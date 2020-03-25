 Кличко просит Кабмин не допустить повышения цен на лекарства и продукты

Об этом Кличко сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я направил обращение к Кабмину, чтобы он обеспечил контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Согласно принятому парламентом закону, правительство сегодня имеет такую ​​компетенцию и должно принять все меры для недопущения в столице и Украине повышение цен на товары", - сказал Кличко.

Он назвал перечень продуктов, на которые недопустимо повышать цены: сахар, соль, муку, чай, масло, сливочное масло, гречку, рис, макаронные изделия, питьевую воду, консервы длительного хранения.

Также, по словам Кличко, это касается других товаров, которые пользуются наибольшим спросом у людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков"