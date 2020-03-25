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Все про:Киев (18801) Кличко (2844) Метрополитен (695)

 Дату открытия метро в Киеве назвать сложно, если вирус будет распространяться так же - ограничения продолжатся, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не может назвать дату открытия метрополитена в Киеве.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Кличко заявил, что можно соглашаться с закрытием метро или не соглашаться, но во многих европейских странах внедряются такие же меры.

"Метро в столице приостановило перевозки 17 марта, предварительно до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации, если вирус будет распространяться с такой же динамикой, ограничения будут действовать", - подчеркнул мэр Киева.

По словам Кличко, нужно максимально ограничить социальные контакты и максимально защитить здоровье людей.

"Поэтому, дату открытия метро я вам сегодня, к сожалению, сказать не могу", - подытожил мэр столицы.

Напомним, со 17 марта в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский метрополитен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184171
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, Виталик. Это зависит только от тебя. Ты действительно так сильно зависишь от ублюдков, захвативших Банковую, и потому не можешь пригласить к себе профессиональных вирусологов чтобы они тебе рассказали на пальцах: как распространяются вирусные инфекции. Они тебя быстро просветят что метро в триллионы раз безопаснее чем консервные банки без вентиляции, забитые под завязку людьми.
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Статистика захворюваності та смертності від коронавірусу показує що це звичайна сезонна інфекція просто ЗМІ роздули її до розмірів катастрофи! Навіть в Китаї всі обмеження зняли і масочний режим відмінили хоча кількість хворих в Китаї збільшується, але влада КНР вде зрозуміла що небезпеки від коронавірусу не більше нід від інших вірусних хвороб! Тому потрібно і в Украхні повертатись до нормального життя!
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Зачем? У них телевизор есть, пусть он им рассказывает.
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Тепло, выдайте людям ласты и маски, пусть переплывают с правого берега на левый, заодно закалка...
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Первый заболевший COVID-19 житель Одесской области прилетел из США: теперь его не могут найти
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Они ищут живого, а надо искать мертвого)))
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Нет, Виталик. Это зависит только от тебя. Ты действительно так сильно зависишь от ублюдков, захвативших Банковую, и потому не можешь пригласить к себе профессиональных вирусологов чтобы они тебе рассказали на пальцах: как распространяются вирусные инфекции. Они тебя быстро просветят что метро в триллионы раз безопаснее чем консервные банки без вентиляции, забитые под завязку людьми.
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А в чем проблема просто послать нах зелебобиков?
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Они тогда активируют свой план по смещению Кличко, временно отложенный.
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де ви бачили ті банки забиті? А ну ви ж не в Києві, троль кацапський!
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из всех меров областных городов только виталя повел себя как актриса немецкого порнофильма и принимает от зе во всех колличествах и со всех сторон
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За создание транспортного коллапса во время эпидемии нужно судить! Нигде в мире не закрыли метро!!! Даже в Ухане! Небольшое количество-10% станций метро закрыли в Лондоне. Узловые и старые станции.(Лондонскому метро 160 лет)
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В Ухане был запрет на выход из дома!!!!! Кто мог ездить на метро !!!??? С головой в порядке у тебя ?
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