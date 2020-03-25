 Британский парламент прекращает работу на четыре недели

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что парламент должен был закрыться на трехнедельный пасхальный перерыв с 31 марта, но решили начать на неделю раньше, поскольку возрастает риск заражения политиков коронавирусом.

Парламент уже закрыт для посетителей, а количество депутатов в Палате общин сократили, чтобы они имели возможность сидеть друг от друга в соответствии с рекомендациями из социального дистанцирования.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик прокомментировал ситуацию связанную с перерывом в парламенте.

"Я уверен, что парламент вернется после Пасхальных каникул, и я думаю, что действительно важно, какой бы глубокой и серьезной этот кризис не был, чтобы парламент в той или иной форме продолжал функционировать", - сказал министр.

Как отмечается, верхняя палата сегодня планирует утвердить чрезвычайное законодательство, предоставив властям широкие полномочия для борьбы с коронавирусом в стране.

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