 Кличко просит Кабмин не допустить повышения цен на лекарства и продукты

Об этом Кличко сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Я направил обращение к Кабмину, чтобы он обеспечил контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Согласно принятому парламентом закону, правительство сегодня имеет такую компетенцию и должно принять все меры для недопущения в столице и Украине повышение цен на товары", - сказал Кличко.
Он назвал перечень продуктов, на которые недопустимо повышать цены: сахар, соль, муку, чай, масло, сливочное масло, гречку, рис, макаронные изделия, питьевую воду, консервы длительного хранения.
Также, по словам Кличко, это касается других товаров, которые пользуются наибольшим спросом у людей.
Только Сильпо торгует честно.
Так природней будет.это птички жалобно поют.
Смотрите и думайте, в какой общей родине мы живем, В любой чрезвычайной ситуации буржуазное государство помогает обогатиться крупным барыгам, т.е. самим себе. Какой финт ушами, закрываем рынки, гоняем с улицы бабушек с огурцами/помидорами с помощью пилиции и нациков, людям больше негде взять предметы повседневной необходимости, кроме как в крупных сетях, а сети тут же невменяемо повышают цены. Причём, пытаясь сохранить налет святости, закатывают глаза и бормочут, что это все злые поставщики. Поставщики же удивлены, т.к. ни в производстве продуктов, ни в их логистике проблем пока нет и цены они не повысили.
Какой должны из этого сделать вывод сознательные трудящиеся? А такой, что ни в какой "общей родине" мы не живём. У "нас" и у "них" две разные родины.