намерен снять с должности Председателя ВР Дмитрия Разумкова, если тот откажется провести заседание по заранее спланированному сценарию.
От Разумкова требуют в субботу провести голосование по двум ключевым вопросам:
· Закон про землю;
· Закон про дистанционное голосование.
Малого того, Разумков должен не только обеспечить проведение голосования, но и сделать так чтобы данные законы были приняты.
В ОП уже обсуждается вариант того, что Председателем ВР вместо Разумкова станет Руслан Стефанчук, ведь он полностью «ручной» и с ним не будет возникать проблем.
Тёмный Рыцарь, [25.03.20 13:20]
Дистанционное голосование и продажа земли - это преступление. Большинство депутатов СН полностью на стороне спикера Разумкова.