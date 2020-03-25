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 Лекарства - за деньги, доставка - бесплатно: "Укрпочта" начала доставлять на дом товары из аптек

"Укрпочта" может доставить в отделения или на дом товары из 5600 аптек. Для киевлян и жителей областных центров услуга стоит 35 гривен, для всех остальных украинцев она бесплатна.

Новую услугу "Укрпочта" будет осуществлять вместе с сервисом "Liki24.com". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"За пределами цивилизации в Украине находится более 10 млн человек. В отдаленных уголках страны еще довольно плохая мобильная связь, сомнительный интернет, закрываются отделения банков и аптеки, если вообще когда-то были. "Укрпочта" там - не единственная связь человека с миром", - прокомментировал запуск услуги гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Запустить сервис удалось после того, как правительство 23 марта приняло постановление о возможности для почтовых операторов доставлять лекарства в период карантина.

"Наш сервис работает с более чем 5600 аптеками по всей Украине. Мы предоставляем информацию о наличии, ценах на 55 000 аптечных товаров и помогаем пользователям получить их по оптимальной цене, собирая медикаменты для отправлений из разных аптек", - сказал руководитель "Liki24.com" Антон Авринский.

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Услуги бесплатной доставки лекарств через национального оператора "Укрпочта" будут доступны до конца карантина. При этом пользователи смогут получать свои посылки как на отделениях "Укрпочты", так и адресно к двери. Сроки доставки соответствуют нормам экспресс-отправлений.

Заказ на бесплатную доставку медикаментов можно оформить на сайте Сервиса Liki24.com.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184176
 
 
 Топ комментарии
 
"За пределами цивилизации в Украине находится более 10 млн человек. В отдаленных уголках страны еще довольно плохая мобильная связь, сомнительный интернет, закрываются отделения банков и аптеки, если вообще когда-то были. Укрпочта там - не единственная связь человека с миром", - прокомментировал запуск услуги гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский........................................ это то что нам подавали как держава в смартфоне и телемедицина ? Что бильма раскрылись на реальную картину?
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Ото они надоставят, у меня посылка лежала 2 месяца, телефона у них нет, ходил раз в неделю интересовался, после очереди из алкашей, нету и нету, потом через соседку говорят, а чо не забираете. Скоты просто а не почта. Чтоб вы сдохли.
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В Укрпочте одни волонтёры работают,на главу.
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В Укрпочте одни волонтёры работают,на главу.
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"За пределами цивилизации в Украине находится более 10 млн человек. В отдаленных уголках страны еще довольно плохая мобильная связь, сомнительный интернет, закрываются отделения банков и аптеки, если вообще когда-то были. Укрпочта там - не единственная связь человека с миром", - прокомментировал запуск услуги гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский........................................ это то что нам подавали как держава в смартфоне и телемедицина ? Что бильма раскрылись на реальную картину?
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Ото они надоставят, у меня посылка лежала 2 месяца, телефона у них нет, ходил раз в неделю интересовался, после очереди из алкашей, нету и нету, потом через соседку говорят, а чо не забираете. Скоты просто а не почта. Чтоб вы сдохли.
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Как ты к почте относишься так и почта к тебе.
Прихожу - всегда вежлив, но тверд, всем по комплименту, примерно раз в два месяца ********** или шоколадку подкину. Сами звонят мне - "вам посылка". За полгода посылок получил штук 60 и отправил 40, не по одной нареканий нет. Девчушки глазки строят, говорят "приходите еще пожалуйста".
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Вечно сонным дурам, хамкам, постоянно теряющим посылки, в нашем отделении, только говна на лопате могу в качестве благодарности предложить.
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А морда у них не треснет от ******** и шоколадок??? Они за свою работу зарплату получают...и обязаны выполнять свои служебные обязанности без дополнительных поощрений..
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Согласен, что обязаны, пришел на работу значить не ной сам согласился на такие условия. Но от меня не убудет много, зато обслуживать меня стараются в первую очередь. И посмотрев на некоторых клиентов из очереди понимаешь что работа у них совсем не сахарная и нервы иногда им делают просто кошмарные.
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Пока эта "шустрая" Укрпочта доставит, истечет срок годности и все завоняется.
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В моем селе укрпочты нет...закрыли...
На "село дедушке"... доставите посылочку??
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Они потеряют мои лекарства или привезут их ,когда я уже подохну.
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