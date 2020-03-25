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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок

Около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться специально назначенным поездом, которым планируется возвращение на Родину граждан, оставшихся за рубежом посте введенных ограничительных мер.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", - сказал Божок.

Замминистра обратил внимание на то, что это - не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ.

"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых к нам из третьих стран. Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", - подчеркнул замминистра.

Читайте также: В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба

По его словам, Российская Федерация действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД действительно согласовало им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва.

Божок добавил, что сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по упомянутому поезду и пассажиров, которые будут путешествовать в нем, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3184172
 
 
 Топ комментарии
 
У нас и так 73% малоросов, куда нам ещё то?
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Тем более согласно заявлениям росСМИ, у них нет вируса, пусть переждут в Пензе пару месяцев...
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МЗС анонсировали обязательное тестирование на COVID-19 людей въезжающих в Украину.
***
Когда продали последнюю маску - они запретили их вывоз
Когда продали последний литр спирта - они запретили его вывоз
Когда вернулся последний турист - они ввели обязательное тестирование
Браво !!! Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 9770
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Совет форумчанПравила форума
 
У нас и так 73% малоросов, куда нам ещё то?
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Тем более согласно заявлениям росСМИ, у них нет вируса, пусть переждут в Пензе пару месяцев...
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Вот-вот, зато дофренища туалетной бумаги.
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Кацап туалетной бумагой не ползуется, у него для этого есть майка, поэтому ее там изобилие...
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Тех гундяй отлучает от церкви, то не скрепные кацапы.
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Сначала он бесконтрольно, без обсерваций и карантинов, тащат со всех "горячих" точек десятки тыс. турыстоф, а потом рассказывают, что вирус уже в стране.
Гении.

P.S.
Думаю, не только мне приходила в голову мысль, что они это делают специально.
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с каких пор??деревянный в валютной корзине оказался?? хотя судя по курсу то ему самое место в ,,корзине" Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 2459 Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 1951
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Вєлічайший спасітєль чілавєков дозволить привезти сюди заразу. Тамженашілюді.
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В моЦкве сейчас могут быть либо сотрудники спецслужб Украины ,либо ИУДЫ ,агенты как вернуться найдут а ИУДЫ пусть там и остаются !!!
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Плюс закинуть кілька десятків "кротів" та диверсантів. Усіх на карантин на території Лугандогу. Без права виходити з вагонів.
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нах это гавно нам? в рассее вируса нет, даже ***** оттуда сбежало далеко в валдайские *****.
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МЗС анонсировали обязательное тестирование на COVID-19 людей въезжающих в Украину.
***
Когда продали последнюю маску - они запретили их вывоз
Когда продали последний литр спирта - они запретили его вывоз
Когда вернулся последний турист - они ввели обязательное тестирование
Браво !!! Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 9770
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Зебилы, ваших везут. Или они уже не ваши?
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давайте нам ещё кацапского вируса ! а то итальянского как то не достаточно !
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Та нафиг они тут нужны... ватные животные..
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подожди !
бубочка же обещал что всех граждан вернет домой , вот он и выполняет свои обещания те которые давал 73% своих выборцев ....

Мне страшно даже представить себе как он выполнит обещанье закончить войну , после всего этого !!!
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Кругооборот ваты в природе должен же быть, нам привозят, от нас увозят, делятся "братские" народы вирусом.
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Звернув увагу,що днями у ФБ стало багато відео на яких "русская врач из Италии считает, что...", "русский вирусолог из Испании рассказал,что...".

Не забувайте, що немає такої ситуації в світі,де би не смерділо московіїю.
США вже визнали, що вона веде інфрм.війну щодо коронавірусу ..........
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Воно вже здристнуло на Валдай піджавши скрєпу.
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не...ну Вы посмотрите на этого "деда" )))) такая фиговая копия ))))
....
https://youtu.be/t6d9-9Vw7zc

Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 5038
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я думаю, шо это та копия которая хокейный шлем задом напяливала ))
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В американском костюмчике, импортозаместитель, мля.
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***** в желтом комбинезоне эвакуируют на валдай???
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Аха-ха-ха.
Ну, ФСЁ
Без украинцев экономика запоребрика встанет.
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главное довезти до Киева и дальше не пускать... раз Киев дает добро на привоз потенциальных носителей вируса пусть с ними и дышит одним воздухом
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ну товарисчі єто уже полнейший коронавіRUS і наше ДНОООООО !!!!!!
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На хрен эти русофобы в Украине нужны?? Российскую заразу распространять, и том какой путлер хороший!!??
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пусть на карантине в л\днр пересидят а то как то резко с рАсии в Украину не правильно .
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Их всех на обсервацию на заводе Радикал.
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12:26 В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба. Плісняві гарантують постійний притік інфікованих "тамженашилюдей". Виникає впевненість, що вони планують продовжувати карантин до повного розпродажу України і знищення максимальної кількості українців
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Пешком только, на россии вируса нет, а ОРВИ перенесете на ногах.
На мацкве сейчас торба, там пол поезда приедет с заразой.
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Не-не-не. Вот это направление закрыть наглухо.

Дорога туда должна быть только в одну сторону. Как смерть - возврата нет.
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+800 свежих ватников. К томуже многие заражены...
А нелзя их прямо в дыру отправить?
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а кто этим дятлам не давал 6 лет этого сделать ????
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А вот с страной агрессором я бы давно закрыл.. Нехр-н туда шастать. После почти 6 лет войны ( ато..) пора уже было вернуться, или уже оставаться там навсегда.
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Сіндром санджарський в мене єсть,
До тих, хто з раю назад пнуться.
Навчились "пакарить маскву"?

Ну так зумійте не вернуться.
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а чо они тикают,если короновируса на расейке нету? Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 2423
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давно следовало прикрыть эту русскую помойку
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Москава-Київ??? повно інших місць не не живуть люди - там і розгрузити і на автобуси. якогофіга все це в Київ свозити???
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Киев давно стал проходным двором а вообще Харьков-Полтава ближе везите туда
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Ещё раз повторюсь - где работали, где платили налоги, где скрывались от призыва в ВСУ, пускай там и остаются. ХОХЛЫ ваше место в ПАРАШЕ, а не в Украине.
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Все ж таки не всі люди ватники, які їздять в Росію, як деякі думають. Діти їздять до батьків, батьки до дітей, і це не заважає бути більшим патріотом ніж деякі які нікуди не їздять.
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Этим туристам, ФСБэшиники в вагоны не только ковида, но и новичка с холерой подбросят.
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Стоп!!! А как же на Мошне хорошо ******** к нам ? Вместе будем жопу рвать и позориться за копейки ? Так что вы сюда едете ? Темболее на России так ОРВИ а тут в каждого второго коровавирус или вы телик не смотрите ?
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Вопрос - кого отправят поездом "Киев - Моцква"???
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Любопытно узнать ск. среди них имеют еще паспорта с двухголовой курицей
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все имеют, эти твари там сидят годами.
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назначьте билеты по 500 бакинских за плацкарт - "любовь к родине" и "патриотизм" как рукой снимет...
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