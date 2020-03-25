 В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба

Об этом дипломат заявил изданию Бабель, передает Цензор.НЕТ.

"В МИД ожидают три большие волны. Сейчас идет первая (волна эвакуации. - Ред.) - те, кто реально испугался и понял, что надо ехать домой. Есть вторая, скрытая волна. Они думают: "Да это все фигня, надо пересидеть". Третья волна, когда в странах Европы начнется экономическая рецессия. Людей начнут увольнять, и они поедут домой. Поэтому это не процесс, который закончится сразу, вот вывезли людей и сказали: "Супер, все закончилось, поздравляем с победой". Я думаю, все это будет продолжаться несколько месяцев", - сказал Кулеба.

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"Вчера у меня был переломный момент. Раньше я думал, как бы не заразиться, но я понимаю, что шансы могут быть небольшие. Теперь я думаю, как переболеть. Что делать в такой ситуации, кому звонить, на кого рассчитывать? Я думаю, нам всем надо проработать это в голове", - отметил глава МИД.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 марта при содействии дипломатических учреждений из-за рубежа вернулись 78 592 украинца.