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 Политика Украины
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 В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует три большие волны эвакуации украинцев из-за рубежа, в том числе и из-за возможной экономической рецессии в Европе.

Об этом дипломат заявил изданию Бабель, передает Цензор.НЕТ.

"В МИД ожидают три большие волны. Сейчас идет первая (волна эвакуации. - Ред.) - те, кто реально испугался и понял, что надо ехать домой. Есть вторая, скрытая волна. Они думают: "Да это все фигня, надо пересидеть". Третья волна, когда в странах Европы начнется экономическая рецессия. Людей начнут увольнять, и они поедут домой. Поэтому это не процесс, который закончится сразу, вот вывезли людей и сказали: "Супер, все закончилось, поздравляем с победой". Я думаю, все это будет продолжаться несколько месяцев", - сказал Кулеба.

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"Вчера у меня был переломный момент. Раньше я думал, как бы не заразиться, но я понимаю, что шансы могут быть небольшие. Теперь я думаю, как переболеть. Что делать в такой ситуации, кому звонить, на кого рассчитывать? Я думаю, нам всем надо проработать это в голове", - отметил глава МИД.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 марта при содействии дипломатических учреждений из-за рубежа вернулись 78 592 украинца.

Источник: https://censor.net.ua/n3184168
 
 
 Топ комментарии
 
Виникає питання. А ті українці, про яких йде мова, вони про це знають? В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8249
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за чей счет банкет? я понимаю, что граждане ниши, им надо помогать, но было бы нормально, чтобы они несли расходы по своей доставке домой. а то им халява, кой-кому пиар, а оплата счетов - нам?
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И как только все история с вирусом закончится, все гастарбайтеры мгноенно насрут на Украину и быстренько свалят в Польшу и т.д.
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Виникає питання. А ті українці, про яких йде мова, вони про це знають? В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8249
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Навіть у собачників є правило... - Якщо вирішили відрубати хвіст собаці, то це слід зробити одноразово, а не відрубувати щодня по сантиметру... Бо інакше або собака помре , або покусає...
Аналог в дантистів - Якщо вирішили вирвати зуб - зробіть це одноразово, а не витягуйте його пів-дня, бо пацієнт, якщо не помре, то втече, або відлупцює...

Кожна хвиля евакуації - то нові джерела інфекцій, які множитимуть на нуль попередні зусилля по боротьбі з нею... Чи влада підлаштовується під очікування закінчення відпочинкових канікули у членів їх сімей, близьких та знайомих доки не вивезе їх "хвилями" ? Мені не зрозумілі "хвилі" їх тривалість і чим вони викликані !!! невже не можливо завершити прцес за тиждень? Всі ж міжнародні рейсові маршрути у всіх видів транспорту відмінені - мобілізуйте ж їх потенціал з режиму простою на евакуацію....
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А стосовно тих, хто нині НЕ ХОЧЕ - залиште їх на власний вибір. Чому для всіх карантин, а для деяких - виконання їх забаганок, чи "хотєлок"?
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Всякий знает, что там, где есть мухи, посуда не может быть чистой: не говоря уж о простых посетителях, даже такие лица, как исправник, становой и проезжие помещики, обедая в трактире, никогда не жалуются, если им подают тарелку или рюмку, загаженную мухами; он же не стал есть, прежде чем половой не помыл тарелки в горячей воде. Очевидно, форсил и старался показаться благороднее, чем он есть на самом деле.
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за чей счет банкет? я понимаю, что граждане ниши, им надо помогать, но было бы нормально, чтобы они несли расходы по своей доставке домой. а то им халява, кой-кому пиар, а оплата счетов - нам?
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Хочу ще додати що 99% цих українців не платило податків в Україні, з яких утримується система охорони здоров'я..... а шанси що вони нею скористаються дуже високі
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балабол....да никто оттуда не уедет...тут все гораздо хуже
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И как только все история с вирусом закончится, все гастарбайтеры мгноенно насрут на Украину и быстренько свалят в Польшу и т.д.
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Когда в Европе всё закончится, в Украине всё только начнётся. И глазом моргнуть не успеем, как цивилизованные страны оградятся от нас железным занавесом.
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Это непонимает только Зеленский!
Но из-за них может умереть много людей!
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Вы вообще в курсе, сколько денег они из Польши (и других стран) переводят...эти самые, нелюбимые Вами гастарбайтеры. Сейчас без этой валюты экономике будет ой как несладко...Так что правительство молиться должно, чтобы какрантин в Польше поскорее закончился и поток валюты возобновился
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Эти "гастарбайтеры" вкладывают в экономику страны в несколько раз больше тебя, каждый из них. Но ты слишком туп, чтобы это понять. У тебя, наверное, заботиться об Украине - сидеть в своем Мухосранске, получая свою зарплату.

Типичный совок.
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Тоді який толк з карантину? Так точно нічого не в повільнити.Та й довгий карантин Україна не витримає.
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так они что , карантин прекращать "несколько месяцев " не собираются?

Иначе смысл в карантирне внутри страны, если после его окончания МИД продолжит усиленно завозить в Украину потенциальных больных ?
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А ты не врубился еще что уже образ жизни на долго
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Якщо в країнах Європи буде економічна криза,то в Україні буде економічний занепад.
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МИД УКРАИНЫ ИМПОРТЕРЫ КОРОНОВИРУСА !!! ПДРЫ ДЕРЖИМОРДЫ !!!
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та закройте уже границу, уже на улицу страшно выходить, вы это гавно до конца лета сюда свозить будете???? а лечить чем?? клизьмой с раствором зелёнки? идиоты.....
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А у нас не начнётся экономическая рецессия, уж точно посильнее чем в ЕС?

Ради 75000 и более граждан, повернуть страну в эпидемию и карантин.
Мы все пострадаем из-за того, что жизни граждан вне страны оказались важнее для президента чем тех граждан внутри страны, кто платит налоги и чья жизнь, здоровье и материальное благополучие и элементарное наличие еды под угрозой теперь.

Всё защищают этих возвоащенцев, что мы должны проявить толерантность к ним и встречать с распростертыми руками, а о том, что эти несощнательные граждане вполне осознанно ходят по магазинам и аптекам и заражают других, о том, что из-за них и их поведения кто-то может лишиться 30% функции лёгких или умереть все молчат.

Говорят, а поставьте себя на их место, хотя сами не ставят себя на место тех кто может заболеть, лишиться родных, остаться теперь без еды и средств к существованию из-за эпидемии втч.

Президент если хотел кого-то эвакуировать должен был обеспечить условия карантина, он ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕЙ СТРАНЫ, а не тех кто уехал и не справляется со своими обязанностями.
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Не знаю даже с чего начать... Одно возмущение. Почему ВСЕ украинцы должны сидеть на карантине??? Уж если и объявили о нем, то пусть прекратят завозить этих "любителей" всего украинского. ХВАТИТ ИХ СВОЗИТЬ!! А если кого завезли, то пусть ОНИ И СИДЯТ НА КАРАНТИНЕ!! А украинцам необходимо работать!!
Теперь другое. Почему я могу спокойно купить шаурму, но не имею возможности купить кочан капусты?? Почему открыты ломбарды, но закрыты книжные магазины, мастерские, СТО? О промышленных предприятиях я вообще молчу. Что будут кушать люди, у которых не будет даже той мизерной зарплаты уже в АПРЕЛЕ?? Чем они будут кормитть своих детей, которые безвылазно сидят дома и не знают, чем заняться, кроме, как побегать по голове соседям... почему все это есть? Почему нас всех постоянно запугивают?? Хвати издеваться над людьми! хватит...
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Какие Вы странные вопросы задете.
Страну приказано сдать без населения, а Вы все спрашиваете и спрашиваете
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Вот! И кого же тогда без конца к нам завозят? Зачем? Находятся ли эти возвращенцы на карантине, как мы?
Они передваигаются по всему миру, а нам приказано сидеть, ездить можно по пропускам, как буд-то это не общественный транспорт, а билет на Луну! Как все это понимать и сколько можно издеваться...
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О на счёт качана капусты отдельный разговор. Базары-открытый воздух, они более безопасны, чем их супермаркеты с узким одним входом и закрытым пространсвом.

Но базары закрыли, не дали людям распродаться, не дали людям запастись едой для карантина.

Теперь страна 37 млн все должны страдать кто-то экономически, терять работу, кто-то потеряет здоровье, кто-то близких и жизнь, потому что президент не задумался ни о карантине, ни о масках с высокой степенью защиты, а делает все наоборот.

О тех детях, которым скоро нечего есть будет президент не думает, наоборот экспорт пшеницы увеличили на 70%, зато всех больных вернул, молодец, справился.
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Оказывается, если кто-то не имеет возможности купить капусту или кусок хлеба - истерит! Это что ж такое оплучается то? Меня кое-кто на сайте назначил нехорошим словом потому, что я задаласьвопросм о том, что написано выше. А что же этот нехороший человек скажет. когда к нему в двери будут стучать голодлные дети? А...он же в Испании живет. ему можно оскорблять нас.
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зеленский начинает выполнять обещание вернуть украинцев в Украину. про передохших внутри страны от такой миграции - речи не было.
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т.е месяцами будет теоретическая возможность повторных привозов-завозов нам чумки???
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Пока либо российскую армию не введут, либо австрийцам черноземы задаром не отдадут В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8120
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как раз к осени закончим завозить то, что с новой силой воспрянет уже осенью. Так и будем сидеть по домам?
Я НЕ ВЕРЮ, что едут назад те, кто уехал из Украины в поисках лучшей жизни. К нам завозят тех. кто перепаскудит все и всех здесь. Эти люди НЕ украинцы. А если и есть, то лишь небольшой процент. Вот кто-нибудь видел, кто прилетает-приезжает? Были репортажи или интервью с несколькими из завезенных? я не видела.
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Можете поговорить со мной. Я прилетел в пятницу из Бангкока через Стамбул и сижу на карантине, отправил жену к маме. Задавайте свои вопросы, жду. И да, я украинец У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2912
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поздравляю Вас с тем, что Вы - украинец. А Вы, простите, в прошлом году улетели в Бангкок? Нет? А зачем Вы улетели из Украины в тот период, когда повсему миру бушевала корона? А?
С одним таким, только побывавшим в Египте я уже поговрила. Этот умник с двумя детьми туда поперся в начале марта. Вернулись всей семьей довольные и даваай рассказывать. какие мы все тупые!! Что все эти вирусы - чушь собачая. Вы тожетак считаете?
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1. Да, в прошлом. В ноябре. И не отдыхать.

2. Нет, не считаю.
Еще вопросы?
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так... хамить будете воооон той. которую отправили к маме))
Да, есть вопросы.
Сколько таких, как Вы вернулось из данной страны, в которую отправились Вы в ноябре (но я Вам верить вовсе не обязана).
Когда Вы узнали о том, что случилась в мире беда? В январе7 В феврале? В марте?!
Почему вернулись только сейчас, а не сразу? Работу боялись потерять? Не щзакончили работу?деньги закончились? По семье соскучились?
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А я Вам и не хамлю.

1. Не знаю (кстати в ноябре я отправился не в Бангкок, а в Гонконг). Можете не верить, мне все равно.
2. Узнал, когда и все. В середине января.
3. Не было физической возможности. (опять же повторюсь - можете не верить, мне все равно)
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что и тебовалось доказать)) Вам все равно! Где-то я уже это слышала))
Не было возможности... А теперь за чей счет вернулись? За свой? За народные деньги? Можете не отвечать. Мне уже все-равно)))
Ну вот... из-за таких вот возвращенцев сидеть нам еще месяц без работы и "куска хлеба")) Спасибо.
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Мне абсолютно наплевать на Ваше мнение. Это не хамство, а правда. Вам хотелось услышать человека, вернувшегося из-за рубежа - пожалуйста. Государство Украина НЕ оплачивало мои билеты, (и Вы, кстати, тоже) Если желаете разговаривать, перестаньте истерить. Иначе дальнейшего разговора не будет.
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мое мнение другое , те что остались останутся ,во первых страны в которых они точно знают что они прошли карантин и заразы не притащат , работодатель к ним привык ,они получили опыт , и работодатель сделает все что бы они у него работали вплоть до способствования получения вида на временное жилье так как что бы не говорили про кризис ,рабочая сила нужна и её не хватает , это не белые воротнички ,лопата всегда в тренде , а сюда ехать к разбитому корыту ,а оно будет, заробитчане в ряд ли будут стремиться ,и семьи кормить надо и жить , кроме того многие пересмотрят свою позицию в сторону если хочешь нормально жить сваливай из родной страны быстрее ,и будут сваливать
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остаются те кто имеет вид на жительство или гражданство, или официальную работу, таких всего процентов 10-15 % от всего количества, остальных выставили нах "на выход" с вещами потому как большинство работало нелегально...
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а у меня другая инфо ,тем кто остался в трудное время на работе фирм ,им делают сейчас фирмы и вид на жительство , и многое другое чего не было ранее , да это явление не поголовно но уже и не единичные случаи
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да канешна, и квартиры покупают шоб только остались ....
схеровли такая "любовь к родине" вдруг... выставляют нах за двери и ещё и обвиняют , что именно они-заробитчане ,завезли заразу, а наши нелегалы знают шо там церемонится с ними никто не будет и лечить в случае чего тоже их никто не будет , потому и ломятся в Украину и больные и здоровые...
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случаи которые вы описываете-это скорее случаи специалистов, которые работают легально, по рабочей годовой (или больше визе), с официальным оформлением и медицинской страховкой.. .
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пацан сказал, пацан сделал. Говорил верну Украинцев в Украину "вернул". Пусть возвращаются, только же пускай не несут убытки перелетами да перевозами, а платят своими Мы то же здесь люди. А то как работать бендеровцы уехали туда где все построено, а как строить то мы,, Центральная Украина москали
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Эти "патриоты" за которых Зеленский так переживает, сидят до последнего и ждут, а вдруг возвращаться ненужно будет и при певой же возможности, свалят обратно! Но при этом заразят пол страны! А Оманский осел носится с ними как дурень со ступой, рискуя всеми кто живет в Украине!!! Интересно, а за последствия Зеленский отвечать собирается??
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кАцапка - ты где и что "строишь" У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3632 , в какой засраной- моцковии, в каком мусоросранске У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3632, и это - ты забыла о моих "кАрмильцах" с дауно- донбассии еще сказать , что методички у вас немного поменяли, ато как то 6-ть лет уже не "кормите" БАНДЕРОВЦЕВ - а они все как то живут, и намного лучше чем в тех АНКЛАВАХ У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3632 Как по-мне , то я бы уже давно наглухо закрыд все переходы - нефуй сюда шастать - кто в Сердце с Украиной - уже все здесь- остальные сивоховские - там остались ( как основа ).
кАцапко - ты глупа и смешна. ( как и твое "ник") ..- но такой ваш удел, "кАрмильцев" гребаных"- расскажи что "построила" - а от те , что взял ответственность в свои руки - и большая часть и с центральной- и восточной Украины, так как на КПП переходах сейчас каждый третий автобус с Харькова - Днепра-Запорожья, Черкас и Чернигова - на Польшу и Чехию.... Так что не звизди троль ты гребаный ...Эх , действительно не доработатывает СБУ...
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О, там замечательно.
Там население в сельской местности пластиковый совочек для мусора ремонтирует (были записи в сети, могу даже дать ссылку).
КНДР - страна-концлагерь, мечта рептилоидов.
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её по-видимому держат, как страну музей, что и так может быть, а то никто не поверит, если рассказать.
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У меня на даче мастерская. Я и совочек могу отремонтировать, и много чего еще.
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Да серьезно? У тебя есть достоверная инфа о том, сколько там больных и умерших? Интересно, как ты ее получаешь.
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Виведіть хтось Моніку із самоізоляції! Скажіть, що це не воєнком із повісткою, досить під спідницею дружини ховатись!
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Я думаю що голова МЗС може не переживати як і де він переболіє. А мільйони простих українців - інше питання.
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Во имя спасения нации , мы будем вынуждены отстреливаться из пулеметов.
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Дурень ти а не міністр - уже постійна міграція на протязі пару років - закінчуються робочі візи - терміни, та іменований "безвіз"...- кУлЄбо , ти є повна дурня У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9438
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То есть, из за безработных гастарбайтеров, и отмороженых туристов, должна остановиться и частично вымереть вся Украина? У этих зеленых с мозгами все в порядке?
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Что то я не слышал что США ..Геккулесами своих граждан из за короновируса эвакуировали по всему Миру
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