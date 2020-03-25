 В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба

Об этом дипломат заявил изданию Бабель, передает Цензор.НЕТ.
"В МИД ожидают три большие волны. Сейчас идет первая (волна эвакуации. - Ред.) - те, кто реально испугался и понял, что надо ехать домой. Есть вторая, скрытая волна. Они думают: "Да это все фигня, надо пересидеть". Третья волна, когда в странах Европы начнется экономическая рецессия. Людей начнут увольнять, и они поедут домой. Поэтому это не процесс, который закончится сразу, вот вывезли людей и сказали: "Супер, все закончилось, поздравляем с победой". Я думаю, все это будет продолжаться несколько месяцев", - сказал Кулеба.
"Вчера у меня был переломный момент. Раньше я думал, как бы не заразиться, но я понимаю, что шансы могут быть небольшие. Теперь я думаю, как переболеть. Что делать в такой ситуации, кому звонить, на кого рассчитывать? Я думаю, нам всем надо проработать это в голове", - отметил глава МИД.
Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 марта при содействии дипломатических учреждений из-за рубежа вернулись 78 592 украинца.
Аналог в дантистів - Якщо вирішили вирвати зуб - зробіть це одноразово, а не витягуйте його пів-дня, бо пацієнт, якщо не помре, то втече, або відлупцює...
Кожна хвиля евакуації - то нові джерела інфекцій, які множитимуть на нуль попередні зусилля по боротьбі з нею... Чи влада підлаштовується під очікування закінчення відпочинкових канікули у членів їх сімей, близьких та знайомих доки не вивезе їх "хвилями" ? Мені не зрозумілі "хвилі" їх тривалість і чим вони викликані !!! невже не можливо завершити прцес за тиждень? Всі ж міжнародні рейсові маршрути у всіх видів транспорту відмінені - мобілізуйте ж їх потенціал з режиму простою на евакуацію....
Но из-за них может умереть много людей!
Типичный совок.
Иначе смысл в карантирне внутри страны, если после его окончания МИД продолжит усиленно завозить в Украину потенциальных больных ?
Ради 75000 и более граждан, повернуть страну в эпидемию и карантин.
Мы все пострадаем из-за того, что жизни граждан вне страны оказались важнее для президента чем тех граждан внутри страны, кто платит налоги и чья жизнь, здоровье и материальное благополучие и элементарное наличие еды под угрозой теперь.
Всё защищают этих возвоащенцев, что мы должны проявить толерантность к ним и встречать с распростертыми руками, а о том, что эти несощнательные граждане вполне осознанно ходят по магазинам и аптекам и заражают других, о том, что из-за них и их поведения кто-то может лишиться 30% функции лёгких или умереть все молчат.
Говорят, а поставьте себя на их место, хотя сами не ставят себя на место тех кто может заболеть, лишиться родных, остаться теперь без еды и средств к существованию из-за эпидемии втч.
Президент если хотел кого-то эвакуировать должен был обеспечить условия карантина, он ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕЙ СТРАНЫ, а не тех кто уехал и не справляется со своими обязанностями.
Теперь другое. Почему я могу спокойно купить шаурму, но не имею возможности купить кочан капусты?? Почему открыты ломбарды, но закрыты книжные магазины, мастерские, СТО? О промышленных предприятиях я вообще молчу. Что будут кушать люди, у которых не будет даже той мизерной зарплаты уже в АПРЕЛЕ?? Чем они будут кормитть своих детей, которые безвылазно сидят дома и не знают, чем заняться, кроме, как побегать по голове соседям... почему все это есть? Почему нас всех постоянно запугивают?? Хвати издеваться над людьми! хватит...
Страну приказано сдать без населения, а Вы все спрашиваете и спрашиваете
Они передваигаются по всему миру, а нам приказано сидеть, ездить можно по пропускам, как буд-то это не общественный транспорт, а билет на Луну! Как все это понимать и сколько можно издеваться...
Но базары закрыли, не дали людям распродаться, не дали людям запастись едой для карантина.
Теперь страна 37 млн все должны страдать кто-то экономически, терять работу, кто-то потеряет здоровье, кто-то близких и жизнь, потому что президент не задумался ни о карантине, ни о масках с высокой степенью защиты, а делает все наоборот.
О тех детях, которым скоро нечего есть будет президент не думает, наоборот экспорт пшеницы увеличили на 70%, зато всех больных вернул, молодец, справился.
Я НЕ ВЕРЮ, что едут назад те, кто уехал из Украины в поисках лучшей жизни. К нам завозят тех. кто перепаскудит все и всех здесь. Эти люди НЕ украинцы. А если и есть, то лишь небольшой процент. Вот кто-нибудь видел, кто прилетает-приезжает? Были репортажи или интервью с несколькими из завезенных? я не видела.
С одним таким, только побывавшим в Египте я уже поговрила. Этот умник с двумя детьми туда поперся в начале марта. Вернулись всей семьей довольные и даваай рассказывать. какие мы все тупые!! Что все эти вирусы - чушь собачая. Вы тожетак считаете?
2. Нет, не считаю.
Еще вопросы?
Да, есть вопросы.
Сколько таких, как Вы вернулось из данной страны, в которую отправились Вы в ноябре (но я Вам верить вовсе не обязана).
Когда Вы узнали о том, что случилась в мире беда? В январе7 В феврале? В марте?!
Почему вернулись только сейчас, а не сразу? Работу боялись потерять? Не щзакончили работу?деньги закончились? По семье соскучились?
1. Не знаю (кстати в ноябре я отправился не в Бангкок, а в Гонконг). Можете не верить, мне все равно.
2. Узнал, когда и все. В середине января.
3. Не было физической возможности. (опять же повторюсь - можете не верить, мне все равно)
Не было возможности... А теперь за чей счет вернулись? За свой? За народные деньги? Можете не отвечать. Мне уже все-равно)))
Ну вот... из-за таких вот возвращенцев сидеть нам еще месяц без работы и "куска хлеба")) Спасибо.
схеровли такая "любовь к родине" вдруг... выставляют нах за двери и ещё и обвиняют , что именно они-заробитчане ,завезли заразу, а наши нелегалы знают шо там церемонится с ними никто не будет и лечить в случае чего тоже их никто не будет , потому и ломятся в Украину и больные и здоровые...
кАцапко - ты глупа и смешна. ( как и твое "ник") ..- но такой ваш удел, "кАрмильцев" гребаных"- расскажи что "построила" - а от те , что взял ответственность в свои руки - и большая часть и с центральной- и восточной Украины, так как на КПП переходах сейчас каждый третий автобус с Харькова - Днепра-Запорожья, Черкас и Чернигова - на Польшу и Чехию.... Так что не звизди троль ты гребаный ...Эх , действительно не доработатывает СБУ...
Там население в сельской местности пластиковый совочек для мусора ремонтирует (были записи в сети, могу даже дать ссылку).
КНДР - страна-концлагерь, мечта рептилоидов.