 Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", - сказал Божок.
Замминистра обратил внимание на то, что это - не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ.
"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых к нам из третьих стран. Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", - подчеркнул замминистра.
По его словам, Российская Федерация действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД действительно согласовало им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва.
Божок добавил, что сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по упомянутому поезду и пассажиров, которые будут путешествовать в нем, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов.
Гении.
P.S.
Думаю, не только мне приходила в голову мысль, что они это делают специально.
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Когда продали последнюю маску - они запретили их вывоз
Когда продали последний литр спирта - они запретили его вывоз
Когда вернулся последний турист - они ввели обязательное тестирование
Браво !!!
бубочка же обещал что всех граждан вернет домой , вот он и выполняет свои обещания те которые давал 73% своих выборцев ....
Мне страшно даже представить себе как он выполнит обещанье закончить войну , после всего этого !!!
Не забувайте, що немає такої ситуації в світі,де би не смерділо московіїю.
США вже визнали, що вона веде інфрм.війну щодо коронавірусу ..........
....
https://youtu.be/t6d9-9Vw7zc
Ну, ФСЁ
Без украинцев экономика запоребрика встанет.
На мацкве сейчас торба, там пол поезда приедет с заразой.
Дорога туда должна быть только в одну сторону. Как смерть - возврата нет.
А нелзя их прямо в дыру отправить?
До тих, хто з раю назад пнуться.
Навчились "пакарить маскву"?
Ну так зумійте не вернуться.