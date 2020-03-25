 Дату открытия метро в Киеве назвать сложно, если вирус будет распространяться так же - ограничения продолжатся, - Кличко

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Кличко заявил, что можно соглашаться с закрытием метро или не соглашаться, но во многих европейских странах внедряются такие же меры.

"Метро в столице приостановило перевозки 17 марта, предварительно до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации, если вирус будет распространяться с такой же динамикой, ограничения будут действовать", - подчеркнул мэр Киева.

По словам Кличко, нужно максимально ограничить социальные контакты и максимально защитить здоровье людей.

"Поэтому, дату открытия метро я вам сегодня, к сожалению, сказать не могу", - подытожил мэр столицы.

Напомним, со 17 марта в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский метрополитен.

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