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 Кличко просит Кабмин не допустить повышения цен на лекарства и продукты

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет Министров с просьбой не допустить повышения цен на лекарственные средства и продукты.

Об этом Кличко сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я направил обращение к Кабмину, чтобы он обеспечил контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Согласно принятому парламентом закону, правительство сегодня имеет такую ​​компетенцию и должно принять все меры для недопущения в столице и Украине повышение цен на товары", - сказал Кличко.

Он назвал перечень продуктов, на которые недопустимо повышать цены: сахар, соль, муку, чай, масло, сливочное масло, гречку, рис, макаронные изделия, питьевую воду, консервы длительного хранения.

Также, по словам Кличко, это касается других товаров, которые пользуются наибольшим спросом у людей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184170
 
 
 Топ комментарии
 
Та земразям пофиг, лишь бы нажиться...
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А ти проти недопущення росту цін? Ну так сам закликай кабмін. Може тебе послухають. Кличко просит Кабмин не допустить повышение цен на лекарства и продукты - Цензор.НЕТ 3379
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Как всегда в критической ситуации, на первый план вышли барыги.

Смотрите и думайте, в какой общей родине мы живем, В любой чрезвычайной ситуации буржуазное государство помогает обогатиться крупным барыгам, т.е. самим себе. Какой финт ушами, закрываем рынки, гоняем с улицы бабушек с огурцами/помидорами с помощью пилиции и нациков, людям больше негде взять предметы повседневной необходимости, кроме как в крупных сетях, а сети тут же невменяемо повышают цены. Причём, пытаясь сохранить налет святости, закатывают глаза и бормочут, что это все злые поставщики. Поставщики же удивлены, т.к. ни в производстве продуктов, ни в их логистике проблем пока нет и цены они не повысили.
Какой должны из этого сделать вывод сознательные трудящиеся? А такой, что ни в какой "общей родине" мы не живём. У "нас" и у "них" две разные родины.
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Та земразям пофиг, лишь бы нажиться...
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Яркий пример - сообщник вислюка оманского, который прикрывал его наркоманию. Теперь наживается на тестах на короновирус.
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Че то Пальчевский в печали, скулит по ZIKу и 112 каналу про тяжкую жизнь...
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Кабмін цей може лише власних громадян кночити.
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Если будет дифицит то цены поднимутся, и никто кабмин не будет слушать, тем более у них авторитет 0,0...
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Венесуэла передает дружеское приветствие.
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У нас проще, кто останется после власти зебилов, тех добьют цапы. Долго это не продлится.
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А при чому тут Клячко,а би що ляпати
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А ти проти недопущення росту цін? Ну так сам закликай кабмін. Може тебе послухають. Кличко просит Кабмин не допустить повышение цен на лекарства и продукты - Цензор.НЕТ 3379
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Реформы винницкого заочника Гройсмана, а заодно некоторые потужные контракты на экспорт придется пересматривать. Иначе завтра гречка будет стоить по 500 грн кг.
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Лол, уже год как зебилы у власти. Что эти мрази сделали?
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ЦЕНЫ уже ПОВЫСИЛИСЬ и если БАРЫГАМ сейчас по МОЗГАМ не дать то повысятся ещё и не раз !!! Кличко просит Кабмин не допустить повышение цен на лекарства и продукты - Цензор.НЕТ 6573ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ В ПОДОБНЫХ УСЛОВИЯХ НАДО ПРОСТО СТАВИТЬ К СТЕНКЕ !!!
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Сейчас похолодало и весенний авитаминоз, люди болеют ОРВИ и от каждого чиха в шоке, нужны лимоны 89 грн кг, чеснок181грн , имбирь, лук 20грн. - цены в Эко маркете .
Только Сильпо торгует честно.
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я требую шобы Кличко отменил приступный наказ не продавать алькоголь с 10.00!!!Это ***** приступники и прочая шваль маскальская придумала шобы гнобиць трудовой клас Украины епта!!!
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При соку було ще краще. Вотка з 14-00 до 19-00. Піво з 11-00.
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Просит нижайше. Откуда это раболепие кацапское. Скаржиться на владу за повышение цен.
Так природней будет.это птички жалобно поют.
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Нижайше просим мародёров не наживаться при исполнении своих обязанностей.
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Как всегда в критической ситуации, на первый план вышли барыги.

Смотрите и думайте, в какой общей родине мы живем, В любой чрезвычайной ситуации буржуазное государство помогает обогатиться крупным барыгам, т.е. самим себе. Какой финт ушами, закрываем рынки, гоняем с улицы бабушек с огурцами/помидорами с помощью пилиции и нациков, людям больше негде взять предметы повседневной необходимости, кроме как в крупных сетях, а сети тут же невменяемо повышают цены. Причём, пытаясь сохранить налет святости, закатывают глаза и бормочут, что это все злые поставщики. Поставщики же удивлены, т.к. ни в производстве продуктов, ни в их логистике проблем пока нет и цены они не повысили.
Какой должны из этого сделать вывод сознательные трудящиеся? А такой, что ни в какой "общей родине" мы не живём. У "нас" и у "них" две разные родины.
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Картошку,лук,гречку и многое другое Украина импортирует.В Мире кризис производства.И у нас тоже.У нас резко падает спрос ввиду изоляции и безденежья.Прошлой зимой Лук ,капуста,и многое другое било рекорды.Сейчас немного подросло.Гречка подорожала объективно.Запасы упали.А вот почему на полках осталась только супердорогая овсянка,это уже вопрос.
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Кличко по пиару уже оставил после себя Шахова... То ли он себя сам так пиарит, то ли с чьей то подачи.. Еще одного клоуна страна просто не потянет( даже если он бывший боксер )
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"Направил обращение кабмину", блин, ну что за страна, а? К ним надо челобитную писать, в ножки кланяться, просить, чтобы они, падлы, начали работать, начали исполнять свои прямые обязанности, которые, почему-то они с себя сняли. Порох отменил контроль, а эти и не спешат вернуть. Во всех нормальных странах есть контроль за ценами!!!!!! А антимонопольный комите чем занимается? Где хоть какой- результат из работы? Хоть одно дело? Зачем народ кормит целую армию дармоедов? Это же бесполезный планктон, бездари и бездельники!
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Ну так ты метро закрыл - закрыл, транспорт убрал - убрал, экономику Киева потушил - потушил: педалик - тебе вила ! Ты еще этого не понимаешь - но когда ты на следующих выборах попытаешься толкнуть ***** в стиле "мы защитили народ от вируса" - то будет ******** шанс получить кирпичем ********, и твои боксерские навыки тебе не помогут - попробуй от десятка увернутся
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